Gobernadora del Meta le reclamó al ministro Guillermo Jaramillo por “madrazo” a directora del servicio de salud del departamento: “¿Ese es el ejemplo que quiere dar a otros hombres?”

En medio de una visita oficial a Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, el ministro de Salud Guillermo Jaramillo, fue señalado por su comportamiento hacia una funcionaria de la Empresa Social del Estado (ESE) de la región.

Según un video difundido en redes sociales, el funcionario utilizó un lenguaje ofensivo y despectivo al dirigirse a la gerente de la entidad María del Carmen Rodríguez, lo que generó una ola de críticas y una contundente respuesta por parte de la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés.

El ministro Jaramillo se encontraba en Puerto Gaitán como parte de un recorrido por las zonas afectadas por el brote de fiebre amarilla que afecta al país. Durante su visita, tuvo reuniones con comunidades indígenas, entre ellas los pueblos Sikuani, Piapoco, Cubeo y Sáliba, y también visitó las instalaciones de la ESE local.

Fue en este contexto donde se registró el altercado que ha generado controversia. En el video compartido por el concejal de Bogotá Papo Amin, se escucha al ministro recriminar a la gerente de la ESE con palabras groseras, llegando incluso a desearle que enfermara y fuera trasladada lejos de su familia.

“Ojalá le tocara a usted, se enfermara y no tuviera familia, hijueputa y la mandaran para Villavicencio o para Bogotá, para que tuviera que ir detrás su familia”, se puede escuchar en el video compartido en las redes sociales.

La gobernadora Rafaela Cortés utilizó la red social X para expresar su rechazo al comportamiento del ministro. En su publicación, Cortés calificó las palabras de Jaramillo como un abuso de autoridad y una muestra de maltrato hacia las mujeres.

“Ministro Jaramillo: Como mujer y defensora de nuestros derechos, debo elevar mi más enérgica voz de protesta. No tiene ninguna justificación hablarle así a una mujer utilizando su posición de poder; tampoco a intimidarla y menos a desearle que ojalá se enferme y la tengan que mandar lejos de su tierra y de su familia”, escribió.

“¿Ese es el ejemplo que usted le quiere dar a otros hombres?”, cuestionó la mandataria, haciendo referencia a la violencia de género que afecta a la región. Además, recordó que en Puerto Gaitán, hace menos de un mes, una madre y su hija fueron asesinadas, destacando la gravedad de los actos de intimidación y agresión verbal: “Allá en Puerto Gaitán donde usted protagonizó estos excesos y groserías, hace menos de un mes, mataron a una madre y su hija”.

En su pronunciamiento, la gobernadora describió el comportamiento del ministro como una “típica conducta de maltrato” hacia las mujeres, caracterizada por insultos y agresiones que, según ella, se justifican bajo la excusa de actuar “por su bien”.

“No ministro, al Meta usted no viene a insultar mujeres y a amenazarlas, no se lo vamos a permitir. Lo que ocurrió es la típica conducta de maltrato de los hombres que insultan y agreden a las mujeres “por su bien” y luego les llevan obsequios", añadió.

Rafaela también destacó una aparente contradicción en el comportamiento del ministro Jaramillo. Según Cortés, mientras en privado el ministro reconoce y felicita el trabajo del sector salud en el Meta, en público recurre a insultos y descalificaciones.

En su mensaje, la gobernadora invitó al ministro a actuar con responsabilidad y a respaldar sus acusaciones con pruebas concretas. Cortés afirmó que, si el ministro tiene evidencia de que los recursos y equipos asignados al departamento han sido mal utilizados, debe presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes. Hasta que esto no ocurra, destacó que, no tiene derecho a señalar a las personas como responsables de actos de corrupción.

“Usted en privado felicita y reconoce el trabajo del sector salud en el Meta, y en público sale a hacer show, a insultar y a maltratar a la gente. Si tiene pruebas de que los recursos y equipos asignados por el gobierno nacional al departamento son dilapidados, lo invito a que instaure las denuncias correspondientes y que sean las autoridades competentes las que así lo determinen. Mientras esto no ocurra, no tiene ningún derecho de señalar a las personas como ladronas y asegurar actos de corrupción. Usted, como nosotros, es un funcionario público, no el dueño de la moral y los principios”, indicó.

En su pronunciamiento, la gobernadora expresó su apoyo a la gerente de la ESE de Puerto Gaitán, que, según la gobernadora, se encuentra seriamente afectada por el incidente: “Que situación tan difícil ministro, toda mi solidaridad con la gerente de la ESE quien se encuentra seriamente afectada con este abuso de autoridad”.

Asimismo, en una entrevista con La FM, la mandataria le pidió al ministro que le pida una disculpa a la funcionaria, que según la gobernadora sigue en shock y por eso no ha querido hablar con los medios.

“Ya se ha vuelto costumbre que el ministro llega a los hospitales públicos y regaña, pero yo creo que ayer fue una situación muy preocupante para mi gerente de la ESE departamental (...) la gerente quedó en shock (...) porque para nadie es un secreto el poder que tiene el ministro y ella no ha querido salir a medios, está todavía muy tocada con el tema y yo, por supuesto, muy preocupada”, expresó.

Además, le pidió que no tome represalias con el departamento y, además, se reúna con ella, con los alcaldes y gerentes de hospitales para avanzar en los temas de salud: ”Lo que uno más espera es que llegue el Gobierno nacional a acompañarnos, a hacer mesas técnicas y a decirnos hagámoslo de esta forma, le vamos a ayudar, vamos a generar recursos para solucionar los problemas que vienen siendo a nivel nacional, preocupada por la condición. No podemos normalizar el maltrato y abuso, sobre todo especialmente en las mujeres (...) yo no veo una disculpa pública del ministro hacia ella".