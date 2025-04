Karina y Altafulla protagonizaron acalorado momento bajo las sábanas en ‘La casa de los famosos’: “Trepadita encima de ti”

Los sonidos que provenían de la cama que compartía Karina con Altafulla sorprendieron a los demás participantes - crédito TikTok

Las tensiones causadas por el encierro en La casa de los famosos Colombia siguen tomándose las redes sociales, al igual que las relaciones que surgen al interior del programa y una de las más llamativas es el vínculo entre Karina García y Altafulla, pues los dos protagonizaron un momento de cercanía que no pasó desapercibido, tanto dentro de la casa como entre los seguidores del programa, pues en medio de la interacción realizaron comentarios muy coquetos y se vieron movimientos extraños bajo las sábanas.

La conversación entre Karina y Altafulla se desarrolló en un tono íntimo después de que apagaran las luces, pues no les importó estar rodeados por otros participantes y demostraron su atracción mutua con besos, frases y algunos televidentes afirman que pasó algo más, pues Karina expresó abiertamente su interés y al día siguiente hasta se dirigió a su hija para pedirle perdón por lo ocurrido.

Y es que el episodio no pasó desapercibido, pues varios participantes hicieron comentarios sobre lo ocurrido, entre ellos Yina Calderón, La Toxi Costeña y Emiro Navarro, que no tardaron en comentar lo sucedido. Yina dijo: “Yo no me dormí hasta que Altafulla se pasó, pero no estuvo tan escandalosa la situación, como pa’ no dejar dormir, no”. Por su parte, Karina minimizó las especulaciones al afirmar que solo hubo “besitos” y momentos de diversión, como risas y cosquillas, sin que ocurriera algo más allá.

Altafulla también se pronunció al respecto, asegurando que los dos se comportaron “juiciosos” y que no sucedió nada. Con estas declaraciones, los dos intentaron calmar los rumores, aunque no lograron detener las opiniones divididas entre los seguidores del programa.

Así fue la conversación entre la pareja

Las palabras que se dieron los participantes no pasaron desapercibidas - crédito TikTok

Altafulla: “Estuviera loco”.

Karina: “ Yo ya estuviera trepadita encima de ti ”.

Altafulla: “¿Trepadita?”.

Karina: “Obvio”.

Altafulla: “Me gusta obvio. Estuviera corrigiendo todo lo mal que me has tratado”.

Karina: “Tú nunca me has apoyado aquí en la casa”.

Altafulla: ”Dios mío, Karina, por eso te pregunté tanto si me montaba encima tuyo ”.

Karina: “ Qué rico. ¿Qué sería lo peor que podría pasar? ”

Altafulla: “Nada, estaría delicioso”.

Mientras en la casa hay sorpresa por lo que sucedió en la noche del 22 de abril de 2025, en el exterior la situación también es tema de conversación, debido a que los internautas no pasaron por alto el nuevo vínculo de Karina García, teniendo en cuenta que anteriormente también tuvo noches similares con el ya eliminado Marlon Solorzano.

En medio de esta controversia, Karina no dudó en dirigirse a las cámaras para hablarle directamente a su hija y ofrecerle una disculpa por lo que había hecho. La modelo dijo: “Hija, perdóname, tenía mucho frío”, por lo que Melissa y Yina no pudieron contener la risa, mientras que La Toxi Costeña bromeó al respecto, comparándolo con otras excusas de la paisa dentro del programa por su cercanía con los hombres: “De los creadores de ‘me sentía sola’ llega ‘tenía mucho frío’”.

Ante esta reacción, los seguidores del programa hicieron comentarios como: “Lo único triste es que le demuestra a la hija que cada vez que se sienta sola va a buscar a un man”, “Objetivo: defender a Karina. Obstáculo: Karina” y otros más fuertes como “Anoche Altafulla comió el plato típico de Medellín”, que es una rase que se ha viralizado para referirse a la modelo por sus actitudes en el programa.

La noche estuvo bastante emocionante en el cuarto Fuego - crédito Canal RCN

Por ahora, la relación entre Karina García y Altafulla continúa siendo un tema recurrente tanto dentro de la casa como en las redes sociales, pues su cercanía no solo ha servido para entretener a sus compañeros, sino que genera mucho interés para los televidentes que han aprovechado para recordar a Laura G, recién eliminada, y las acusaciones que hizo en contra de Karina, asegurando que por ella fue que se acabó su compromiso, pues afirman que ahora le creen toda su historia debido al comportamiento de la modelo.

Entre tanto, hay otros seguidores del programa que celebran esta conexión, pues indican que es normal que este tipo de interacciones ocurran en un programa en el que aíslan a los participantes.