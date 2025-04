Mauricio Cárdenas contesta a palabras de ministro de Hacienda sobre línea de crédito flexible del FMI: “No desinforme”

Mauricio Cárdenas contradijo al ministro de Hacienda Germán Ávila sobre el reciente anuncio del FMI - crédito Ministerio de Hacienda

El Fondo Monetario Internacional suspendió temporalmente el acceso de Colombia a la Línea de Crédito Flexible, mientras avanza la consulta del Artículo IV y una revisión intermedia que determinarán si el país continúa dentro del programa.

Ante la inquietud generada, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, precisó que el proceso de evaluación aún no concluye y que no se ha tomado una decisión definitiva sobre la permanencia en esta herramienta financiera.

La medida ha sido seguida con atención por los mercados y sectores económicos.

En ese sentido, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas le contestó al actual titular de esa cartera con respecto a esta situación.

“Ministro, no desinforme. El acceso se perdió, así quieran decir que solo temporalmente”, comentó en una publicación de X Cárdenas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Y es que, en declaraciones a W Radio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el Gobierno no contempla recurrir a la Línea de Crédito Flexible como parte de su esquema actual de financiamiento. Señaló que este mecanismo fue utilizado en 2020 durante la emergencia sanitaria para enfrentar obligaciones excepcionales, cuyo saldo pendiente asciende a unos 20 billones de pesos.

Ávila también explicó que la Línea de Crédito Flexible es un instrumento reservado por el Fondo Monetario Internacional a países que presentan indicadores sólidos en materia fiscal y macroeconómica. En ese contexto, recordó que Colombia accedió a su renovación por un periodo de dos años, con el compromiso de someterse a una evaluación al cabo del primer año - crédito REUTERS/Luisa Gónzález

Ávila también explicó que la Línea de Crédito Flexible es un instrumento reservado por el Fondo Monetario Internacional a países que presentan indicadores sólidos en materia fiscal y macroeconómica. En ese contexto, recordó que Colombia accedió a su renovación por un periodo de dos años, con el compromiso de someterse a una evaluación al cabo del primer año.

“La Línea de Crédito Flexible es una línea que el FMI ofrece a muy pocos países debido a su adecuado manejo macroeconómico y fiscal. En nuestro caso, fue renovada por dos años con la condición de realizar una evaluación al primer año, y eso es justamente lo que está en curso”, señaló Ávila, y añadió que el país continúa siendo elegible para el programa mientras avanza el proceso.

A las declaraciones del ministro Germán Ávila sobre la Línea de Crédito Flexible, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas respondió con una crítica directa. A través de su cuenta en la red social X, Cárdenas cuestionó la interpretación oficial, advirtiendo que, más allá de los términos utilizados por el Gobierno, el acceso a los recursos del Fondo Monetario Internacional está actualmente suspendido.

Mauricio Cárdenas lanzó dura respuesta al actual ministro de Hacienda del Gobierno Petro - crédito @MauricioCard

“Ministro, no desinforme. El acceso se perdió, así quieran decir que solo temporalmente. Si hoy Colombia quisiera desembolsar recursos de la línea con el FMI no podría. Es cierto que no es una decisión definitiva, porque el FMI puede cambiar de opinión. Pero hoy por hoy la tarjeta de crédito que nos había dado el FMI está bloqueada”, contestó.

En su publicación, el exministro de Hacienda también comentó lo siguiente: “Solo hay que leer los comunicados de este año y anteriores. En años previos el FMI siempre hace referencia a “los sólidos fundamentales macroeconómicos y de los marcos institucionales y de políticas macroeconómicas”. Esta vez no".

En el mensaje, también se refirió al margen de tiempo que el Fondo Monetario Internacional le ha concedido al Gobierno actual. Según él, el organismo multilateral ha optado por una postura prudente, aunque advirtió que el escenario podría agravarse si no se presenta una hoja de ruta fiscal clara por parte del Ejecutivo - crédito Colprensa.

En el mensaje, también se refirió al margen de tiempo que el Fondo Monetario Internacional le ha concedido al Gobierno actual. Según él, el organismo multilateral ha optado por una postura prudente, aunque advirtió que el escenario podría agravarse si no se presenta una hoja de ruta fiscal clara por parte del Ejecutivo.

“El FMI está siendo benévolo y dando una espera. Podría ser peor su comportamiento: hacer la evaluación de medio término de una vez y quitarnos definitivamente el acceso. Le están dando a Petro la oportunidad de mostrar el plan fiscal, cosa que no va a ocurrir”, escribió por medio de una publicación en su cuenta de X el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.

Por otro lado, en la entrevista antes mencionada, el ministro Germán Ávila señaló que, en los encuentros recientes con representantes del Fondo Monetario Internacional realizados en Bogotá y en Washington, el organismo valoró positivamente la capacidad de Colombia para responder a los desafíos en materia monetaria, fiscal y externa. Sin embargo, indicó que en esas reuniones no se abordaron de forma detallada las inquietudes que existen sobre el rumbo fiscal del país.