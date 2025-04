Laura Sarabia declaró ante la Fiscalía en contra de Armando Benedetti: “Ella no tiene nada que ocultar”

Armando Benedett, ministro del Interior, fue denunciado en 2023 por la canciller de la República, Laura Sarabia - crédito Colprensa/Canva

Los ojos del país político están volcando su atención al caso de Laura Sarabia, canciller de la República, y Armando Benedetti, ministro del Interior, luego de que la ministra de Relaciones Exteriores acudiera a la Fiscalía General de la Nación para declarar sobre presuntos delitos cometidos por Benedetti.

La diligencia se llevó a cabo en las horas de la mañana del miércoles 30 de abril del 2025. Tras el evento, su apoderada se pronunció para comunicar lo que sigue en la disputa entre los dos servidores del Gobierno de Gustavo Petro.

“La doctora Laura Sarabia asistió a la segunda sesión de las diligencias dispuestas por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la denuncia presentada el 23 de agosto del 2023, en la que actúa como víctima de violencia de género, principalmente, por parte del señor Armando Benedetti. Este caso refleja un patrón sistemático de violencia”, dijo la abogada en una rueda de prensa.

Sarabia y sus asistentes trajeron 7 folios para las pruebas contra Benedetti - crédito red scoail X

La defensa de Sarabia también apuntó que el ente de control programó “no solo esta sino varias sesiones para abordar la complejidad y magnitud de los hechos”.

En ese sentido, confirmó que convocarán al Grupo de Trabajo de Violencia de Género de la Fiscalía, para que puedan estudiar, como confirmó la abogada, “líneas de tiempo, audios, documentos y mensajes que sustentan la denuncia inicial y reiteran la reincidencia de este tipo de denuncias”, dijo.

Pero agregó que, de la misma manera, “se van a documentar todas las campañas de descrédito que ha sufrido la canciller”.

En las siguientes diligencias también se contará con material que sería indirectamente probatorio, como una “muestra de transparencia”, pues “la doctora Laura Sarabia no tiene nada que ocultar”.

Como comunicó la abogada, Sarabia “ha puesto a disposición de la Fiscalía su historial patrimonial, fiscal y bancario de los últimos años, así como su trayectoria en los últimos diez años de servicios profesionales”.

Laura Sarabia va a continuar con el litigio en contra de Armando Benedetti - crédito cortesía

Finalmente, la jurista que representa a la canciller indicó que la funcionaria “no se dejará intimidar, defenderá la verdad, su dignidad y la institucionalidad. Esa es su única agenda”.

Laura Sarabia antes de declarar en Fiscalía: “Uno no puede caer ante la injusticia”

Desde el Palacio de San Carlos, la canciller de Colombia, Laura Sarabia, compareció ante la Fiscalía General como víctima en un proceso judicial que involucra al actual ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunta violencia de género.

La diligencia, adelantada por la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, hace parte de un caso que lleva más de un año activo.

“La defensa del buen nombre no es un acto de vanidad, es un acto de justicia”, afirmó Sarabia, que durante su declaración enfatizó que su presencia ante las autoridades responde a una postura de coherencia frente a las denuncias interpuestas en 2023.

El caso se remonta al momento en que la relación política entre Sarabia y Benedetti se fracturó públicamente. Pese a que Benedetti fue quien la integró a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y la vinculó a la campaña presidencial de Gustavo Petro, la cercanía entre ambos se tornó en confrontación abierta, lo que derivó en la denuncia formal por parte de la ahora canciller.

Laura Sarabia, canciller de Colombia, afirmó que su denuncia tiene que ver con coherencia - crédito Cancillería

Durante la diligencia, el equipo de Sarabia llevó documentos rotulados con títulos reveladores, como “Caso penal contra Armando Benedetti. Violencia contra la mujer y otros delitos”.

En los registros también se identificaron carpetas clasificadas como “Enriquecimiento ilícito – patrón de comportamiento” y “Violencia autoridades españolas – patrón de comportamiento criminal”, lo que sugiere que la denuncia incluye más de un posible delito.

La ministra expresó que su papel dentro del Gobierno no limita su derecho a defenderse ni a acudir a las instancias legales.

“Estar y ser parte del Gobierno no significa que deba abandonar la protección de mis derechos, rendir declaraciones o presentarme ante las autoridades competentes”, dijo.

Además, evocó una reflexión inspirada por el funeral del Papa Francisco: “Él decía que no podíamos callar cuando se trata de defender lo que es justo”.

Sarabia concluyó agradeciendo al presidente Gustavo Petro, con quien mantiene una cercana relación política: “Siempre he agradecido al presidente Gustavo Petro, que me ha enseñado que uno no puede caer ante la injusticia, que me ha apoyado y jamás me ha pedido ir en contra de la verdad y la justicia”.