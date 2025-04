La gorra de un soldado colombiano está en el altar del papa Francisco: así fue el emotivo encuentro

Edwin Restrepo ofreció su gorra militar como símbolo de sacrificio en un emotivo encuentro con el pontífice - crédito Armada de Colombia

El papa Francisco falleció el lunes 21 de abril en la Casa de Santa Marta, su residencia en el Vaticano. Su muerte pone fin a un pontificado de 12 años que se caracterizó por su esfuerzo por modernizar la Iglesia católica y su mensaje de austeridad y empatía hacia los problemas del mundo contemporáneo. Su vida y obra dejaron una profunda huella, no solo en la comunidad religiosa, también en personas, como el caso del infante de marina colombiano Edwin Alexander Restrepo, que vivió un encuentro transformador con el sumo pontífice en 2017.

Durante su visita a Colombia en septiembre, el papa Francisco protagonizó un emotivo intercambio con Edwin Alexander Restrepo, un infante de marina de la Armada de Colombia que había sufrido graves heridas en un campo minado en Zambrano, en el departamento de Bolívar. Según detalló la institución castrense, Restrepo, que perdió parte de sus extremidades y la visión a los 19 años, entregó al religioso una de las prendas más significativas de su uniforme militar: su gorra. En respuesta, el pontífice le regaló un santo rosario y, en un gesto poco habitual, guardó la gorra en su abrigo, asegurándole: “Lo llevaré siempre en mi corazón”.

La gorra del infante de marina colombiano ocupa un lugar especial en el altar privado del papa - crédito Armada de Colombia

Este encuentro fue especialmente significativo para Restrepo, que expresó su orgullo por su institución militar y su disposición a servir nuevamente como infante de marina si tuviera la oportunidad de nacer otra vez. Durante su breve conversación con el papa, Restrepo le pidió que orara por los soldados, policías e infantes de marina de Colombia. Además, compartió una reflexión sobre el perdón, afirmando que “uno tiene que perdonar porque el odio lo carcome a uno”.

Un regalo que trascendió fronteras

El impacto de este gesto no se limitó al momento del encuentro. Según relató en su momento monseñor Fabio Suescún Mutis, obispo castrense de Colombia, el papa Francisco ubicó la gorra de Restrepo en un lugar especial de su altar privado en el Vaticano. Este altar, que incluye imágenes de gran devoción personal del pontífice, también alberga un cuadro de la Virgen María, junto al cual se encuentra la gorra del infante de marina colombiano.

El intercambio en 2017 destacó la conexión espiritual y humana entre el pontífice y Restrepo - crédito Armada de Colombia

De acuerdo con lo detallado por la Armada de Colombia, meses después de este encuentro, el papa Francisco quiso expresar su agradecimiento y reconocimiento a Restrepo. El 7 de noviembre de 2017, el infante de marina recibió una carta escrita de puño y letra por el sumo pontífice, un gesto que subrayó la conexión espiritual y humana que se había establecido entre ambos.

“No conozco su nombre, pero no olvidé el gesto espontáneo que tuvo en el Aeropuerto de Catam antes de mi partida. Ese gesto me tocó el corazón y no entregué su gorra a mi asistente (como suelo hacerlo con las cosas que me dan) si no quise llevarla conmigo como recuerdo y símbolo de entrega y amor a la Patria y así quedó registrado en la foto “, se lee en una parte de la misiva escrita por el propio papa.

La carta del papa Francisco a Restrepo subrayó el sacrificio de los militares colombianos heridos - crédito Armada de Colombia

En la misma carta, en la que se adjuntó una copia en escritura braille, el sumo pontífice expresó que la gorra lo acompañó durante todo su viaje y pensaba en el sacrificio que han hecho miles de soldados, que como Restrepo, resultaron heridos en favor de su país.

El religioso reveló que el obsequio lo puso “junto a la virgen, sobre un altarcito que tengo en mi estudio y delante del cual rezo con frecuencia. Así, cada vez que rezo allí, lo hago por usted, por sus compañeros caídos y heridos y por Colombia”, se lee en la carta.

El papa Francisco oraba por Colombia cada día frente al regalo de Restrepo en su altar - crédito Armada de Colombia

“Por favor, le pido que no se olvide de rezar por mí”, finalizó firmando fraternalmente el papa Francisco en la misiva. La historia de Edwin Restrepo refleja el impacto del líder católico en la vida de las personas, siendo también un ejemplo de resiliencia frente a la adversidad. A pesar de las secuelas físicas y emocionales de su experiencia en el campo minado, Restrepo logró reconstruir su vida. Actualmente, es abogado y padre de dos hijas, a quienes comparte las lecciones de su experiencia con el papa y les enseña la importancia de sobreponerse a las dificultades.