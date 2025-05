Defensa de Roy Barreras acusó a Luis Carlos Reyes de falso testimonio por denuncia sobre la llamada “Messi-amenaza”

El abogado de Barreras presentará ante la Corte Suprema un informe forense y declaraciones para desmentir dichas acusaciones - crédito X

En medio de la controversia generada por los señalamientos del exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes contra Roy Barreras —actual embajador de Colombia en el Reino Unido— el abogado del diplomático, Mauricio Pava, anunció que presentará ante la Corte Suprema de Justicia no solo un informe forense que desmiente la supuesta agresión, sino también evidencia que, según afirma, revela un falso testimonio por parte del exministro.

Según Pava, la defensa de Barreras no se limita al ámbito judicial, sino que tiene implicaciones éticas más profundas. “Esta es una defensa no solo jurídica, sino ética, cuando hay un proceso de desinformación y de mentiras, no solamente se compromete al ciudadano, sino a la democracia misma”, afirmó el abogado a su llegada al alto tribunal.

El episodio que ha desatado la controversia ocurrió en 2022, durante una plenaria del Senado. Reyes relató públicamente que luego, de advertirle al presidente Gustavo Petro sobre unas hojas de vida que Barreras habría entregado para recomendados en la Dian, fue confrontado enérgicamente por el entonces senador.

De acuerdo con su versión, Barreras, que atravesaba un tratamiento de quimioterapia en ese momento, lo habría tomado del brazo con fuerza, lo empujó hacia el atril y gritó: “Miren este tipo, en él no se puede confiar, es un chulo”.

Polémica entre el ministro de Comercio y el embajador del Reino Unido, por nombramiento de fichas en la Dian - crédito REUTERS/Luisa González/Europa Press

A esta situación, Reyes añadió una expresión que calificó como una “Messi-amenaza”, aludiendo a una supuesta advertencia o presión verbal por parte de Barreras. En ese contexto, cobra relevancia el episodio revelado por el propio Reyes sobre una polémica visita a la Dian en Bogotá.

Según relató en el programa El Reporte Coronell, allí se reunieron Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, y un emisario de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, con el fin de gestionar el nombramiento de un recomendado como director seccional de Impuestos y Aduanas en Buenaventura, un punto neurálgico para el control del contrabando.

Reyes también vinculó directamente a Barreras al afirmar que, cuando era presidente del Congreso, le solicitó nombramientos en Buenaventura y Cali, alegando necesidad de coordinación en zonas claves para la lucha contra el contrabando. Incluso relató una expresión que le atribuye a Barreras: “Me dijo -mira, Luis Carlos, eres un tipo prometedor, eres como un futbolista estrella, imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas-”. Esa metáfora, que Reyes calificó como intimidatoria, es el origen de lo que él mismo denominó la “Messi-amenaza”.

Roy Barreras enfrenta una denuncia por presunto maltrato físico y amenazas hecha por Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio - crédito Congreso de la República

Sin embargo, el abogado Pava desestima tajantemente esta versión. “Este es un proceso donde vamos a revertir el falso testimonio del exdirector de la Dian, no con discursos, sino con evidencias. Vamos a presentar cuatro declaraciones que dejan claro que esa ‘mesi amenaza’ no existió, que pusieron a la Corte a investigar una metáfora”, explicó el abogado.

En su intervención, Pava también anunció la entrega de dos informes periciales que, asegura, desvirtúan por completo las acusaciones de agresión física durante la plenaria. “Uno que establece que en 15 horas de plenaria jamás hubo un maltrato, como se lo ha atribuido el exdirector de la Dian a quien fuera senador en ese entonces”, señaló.

Además, cuestionó las motivaciones detrás de las declaraciones de Reyes, insinuando que podrían responder a una estrategia para desviar la atención de temas más delicados. “La motivación no es otra que distraer unas explicaciones que el doctor Luis Carlos Reyes le debe al país, con los nombramientos que hizo de personas investigadas penalmente por tráfico de influencias, contrabando e enriquecimiento ilícito”, denunció Pava.

Luis Carlos Reyes denunció que recibió presión de Barreras para hacer nombramientos en Buenaventura y Cali, zonas críticas por el contrabando - crédito Colprensa

Cabe recordar que, a finales de marzo, Roy Barreras anunció públicamente que retiraba la propuesta de conciliación que había sido programada para el viernes 28 de ese mes en la Cámara de Comercio, marcando un giro en el proceso que inicialmente contemplaba una salida alternativa al litigio.