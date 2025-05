Paisa Vlogs confirmó el fin de su relación con la cantante Nati Boulier y le dedicó emotivas palabras: “Siempre me quedará con los recuerdos bonitos”

Paisa Vlogs y Nati Boulier terminaron y así lo confirmó el creador de contenido - crédito @natiboulier/IG

A través de un texto publicado en sus historias de Instagram, el creador de contenido Daniel Patiño, más conocido como PaisaVlogs, reveló que con Nati Boulier tomaron la decisión de terminar su relación de varios años.

De acuerdo con lo que habían compartido en sus respectivas redes sociales, la pareja había tomado la decisión de irse a vivir juntos hace poco, estuvieron celebrando que tenían el espacio de sus sueños y que eran muy felices juntos en el hogar.

Sin embargo, en la mañana del 2 de mayo, Paisa sorprendió a sus seguidores con el anuncio del final de su noviazgo, el cual habría culminado hace algunas semanas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Hola, seguidores y no seguidores. Hace algunas semanas con Nati decidimos tomar distancia y darle un cierre a esta etapa”, reveló Daniel Patiño.

Paisa y Nati terminaron después de una decisión mutua - crédito @paisa/IG

Daniel Patiño comentó que duró con Nati dos años y siete meses, de los cuales los últimos fueron de convivencia, pero el amor llegó a su final después de llegar a un mutuo acuerdo. Además, Paisa aprovechó para dejar un mensaje con emotivas palabras y asegurar que todo había quedado bien entre los dos.

“Después de 2 años y 7 meses de relación. Siempre me quedaré con los recuerdos bonitos que construimos. A ella solo le deseo mucho amor y éxito. Le extiendo mi agradecimiento por enseñarme y amarme tanto”, expresó el influenciador.

Finalmente, se refirió a sus seguidores para darles unas palabras de gratitud por el acompañamiento que le dieron a él y su exnovia durante el tiempo en el que estuvieron juntos, pues disfrutaron de la unión y celebraron el hecho de que estuvieran juntos. Pero ahora les pidió que esperaba que siguieran brindándoles su apoyo, solo que de manera separada.

“A ustedes gracias por apoyarnos como pareja e individualmente. Espero que así siga siendo. Dios los bendiga siempre”, puntualizó Patiño.

Paisa terminó con su novia y le agradeció por el tiempo juntos - crédito @paisa/IG

Actualmente, Paisa no tiene fotos con Nati Boulier en su perfil de Instagram, solo aparecen juntos en un par de carruseles en los que plasmó recuerdos de algunos eventos a los que asistieron juntos. Por su parte, la cantante continúa con algunas postales junto a él, como por ejemplo las que se tomaron la noche de fin de año del 2024/2025, que fue una fecha especial para ella.

Y el video con el que le celebró los 30 años a Daniel Patiño, también sigue posteado en su perfil de Instagram. Ahí aparece la pareja en una recopilación de los mejores momentos que vivieron juntos, algunos de los viajes que realizaron cuando todavía eran novios y la dedicación de unas palabras con las que lo felicitó y le declaró su amor.

“Feliz vida, mi amor. Felices 30 señor. Hoy quiero celebrarte, abrazarte y que sepas que soy feliz de acompañarte en tu camino compañero de vida, de amarte, de verte crecer todos los días, de llorar de la risa por bobadas que solo tú y yo entendemos, de soñar a tu lado y que juntos descubramos que ni el cielo es el límite. Ya van 3 años que celebro a tu lado y no me has dejado de sorprender, amo tu ternura, la bondad de la que está llena tu corazón, tu talento, tu resiliencia y tu capacidad de salir adelante… te amo a ti así seas un cascarrabias. No hay amores perfectos, pero sí amores que se trabajan todos los días y yo tengo un amor real a tu lado. Aquí voy a estar en las buenas y en las malas para decirte las veces necesarias: ‘Que yo estoy pa’ vos, que me quedaría, que no te busqué y vaya suerte la mía’. Te amo, Danielito”, dice la descripción del video.

Sin embargo, la pareja llegó a su final y, al parecer, en los mejores términos. Sin embargo, hasta el momento Nati no ha salido a dar ningún tipo de declaración al respecto.