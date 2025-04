Influenciador petrista Don Izquierdo denunció amenazas por su cercanía con el Gobierno: “Nos quieren matar”

Don Izquierdo pidió a la Fiscalía acelerar las investigaciones contra los responsables de amenazas de muerte en contra de influenciadores petristas - crédito Don Izquierdo/Facebook

El activista e influenciador Petrista David Rozo, más conocido en redes como Don Izquierdo, alertó que ha sido víctima de amenazas contra su vida a través de las redes sociales.

El joven escribió en su cuenta de X que, recientemente, ha recibido una advertencia de una cuenta que figura como Lykan, en el que le criticarían su vinculación al Sistema Público de Medios Rtvc, además de sugerir su muerte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Mientras los pacientes mueren por falta de medicamentos y tratamientos, el gobierno de Gustavo Petro a través de RTVC le paga millonarios contratos a Sicarios Digitales. 35 MILLONES para David Rozo por trinar a favor de Petro. En 2026 menos contratos más balazos”, señala el mensaje.

Frente la publicación, el influenciador también alertó que fueron publicados los datos de residencia de algunos de sus familiares, por lo que acudió a la solidaridad de los internautas para denunciar cualquier mensaje que promueva el odio y hasta el intento de asesinato.

La cuenta anónima @Lykanista estaría intimidando a varios influenciadores que apoyan el Gobierno Petro - crédito red social X

““En 2026 menos contratos y más balazos”, ese es el lema con el que quieren callarnos a muchos activistas, hoy publicaron fotos de la casa de mi familia y promueven el asesinato. Más que nunca les pido solidaridad, porque no podemos normalizar las amenazas de muerte que estoy recibiendo y que están recibiendo muchas personas por opinar en Colombia”, señaló Rozo.

Además, el influenciador aseguró que dichas amenazas de muerte se han venido presentando desde hace algún tiempo, pero no lo había hecho público.

Incluso, David Rozo criticó la presunta inacción de la Fiscalía General de la Nación, pese a las denuncias del presidente Gustavo Petro para dar con los responsables de los mensajes intimidatorios a través de las redes sociales.

"Durante años he callado ante tales circunstancias, pero siento que esta ola de odio puede terminar muy mal. Nos quieren matar y eso hay que decirlo claramente. No es un chiste. No es un tema menor. Nadie hace nada. La Fiscalía General de la Nación está callada aunque el presidente Gustavo Petro ha pedido dar con los responsables", señaló Rozo.

El influenciador denunció que ha sido víctima de amenazas de muerte en su contra - crédito red social X

Finalmente, el influenciador advirtió al ente investigador que, de continuar con las lentas investigaciones, los resultados podrían ser fatales para uno o varios de los activistas que defienden el Gobierno nacional.

“¿Qué tiene que pasar para que investiguen y se haga justicia? ¿Tienen que matar alguno de nosotros para que alguien haga algo?”, concluyó David Rozo.

Entretanto, la cuenta Lykan subió en la tarde del miércoles 16 de abril un nuevo mensaje en el que advertiría que sus mensajes intimidatorios continuarían, pese a la denuncia de los afines al presidente Gustavo Petro.

“Apreciados Sicarios Digitales del Petrismo, ustedes me pueden denunciar, amenazar, buscar, perseguir y lo que carajos se les antoje, pero yo voy a seguir expresando mi opinión y mi magnifica forma de pensar. Ustedes no se cansan, Yo tampoco”, señaló la cuenta.

Apenas el 10 de abril de 2025, el presidente Gustavo Petro publicó un mensajes en el que advirtió de las amenazas y el discurso de odio en redes sociales. Según informó la cuenta oficial del mandatario en la plataforma X, se solicitaron investigaciones a las autoridades competentes para identificar a los responsables de este tipo de delitos.

Gustavo Petro sobre las amenazas a Hanwen Zhang - crédito captura de pantalla X

Este pronunciamiento surgió tras la denuncia realizada por la economista de origen chino Hanwen Zhang, que reportó haber recibido un mensaje amenazante de Lykan.

De acuerdo con lo publicado por Zhang en su perfil oficial, identificado como @hanwenzhang1982, el usuario bajo el nombre de @Lykanista emitió un mensaje que, según la economista, incita a la violencia en su contra.

El contenido del mensaje sugería que Zhang debería ser enviada de regreso a China en una “pijama de madera”, una expresión que ha sido interpretada como una amenaza de muerte.

Una publicación en la red X despertó rechazo, revelando las tensiones y los peligros asociados al anonimato en plataformas digitales - crédito captura de pantalla X

La economista hizo un llamado a sus seguidores para denunciar la cuenta del usuario, señalando que este tipo de publicaciones no solo la afectan a ella, sino que también contribuyen a un entorno de odio en las plataformas digitales.

“Por favor, denunciemos esta cuenta que me quiere enviar a China en pijama de madera @Lykanista. Ya todos sabemos que frecuentemente amenaza e incita a odio en esta red”, escribió Zhang en su publicación, según consignó el medio.