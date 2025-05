Así fue la primera reunión entre Francia Márquez y Armando Benedetti tras fuertes tensiones: “Todavía no he subido en ningún ring”

Armando Benedetti aseguró tener un ambiente de trabajo cordial con la vicepresidenta Francia Márquez - crédito @AABenedetti/X

La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvieron el lunes 5 de mayo su primer encuentro formal desde el Consejo de Ministros en el que la segunda mandatario expresó abiertamente su inconformidad por el nombramiento del funcionario en el gabinete del presidente Gustavo Petro. La reunión tuvo lugar en la sede de la Vicepresidencia, en un contexto de alta expectativa política por las tensiones recientes dentro del Ejecutivo.

El encuentro, que incluyó la participación de decenas de asesores tanto del Ministerio del Interior como de la Vicepresidencia, fue calificado por fuentes cercanas a ambos funcionarios como un paso necesario para recomponer las relaciones institucionales, al tiempo que se busca proyectar una imagen de unidad en medio de un escenario político cada vez más desafiante para el Gobierno.

Durante la reunión, Márquez y Benedetti abordaron temas estratégicos que comprometen directamente a sus despachos, particularmente los relacionados con los derechos étnicos y los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo. Entre los puntos discutidos se destacó la reglamentación de la Ley 70 de 1993, el cumplimiento de las medidas ordenadas en el Auto 620 de 2017 de la Corte Constitucional, y la situación de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca y de la región Pacífica en general.

Con la reglamentación de la Ley 70 como prioridad, Márquez y Benedetti sellaron una hoja de ruta compartida enfocada en fortalecer los derechos de las comunidades afrodescendientes - crédito Mariana Greif/Reuters

También se revisaron los avances pendientes en la mesa de diálogo con líderes sociales del Cauca, la política integral para el Pacífico, y los indicadores establecidos en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con el Estado colombiano. La agenda incluyó el análisis de herramientas para fortalecer la incidencia de los consejos comunitarios afrocolombianos en los procesos de planificación territorial y en las decisiones sobre obras de infraestructura.

En declaraciones a la prensa, el ministro del Interior expresó que el encuentro tuvo un tono cordial y de cooperación: “A ver, hablamos sobre el tema de la Ley 70, de cómo empezar a reglamentar la ley para que salga por decreto y todo lo que tenga que ver con consultas previas. Entonces, estamos hablando de un tema de recursos para hacerlo, pero lo importante de esa reunión que fue el mejor clima de risas y de mucho cariño”.

Benedetti resaltó que no hay conflicto personal con la vicepresidenta y que ambos están comprometidos con trabajar por los objetivos trazados por el Gobierno nacional: “Yo siempre he tenido buen ambiente para que haya pelea, alguien tiene que subirse al ring. Yo todavía no he subido en ningún ring, pero no hubo nunca peleando".

“Fue el mejor clima, de risas y de mucho cariño”, señaló el ministro del Interior tras el encuentro con Francia Márquez en la sede de la Vicepresidencia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Sobre las conclusiones específicas del encuentro, Benedetti resumió que hubo disposición de colaboración por parte de Márquez en torno a temas fundamentales como la consulta popular y la reglamentación de la Ley 70.

“La conclusión es que hay un buen ánimo por parte de ella de colaborar, que está de acuerdo con el tema de la consulta, que hay que reglamentar la ley 70, de que hay que buscar que esos consejos comunitarios tengan más incidencias”, indicó el ministro.

Asimismo, resaltó la preocupación de la vicepresidenta por la situación del orden público en regiones como Chocó, Cauca y Nariño, y mencionó la necesidad de fortalecer la secretaría técnica de Chocó y atender los paros que podrían producirse en Buenaventura.

Márquez y Benedetti también discutieron la posible secretaría técnica para el Chocó y las acciones frente a paros sociales en Buenaventura - crédito Presidencia de la República

El encuentro se produce en un momento en que las tensiones dentro del gabinete presidencial han salido a la luz pública. A la inconformidad de Márquez con el nombramiento de Benedetti, se suman las diferencias que este último mantiene con la canciller Laura Sarabia, que rindió declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación en contra del actual ministro del Interior.