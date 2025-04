Esta fue la última visita de Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, a Colombia

Mario Vargas Llosa en la Feria del Libro de Bogotá en 2018 - crédito @FILBogota/X

Mario Vargas Llosa, escritor, dramaturgo, ensayista y ganador del premio Nobel de Literatura en 2010, murió el 13 de abril de 2025 en Lima, Perú, a sus 89 años.

Considerado como uno de los escritores más importantes de América Latina por obras como ‘La ciudad y los perros’, ‘Conversación en La Catedral’, ‘La casa verde’ y ‘La fiesta del chivo’, visitó Colombia por última vez en 2018.

Vargas Llosa participó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), que se llevó a cabo entre el 17 de abril y el 2 de mayo de 2018, donde presentó el libro ‘La llamada de la tribu’, una “autobiografía intelectual” que narra su evolución política e ideológica.

Mario Vargas Llosa fue invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en cinco ocasiones - crédito Feria Internacional del Libro de Bogotá

“Es un libro que trata sobre el Liberalismo a través de una experiencia personal, sobre una evolución en marcada por el marxismo, que en cierta forma suavizaba el existencialismo, con un desencanto que me llevó a revalorizar la democracia, y luego poco a poco, a través de un esfuerzo intelectual me fue llevando hacia el liberalismo. Esta es la historia que cuenta este ensayo”, indicó el escritor peruano en las instalaciones de la biblioteca del Gimnasio Moderno de Bogotá, que para ese momento estaba recién renovada.

Al respecto, Mario Vargas Llosa afirmó que “las bibliotecas no son solo centros para estudiar e investigar, también para enseñar y gozar. No hay un instrumento que nos impulse más a vivir otras vidas, como los buenos libros que leemos. En bibliotecas he pasado largas temporadas inolvidables, quizás los mejores momentos que he vivido. Sin ellas, mi vida hubiera sido infinitamente más pobre de lo que ha sido”.

El Nobel peruano precisó que comenzó a escribir ‘La llamada de la tribu’ gracias al escritor estadounidense Edmund Wilson, que a través del libro ‘Hacia la estación de Finlandia’, recopiló las ideas que forjaron el socialismo hasta llegar a la Revolución Rusa en 1917.

“Está sostenido por siete pensadores liberales, no son los únicos pensadores liberales, pero son los que a mí me marcaron más, y quienes me ayudaron a salir de una confusión e incertidumbre intelectual. Desde que leí a Wilson, maravillosamente escrito, que se lee como una novela donde los personajes en realidad son ideas, se me ocurrió escribir un libro sobre el liberalismo, empezando en el pueblito escocés donde nace Adam Smith, el padre del liberalismo, y mostrar así todo lo que ha significado el liberalismo para la democracia”, indicó Vargas Llosa en su última vista a Colombia en 2018.

Mario Vargas Llosa recibió el premio Nobel de Literatura en 2010 - crédito Jorge Silva/REUTERS

Y agregó: “La extrema izquierda ha sentido que el liberalismo era un enemigo radical y que debía combatirlo, distorsionándolo, transformándolo en algo que no es. Por ejemplo, mi generación en América Latina, nació creyendo que el liberalismo era una máscara para la explotación, que detrás de él estaba el imperialismo, pero nada de eso es cierto, porque el liberalismo está relacionado directamente con la idea de la libertad. Probablemente, el liberalismo sea, dentro de todas las doctrinas y tendencias de la cultura democrática, la que más ha hecho avanzar a la sociedad en normas profundas”.

La primera visita de Mario Vargas Llosa a Colombia fue en 1956, luego de que el avión que lo regresaba de Francia a su país natal aterrizara en Bogotá por una falla mecánica.

El escritor y ensayista Carlos Granés contó que el autor peruano fue instalado en el Hotel Tequendama, motivo por el cual aprovechó para caminar la carrera Séptima, pero fue sorprendido por una fuerte manifestación, que lo obligó a regresar al hotel.

Mario Vargas Llosa murió rodeado de su familia y en un ambiente de tranquilidad, según un comunicado conjunto de sus hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa.

Comunicado sobre la muerte de Mario Vargas Llosa - crédito @AlvaroVargasLl/X

“Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá”, indicaron los hijos del escritor.

Y agregaron: “Procederemos en las próximas horas y días de acuerdo con sus instrucciones. No tendrá lugar ninguna ceremonia pública. Nuestra madre, nuestros hijos y nosotros mismos confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos. Sus restos, como era su voluntad, serán incinerados”.