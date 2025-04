Ministerio de salud alertó por correos fraudulentos relacionados con vacunación contra la fiebre amarilla

Minsalud detecta fraude mediante correos electrónicos falsos sobre fiebre amarilla - crédito iStock

En medio de la emergencia sanitaria que enfrenta Colombia debido al brote de fiebre amarilla, el Ministerio de Salud emitió una alerta sobre una nueva modalidad de estafa que utiliza correos electrónicos falsos para engañar a la población. Según informó el ministerio, estos mensajes fraudulentos citan a los ciudadanos a una supuesta jornada de vacunación organizada por el Gobierno nacional, con el objetivo de cometer posibles delitos informáticos.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Salud, los correos electrónicos en cuestión invitan a los destinatarios a participar en una “jornada prioritaria de vacunación” contra la fiebre amarilla, dirigida específicamente a empleados de empresas privadas en Bogotá. En el mensaje, se solicita a los ciudadanos que confirmen su asistencia y descarguen un certificado de preinscripción a través de un enlace incluido en el correo. Sin embargo, la entidad gubernamental desmintió categóricamente la veracidad de esta comunicación, advirtiendo que tanto el remitente como la información contenida son completamente falsos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Correos apócrifos ofrecen vacunación falsa en Bogotá - crédito redes sociales

El mensaje fraudulento, que aparenta ser enviado por la inexistente “Dirección de Vigilancia Epidemiológica del Minsalud”, utiliza un lenguaje oficial para ganar credibilidad. Con base en el texto del correo, la jornada de vacunación habría sido activada debido al reciente brote de fiebre amarilla en el país. No obstante, la cartera de Salud aclaró que no organiza directamente campañas de vacunación y que la supuesta dirección mencionada en el correo no forma parte de su estructura organizativa.

En un comunicado oficial, la entidad enfatizó: “Este contenido es falso. El ministerio no vacuna directamente, la supuesta Dirección de Vigilancia no existe y el correo electrónico citado es falso. Por favor, hacer caso omiso y no abrir el link si les llega”. Además, se instó a la población a no interactuar con este tipo de mensajes, ya que podrían ser utilizados para obtener información personal o cometer delitos informáticos.

Acceso gratuito a la vacuna contra la fiebre amarilla en Colombia

El Ministerio de Salud aprovechó la ocasión para recordar a la ciudadanía que la vacunación contra la fiebre amarilla en Colombia es completamente gratuita y está disponible para todas las personas, independientemente de su afiliación al sistema de salud, nacionalidad o estatus migratorio. Este servicio está especialmente dirigido a quienes residen, transitan o planean viajar a zonas de riesgo en el país.

La vacunación contra la fiebre amarilla es gratuita y accesible en Colombia - crédito Colprensa

La vacuna contra la fiebre amarilla requiere una única dosis para garantizar protección de por vida. Sin embargo, en los casos en los que no sea posible verificar si una persona ya fue vacunada previamente, se recomienda proceder con la inmunización. De acuerdo con las autoridades, los puntos de vacunación son gestionados por las entidades locales de salud en todo el territorio nacional, y la ubicación de estos centros puede consultarse a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud.

El brote de fiebre amarilla que afecta actualmente a Colombia ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias y la población. Esta enfermedad viral, transmitida por mosquitos infectados, puede causar síntomas graves e incluso ser mortal en algunos casos. Por esta razón, la vacunación es considerada una medida esencial para prevenir su propagación, especialmente en las regiones del país donde el riesgo de contagio es mayor.

El brote de fiebre amarilla genera preocupación y medidas de prevención urgentes - crédito Freepik

Recomendaciones para evitar caer en estafas

Ante el incremento de intentos de fraude relacionados con la emergencia sanitaria, el Ministerio reiteró la importancia de verificar siempre la autenticidad de las comunicaciones que aparenten ser oficiales. Se aconseja a los ciudadanos que consulten únicamente las fuentes oficiales del gobierno para obtener información sobre jornadas de vacunación y otros servicios de salud pública.

Además, se recordó que la cartera no solicita datos personales ni envía enlaces para descargar certificados a través de correos electrónicos. En caso de recibir mensajes sospechosos, se recomienda no abrir los enlaces ni proporcionar información personal, y reportar el incidente a las autoridades competentes.