Video: Karina García y Altafulla fueron captados en apasionada escena durante la madrugada en ‘La casa de los famosos’

La semana 13 de La casa de los famosos Colombia fue una de las más intensas en la segunda temporada del reality show emitido por el Canal RCN. Tras un cambio en la dinámica de nominación que le confirió más poder del usual a los participantes, Emiro Navarro tuvo la posibilidad de expulsar a un participante, siendo Altafulla el elegido.

Más allá de la polémica que produjo esta decisión, el cantante no se despdió inmediatamente, sino que estuvo en el loft varios días, hasta el viernes 25 de abril, cuando el público que tenía la posibilidad de decidir su suerte, le permitió regresar a la casa estudio.

Como el Jefe le hizo creer al resto que Altafulla se iría de forma definitiva, la sorpresa al verlo de vuelta fue total. La más sorprendida fue Karina, que emocionada lo abrazó y lo besó delante del resto de participantes y las cámaras durante la emisión central de RCN, dando la posibilidad para que este romance continue por un tiempo más. Pero quienes se quedaron con lo visto en televisión, se llevaron una sorpresa horas después.

Para los que siguen el reality show es evidente la química que existe entre Karina y Altafulla. Pero con las emociones desbordadas por el regreso del cantante, ambos dieron rienda a su atracción y las cámaras de la emisión 24/7 no perdieron detalle de lo sucedido.

En los videos se evidencia que la pareja estaba en plena complicidad, abrazados besándose y abrazándose. Poco a poco la pasión fue en aumento y, por debajo de las cobijas, se hizo evidente que había algo más sucediendo.

Entre los ruidos corporales que fueron captados por las cámaras, se escucha a la pareja teniendo una conversación subida de tono entre susurros.

El momento trajo reacciones encontradas sobre lo sucedido y, como ya sucedió en una ocasión anterior con la misma pareja, las opiniones están divididas.

Por un lado, hay quienes están del lado de la pareja y les manifiestan su apoyo. Por otra parte, los detractores consideraron una falta de respeto que tuvieran esa clase de encuentro en el mismo cuarto que dormía el resto del equipo Fuego, sin respetar su tranquilidad.

Incluso hubo quien le achacó a Altafulla que no estaba cumpliendo con la intención que tenía de tomar distancia de Karina. Debido a que la modelo está en placa de nominación, los seguidores también la señalaron de estar haciendo todo lo que haga falta para que el cantante (o su romance con este) la salve de la eliminación cuando sea el momento de que los televidentes voten.

Karina comparó a Altafulla con Marlon Solórzano

Cuando el cantante fue expulsado, y antes de que todos los participantes supieran que este regresaría, Karina habló con Yina Calderón y no ocultó lo mucho que lo extrañaba. En medio de su desahogo, aprovechó para explicar por qué se sentía tan fascinada con Altafulla, realizando una comparación con Marlon Solórzano, con el que estuvo involucrada durante las primeras semanas de competencia.

Karina explicó que Marlon tenía un cuerpo mucho más atlético y trabajado que el de Altafulla, pero esto lo compensaba el barranquillero con su personalidad, asegurando que la hacía reír y eso era algo que ella tenía muy en cuenta durante una relación.

“Marlon es muy papasito, pero no sé, es muy raro, porque Altafulla tenía su barriguita y Marlon era super marcado su abdomen. Pero Altafulla era como… No sé si fue su forma de ser. Es que a mí me hacen reír y me enamoran”, aseguró.