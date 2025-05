Chikybombom se despachó en contra de Melissa Gate por amistad con Yina Calderón: “Se quedó sin contenido”

La presentadora dominicana se pronunció sobre la participación de la paisa en La casa de los famosos Colombia - crédito @emimyah/TikTok

Melissa Gate llegó a La casa de los famosos Colombia enfrentada con Yina Calderón, por los roces que había tenido previo a su ingreso a la competencia de convivencia, en una casa de más de dos mil metros cuadrados adaptada para sus necesidades.

De acuerdo con la paisa, ella solamente respondía a los ataques de la DJ cuando la atacaba de manera directa en sus redes sociales, logrando así que, de acuerdo con Calderón, fuera Melissa la elegida por el público para ganarse el cupo en la competencia.

Sin embargo, con el tiempo la enemistad se fue apagando, por lo que en redes aseguraron que la paisa se quedó sin contenido a su regreso de All Stars.

La presentadora y creadora de contenido se pronunció en sus redes sociales sobre Melissa Gate en LCDLFC - crédito captura de pantalla

Ha sido tal el alcance del formato colombiano, que en redes sociales está circulando un video en el que Chikybombom, creadora de contenido y presentadora de un programa de variedades en Telemundo, da su opinión sobre lo que está ocurriendo con Melissa desde que se hizo amiga de Yina Calderón.

Para la dominicana, Gate y Calderón no debieron haberse hecho amigas, pues el contenido que ofrecía la antioqueña era de enemistad, de odio y su cercanía con la DJ no ha permitido que esa luz vuelva a encenderse.

"El contenido era la pelea con Yina, ¿no era? No me vengas de fanática, tienes que ser objetiva, por eso te interrumpo para que no me confundas al público, hay que ser real y objetivo. ¿Cuál es el contenido que ella (Melissa) tiene?“, criticó Chikybombom.

Una de las peleas más icónicas que se presentaron en 'La casa de los famosos Colombia 2025' entre Yina y Melissa - crédito cortesía Canal RCN

Por otro lado, agregó que no tiene ninguna discusión con Yina, tuvo que pegarse de Karina García para poder volver a crecer.

Además, aseguró que un formato como La casa de los famosos el contenido está en que Melissa sea enemiga de la empresaria de fajas “nunca puedes ser amiga, tú estás en la casa de los famosos dentro no puedes ser amiga porque se acaba el rating”.

Otro de los argumentos que dio para que en redes sociales estén criticando a Melissa tiene que ver con el hecho de haberle cortado el pelo a Calderón y haberse abalanzado contra Karina por la intimidad que tuvo con Altafulla.

Yina Calderón reconoció sentirse como Melissa Gate en 'La casa de los famosos Colombia 2025'´al defenderse de La Jesuu - crédito cortesía Canal RCN

“Se hizo amiga de Yina, ella no tiene para hablar con Yina ahora, se fue en contra de Karina... Todo el mundo se sintió mal porque ella (Melissa) le cortó el pelo (a Yina), somos enemigas; el rating está en ella ser enemiga, nunca puede ser amiga. Afuera, después de que se acabe La casa de los famosos, puede ser amiga", expresó la presentadora de televisión.

Fue tal la molestia de la seguidora de Melissa con la que Chikybombom sostenía la conversación en videollamada, que la dominicana decidió ponerle punto final y colgó la llamada para evitar entrar en otro tipo de discusiones.

Alejandra Serje también criticó a Melissa Gate

Mientras la presentadora de La Corona se maquillaba, lanzó algunos comentarios que no fueron bien recibidos entre los seguidores de Melissa Gate. Inicialmente, Alejandra Serje dijo que la estrategia de la participante de mantenerse al margen de los conflictos perdió fuerza.

La presentadora expresó que la estrategia de Gate de mantenerse al margen de los conflictos ha afectado negativamente su imagen y participación - crédito alejandraserjea / TikTok

“Seguridad mató a confianza, decía inicialmente que no se metía con nadie y que ella solo respondía a quienes la atacaban, Karina nunca le responde y nunca le contesta”, comentó Serje.

“Hablando nuevamente de Melissa, ¿qué tipo de contenido está dando? Anda completamente apagada y lo peor es que está influenciando a Emiro. Ya he visto varios videos que he notado que se le vuelve un reto hacer llorar a Karina, ¿por qué, qué necesidad de ver sufrir a otra persona?“, cuestionó la exprotagonista a través de un video compartido en su cuenta de TikTok.