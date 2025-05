Paola Turbay ‘le tenía ganas’ a reconocido actor y por eso siempre deseó trabajar con él: le contamos de quién se trata

Turbay confesó que la oportunidad de compartir set con Moreno fue un factor decisivo para aceptar el papel de Paulina Peña - crédito @paolaturbay/Instagram

De acuerdo con la promoción de la segunda temporada de La venganza de Analía, la actriz Paola Turbay sorprendió al público al revelar un deseo profesional que había guardado durante años, trabajar junto a su colega Marlon Moreno, que interpreta al exsenador corrupto Guillermo León Mejía en la producción.

Esta nueva entrega promete intensificar los conflictos y relaciones que cautivaron a la audiencia en su primera temporada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante una entrevista en medio del evento promocional, Turbay confesó que la oportunidad de compartir set con Moreno fue un factor decisivo para aceptar el papel de Paulina Peña, una asesina a sueldo que se convierte en una pieza clave en la trama. “Le tenía unas ganas, hace muchos años quería trabajar con él”, expresó la actriz, por lo que dejó claro que su interés iba más allá de la admiración, ya que veía en Moreno un compañero ideal para desarrollar una conexión actoral sólida.

El vínculo entre los personajes de Turbay y Moreno será uno de los pilares de la nueva temporada - crédito Colprensa

La actriz también compartió que, aunque al principio se sintió intimidada al grabar las primeras escenas junto a Moreno, la química entre ambos no tardó en surgir. “Después de la tercera escena ya nos enganchamos y empezamos a construir una mega relación de pareja entre nuestros personajes. Cada vez que hacíamos una escena decíamos: ‘esta pareja la va a sacar del estadio’. Creo que va a ser la pareja del año en la televisión”, afirmó Turbay, destacando la dinámica que lograron desarrollar en pantalla.

El vínculo entre los personajes de Turbay y Moreno será uno de los pilares de la nueva temporada. Según adelantó la actriz, la relación entre Paulina Peña, una asesina profesional, y Guillermo León Mejía, un político corrupto, promete ser uno de los ejes dramáticos más impactantes de la serie. Este desarrollo narrativo busca mantener el interés de los espectadores que, en la primera temporada, llevaron a la producción a alcanzar altos niveles de audiencia.

Aunque Caracol Televisión aún no ha anunciado una fecha exacta para el estreno, la serie ya está siendo promocionada, lo que genera gran expectativa entre los seguidores de la historia. La primera temporada de La venganza de Analía se destacó por su éxito en la televisión colombiana, y los detalles revelados por sus protagonistas sugieren que la continuación buscará superar ese logro.

La actriz Paola Turbay sorprendió al público al revelar un deseo profesional que había guardado durante años - crédito @paolaturbay/Instagram

La colaboración entre Paola Turbay y Marlon Moreno no solo representa un hito en sus respectivas carreras, también refuerza el atractivo de una producción que ha sabido capturar la atención del público. Con una trama que combina intriga política, acción y relaciones complejas, la segunda temporada de La venganza de Analía se perfila como una de las apuestas más fuertes de la televisión colombiana en el futuro cercano.

Paola Turbay reveló que por ser bella le cerraron las puertas

En una entrevista con el estilista Franklin Ramos en su pódcast Frankilízate, Turbay reflexionó sobre las dificultades que enfrentó en Estados Unidos debido a su apariencia física. Según explicó, mientras que en países como Colombia o Venezuela la belleza es considerada un atributo positivo en la industria del entretenimiento, en Estados Unidos podía percibirse como un obstáculo.

Turbay también destacó que su preparación fue clave para abrirse camino en la actuación - crédito Colprensa

“Tampoco les gustaba que fuera tan bonita. Eso es muy curioso porque a diferencia de Colombia o Venezuela, en donde la belleza es wow y en donde, obviamente, pues si es bonita, entonces pues, no sé, piensan que es un gancho a la hora de estar canaleando, la gente se engancha ahí, en Estados Unidos no les parecía tan real. Entonces, tuve que bajarle, o sea, un poquito. A veces, por ser bonita, no era algo que jugara a mi favor”, expresó la exreina universal.

Finalmente, Turbay también destacó que su preparación fue clave para abrirse camino en la actuación. Desde sus inicios, insistió en formarse adecuadamente antes de aceptar papeles importantes, lo que le permitió construir una carrera sólida y respetada tanto en el país como en el extranjero.