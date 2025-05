Karol G reveló en su documental haber tenido graves problemas con el inicio de su tour: “No me sentía al nivel”

La cantante reveló en su documental que el inicio de su gira en Estados Unidos estuvo llena de errores - crédito @karolg / Instagram

En medio de la promoción y publicación de su documental Mañana fue muy bonito de Netflix, Karol G ha sido tendencia por la cantidad de detalles inéditos que la cantante ha revelado, desde sus inicios en la música hasta los secretos detrás de su relación con el reguetonero Feid.

Sin embargo, uno de los detalles que ha llamado la atención de sus seguidores fue la revelación de los problemas que tuvo al inicio de su gira Mañana será bonito, que tuvo su primera fecha en Las Vegas, Estados Unidos, donde las fallas técnicas en el escenario la hicieron dudar de su capacidad.

“Cuando hicimos nuestro primer show en Las Vegas vi que cosas que pasaban en las cámaras no era como yo me los soñaba… Para mí lo de las cámaras era muy importante, porque en los estadios el 80% de la gente ven el show en las pantallas", dijo la cantante de Amargura.

Karol, además, detalló que notó esto mientras estaba cantando en el escenario; incluso, aseguró que se molestó porque las cámaras registraban todo de manera borrosa.

Aparte de los inconvenientes que tuvo con las cámaras y las pantallas, la cantante reveló que su vestuario también le representó algunos desafíos.

“Para mí fue muy frustrante porque sentí que no estaba al nivel todavía de lo que quería que la gente viera”, confesó.

Carolina Giraldo, nombre real de la cantante, detalló que después de terminar su presentación en Las Vegas decidió llamarle la atención aparte de su equipo. “Yo cuando termino con todo el show la choco con todo el mundo y celebro, pero ese día seguí derecho al camerino y les dije: ‘me llaman a este, este y este’. Yo estaba muy enojada porque era el primer show”, reveló la cantante.

Karol G confesó que estuvo enojada por tratarse del primer show, además de sentirse decepcionada de su equipo y de ella misma. En el documental hay un fragmento que se grabó el día del error en Las Vegas, donde Carolina expresa que su perfeccionismo la volvió una persona inconformista.

“Hoy me le levante enojada porque como que nada es el punto para mí y es una cuestionadera todo el tiempo de las cosas que estoy haciendo y no me dejan estar en paz, porque yo quiero que este tour sea memorable para la gente”, explicó en ese momento la cantante.

Karol habló de la producción y preparación

En medio de la frustración por los errores al inicio del tour, La Bichota confesó que la creación de la gira desde cero representó varios retos, pero confesó que su equipo la ayudó a estar preparada para sobrellevar los tropiezos de Las vegas.

“La verdad nunca había sentido tanta presión. Tenemos un equipo enorme trabajando detrás de escena para crear lo más espectacular y yo tengo que estar al máximo para estar al nivel de lo que es una gira mundial”, dijo.

A los retos de la preparación de su gira se le sumó una condición médica que la afectó mentalmente y físicamente.

“Además, tengo una concisión médica que cauda aumento de peso y que siempre ha sido criticado. Hoy me puedo levantar súper flaquita y mañana estar súper inflada y no lo puedo controlar”, dijo la cantante, detallando que debe recibir un tratamiento diario por un problema en sus hormonas que afecta sus niveles de insulina.

Además de esto, la cantante de Besties aseguró que el inicio de la gira le provocó insomnio, estro debido a que al inicio la creación del show le generó un fuerte estrés. “Tengo muchos problemas para dormir, pero no dormir, también me ha dado las ideas más geniales y me despiertan… Eso es lo que pasa cuando uno no es preparado, uno no va a dejar de hacer las cosas porque no está listo, uno se alista para hacer las cosas”, explicó la cantante.