Hija de Karina García reaccionó a la campaña en contra de la modelo en ‘La casa de los famosos‘: “Están muy asustados”

Isa Vargas, hija de Karina García, defendió a su mamá de las personas que quieren sacarla de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @issaflow_/Instagram

La tensión dentro de La casa de los famosos Colombia ha ido en aumento con la nueva dinámica de eliminación implementada por el Jefe, llamada “Apocalipsis”, en la cual el público ya no vota por su participante favorito, para salvarlo, sino por aquel que desea ver fuera de la competencia.

Esta estrategia ha provocado movimientos estratégicos dentro y fuera de la casa estudio, incluyendo campañas entre los participantes y en las redes sociales para sacar a ciertos concursantes que no quieren ver más en la casa estudio.

Una de las principales afectadas por esta ola de comentarios negativos ha sido Karina García, influencer paisa que se encuentra nominada junto a otras figuras como Yina Calderón, Melissa Gate, La Toxicosteña, Fernando Solórzano, Altafulla, La Jesuu y Camilo Trujillo, ya que desde que se conoció que se podía pedir que votaran para eliminar a una persona, han sido varios los famosos que se han unido para hacer voz a voz y pedir su salida.

A pesar de la situación, en varias oportunidades se le ha visto a Karina tratando de hablar con el público, a través de las cámaras, para expresarles sus sentimientos, pedirles el apoyo para que no la saquen y también para exponer la campaña que se está manejando en el programa en su contra.

Karina García, visiblemente afectada, por campaña en su contra en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía del Canal RCN

Pero sus intentos han sido opacados por otras celebridades que apenas la ven o la escuchan hablar aparecen en el foco para quitarle el protagonismo, callarla y pedir a gritos que voten por ella para que sea eliminada, especialmente Melissa y Yina.

Ante esta situación, Isabella Vargas, hija de Karina García, decidió alzar su voz y pronunciarse con contundencia frente a la campaña que busca eliminar a su madre del reality.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de quinientos mil seguidores, la joven compartió un video en el que expresó su molestia por los intentos de sacar a la influenciadora del programa y dejó claro que no se quedarán de brazos cruzados.

Además, aseguró que era una cuestión de inseguridad que tenían los que la estaban atacando.

“Están muy asustados. Karina García no se va este fin de semana. No vamos a permitir que la saquen. Todos se unieron para sacarla porque saben que entró de primera con el mayor porcentaje de votación, que tiene un fandom grande. A pesar de todo, si sigue ahí, es porque algo está haciendo bien, así haya tanta gente que la odie. No la vamos a sacar”, afirmó Isabella con firmeza.

Asimismo, hizo un llamado a los seguidores de su madre para que estén atentos a las cuentas oficiales de Karina, ya que una vez se conozca quién será salvado este viernes 9 de mayo, se dará inicio a la fase definitiva de votación negativa.

Desde allí se brindarán instrucciones precisas para apoyar a la creadora de contenido y evitar su eliminación.

Isabella Vargas defendió a su mamá por el pedido de las celebridades para que la saquen de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @issaflow_/IG

El respaldo de Isabella ha sido bien recibido por muchos de los seguidores de Karina y algunos famosos de la farandula colombiana que están apoyando a la modelo paisa, pues han manifestado su intención de querer ayudar masivamente a la influencer para que no salga del programa y también porque consideran que la están atacando de manera injusta.

Mientras tanto, las redes sociales siguen encendidas con opiniones divididas entre quienes defienden a la participante y quienes creen que su ciclo en el reality ya debería terminar.

Con el cambio en las reglas del juego, el panorama de nominaciones ha tomado un giro impredecible, y será el público, con sus votos negativos, quien decida quién abandona la competencia en los próximos días.

Lo único claro es que la lucha por permanecer en La casa de los famosos Colombia no solo se libra adentro de la casa, sino también en el campo de batalla digital.