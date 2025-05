Rifirrafe entre alcaldes y Gustavo Petro: alcaldesa de Mutiscua lanzó fuerte mensaje al mandatario en Cartagena

En video quedó registrado el hecho durante un encuentro de alcaldes en Cartagena - crédito Gobierno Mutiscua/Facebook

Durante la realización del Congreso Nacional de Municipios en Cartagena, fueron varios los alcaldes que alzaron su voz en presencia del presidente Gustavo Petro, quien presidía el encuentro con los jefes locales de diferentes municipios, debido a la falta de recursos para sus territorios por parte del Estado.

Una de esas voces fue la de la alcaldesa de Mutiscua, Ana Dolorez, que le exigió respuestas concretas y un mayor apoyo al Gobierno nacional, especialmente para su municipio ubicado en Norte de Santander. De acuerdo con la mandataria local, pide que a los municipios pequeños que no sean PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) se incluyan en los proyectos ambientales y locales.

Adicionalmente, Dolorez pidió que se garantice la protección de los derechos de los campesinos y aquellas personas que tienen una condición de discapacidad en los municipios donde el Estado no tiene presencia. Sin embargo, llamó la atención que la mandataria local estaba visiblemente molesta por la falta de autoridad de Gustavo Petro con un lenguaje elevado de tono.

Una de esas exacerbadas intervenciones de la alcaldesa pidió que con urgencia se atiendan las problemáticas de la comunidad, pues en la actualidad existen 96 propietarios que necesitan vender sus tierras por motivos educativos o acceso a vivienda, pero al ser “inembargables, imprescriptibles e inallanables (inalienables), o bueno como sea, yo soy campesina, o sea no sé hablar, de malas el hi&&&p&&& que no me entienda”, expresó jocosamente la mandataria.

A lo que agregó Ana Dolorez que “cuando le hablo del tema ambiental, es porque yo sé que usted es ambientalista. Usted dijo que iba a defender en su campaña, los páramos, hasta con su propia vida... Entonces, ¿qué pasa con nuestros campesinos? Ellos necesitan que el gobierno compre esos predios o que los entreguen a las Juntas de Acción Comunal para que sean zonas estratégicas de conservación”, expresó haciendo referencia al parque de páramo de Mutiscua y a la zona de Santurbán.

De acuerdo con la alcaldesa, Corponor está adelantando un estudio agrícola en 384 predios con el objetivo de demostrar que los campesinos están trabajando la tierra. Esta delimitación que plantea la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander, contempla la distribución de tres zonas: área de protección, área de pastizal y zona de producción.

Esto llevó a que se planteara una pregunta de manera directa al presidente, teniendo en cuenta que los campesinos dejarían de cultivar ciertas zonas debido a las restricciones ambientales: “Nosotros no somos terratenientes”, sentenció la mandataria, que también criticó los ataques de los que son víctimas los servidores públicos, en especial si son mujeres.

Por último, Dolorez propuso crear un subsidio específico para personas en condición de vulnerabilidad, destacando el apoyo urgente que necesita este tipo de población: “Hace falta un subsidio real para quienes no pueden valerse por sí mismos. Hay otros apoyos que no son prioritarios, pero este sí lo es”, puntualizó.

El malestar de los alcaldes se elevó cuando el mandatario desvió el discurso para defender la reducción de los homicidios en el país, cuando llegó el turno de hablar de seguridad.

La respuesta de Petro a los alcaldes

En respuesta, el presidente fue enfático en decir que para que los recursos lleguen a los municipios se necesita que lleguen más ingresos al país, haciendo un llamado a la inversión. “No se puede imprimir más dinero, eso sería un desastre. La producción es la base de la riqueza”, afirmó. Por otro lado, no dudó en responsabilizar al Congreso y a la Corte Constitucional por el hundimiento de la Ley de financiamiento, así como la caída del impuesto al carbón: “Se intentó un ahorcamiento financiero del Gobierno”, agregó.