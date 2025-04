Reviven en redes el video de periodista que confundió el papamóvil con el batimóvil en la visita del papa Francisco a Colombia

Mientras reportaba, desde el centro de Bogotá, para un canal panameño, "un cruce en los cables" la hizo convertirse en meme viral - crédito @CastaliaPascual / X

La visita del papa Francisco, que falleció a primera hora del lunes, 21 de abril, en su vivienda, Casa Santa Marta, del Vaticano, estuvo marcada por momentos memorables, como la misa multitudinaria en el parque Simón Bolivar, la cercanía de Francisco con los niños y –aunque menos solemne– el error de una periodista, que confundió el papamóvil con el batimóvil.

Se trata de Castalia Pascual que, en un reportaje en vivo, desde el centro de Bogotá, para el canal panameño TVN “montó” al sumo pontífice en el auto de historietas, cuando hablaba sobre las medidas de seguridad con las que contaría el papa en territorio colombiano.

Su error fue compartido y terminó haciéndose viral en redes - crédito @CastaliaPascual / X

El video rápidamente se hizo viral y Castaslia se convirtió en una celebridad de Internet que, con la muerte de Francisco, a los 88 años, es nuevamente recordada.

Entonces, la periodista dedició tomarse con humor lo ocurrido e, incluso, se burló de sí misma en la plataforma X (en ese entonces Twitter) “Cuando el frío te ataca y te imaginas a su Santidad, el papa Francisco, en un batimóvil. Es bueno reírse hasta de uno mismo”.

Como bien dijo en entrevista para Noticias Caracol, cuando “se le cruzaron los cables”, en medio del cubrimiento, “estaba pensando en el Vaticano y mezclé Vaticano con papamóvil y me salió el batimóvil. (Lo digo) Porque créanme que Batman no me gusta”.

¿Cómo fue la visita del papa Francisco a Colombia?

El papa Francisco falleció la mañana del lunes, 21 de abril, en su residencia, la Casa Santa Marta, ubicada en el Vaticano. Su partida pone fin a un pontificado de 12 años en el que buscó acercar a la Iglesia Católica a las preocupaciones contemporáneas y promover un mensaje de austeridad. Según informó Noticias Caracol, el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Javier Múnera, destacó que Francisco “amó profundamente a Colombia”, un país que visitó en septiembre de 2017 durante una gira de cinco días.

El viaje del papa Francisco a Colombia comenzó el miércoles 6 de septiembre del 2017, cuando aterrizó en el aeropuerto militar de Catam, en Bogotá. Allí fue recibido por el entonces presidente Juan Manuel Santos y su esposa, María Clemencia Rodríguez, conocida como “Tutina” de Santos. El pontífice participó en una breve ceremonia de bienvenida antes de trasladarse a la Nunciatura Apostólica, donde pasó su primera noche en el país.

El jueves 7 de septiembre, el papa desarrolló una intensa agenda en Bogotá. En la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, se reunió con las autoridades locales y sostuvo un encuentro con el presidente Santos. Posteriormente, visitó la Catedral Primada, donde bendijo a los fieles congregados. También se reunió con obispos y con el comité directivo del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam). La jornada culminó con una misa multitudinaria en el parque Simón Bolívar, un evento que reunió a miles de personas en un acto de fe y unidad.

Papa Francisco saludando a la comunidad católica de Bogotá en el papamóvil - crédito Colprensa

El viernes 8 de septiembre, el papa Francisco viajó a Villavicencio. Allí celebró una misa en Catama, un espacio que se llenó de fieles que acudieron a escuchar su mensaje. Uno de los momentos más emotivos de su visita fue el encuentro de oración por la reconciliación nacional, un acto simbólico en un país que ha enfrentado décadas de conflicto armado. Además, el pontífice visitó la cruz de la reconciliación, un lugar cargado de significado para los colombianos. Al finalizar sus actividades en Villavicencio, regresó a Bogotá para pasar la noche.

El sábado 9 de septiembre, el papa Francisco se trasladó a Medellín, donde presidió una misa en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera. Durante su estancia en la capital antioqueña, también visitó el hogar San José y participó en un encuentro con religiosos en La Macarena. Estas actividades reflejaron su interés por fortalecer los lazos con las comunidades religiosas y promover el trabajo pastoral en la región. Al término de su jornada en Medellín, el pontífice regresó nuevamente a Bogotá.

El domingo 10 de septiembre fue el último día de la visita del papa Francisco a Colombia. En Cartagena, bendijo la primera piedra de un proyecto de viviendas para personas sin hogar del programa Talitha Qum. También realizó el Ángelus en el atrio de San Pedro Claver, un lugar emblemático por su conexión con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la esclavitud. Más tarde, celebró una misa en el área portuaria de Contecar, donde miles de fieles se congregaron para despedirlo. La jornada concluyó con una ceremonia oficial de despedida antes de su regreso a Roma.

El pontificado del papa Francisco estuvo marcado por su esfuerzo por acercar la Iglesia Católica a realidades complejas. Su visita a Colombia en 2017 fue un reflejo de su compromiso con la reconciliación, la justicia social y el fortalecimiento de la fe en contextos de adversidad y su amor por Colombia quedó plasmado en cada una de las actividades que realizó durante la gira.