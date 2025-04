María Fernanda Cabal contesta a la ministra de Ciencia por mensaje cuestionando decisión del Consejo de Estado: “Sorprender a Petro diciendo la verdad es casi un milagro”

La decisión del Consejo de Estado sobre el uso de medios para emitir consejos de ministros desató un debate en redes, generando reacciones divididas. Incluso la senadora María Fernanda Cabal discutió con la ministra de Ciencia - crédito Colprensa y Ministerio de Ciencia

El Consejo de Estado ordenó al Gobierno abstenerse de transmitir los consejos de ministros por medios privados, así como por canales locales, regionales, comunitarios y el canal Uno. La decisión responde a una tutela interpuesta por la ciudadana María Cristina Cuéllar Cárdenas, en la que cuestionó el uso de estos espacios para la difusión de contenidos oficiales.

Según el fallo del Consejo de Estado, la ciudadana María Cristina Cuéllar alegó que en al menos dos ocasiones no pudo acceder a contenidos de su interés debido a interrupciones abruptas provocadas por la transmisión de consejos de ministros.

Esta situación ha generado todo tipo de reacciones y comentarios en el país. De hecho la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya Requene hizo una publicación en su cuenta de X cuestionando esta decisión, lo que generó que la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal le contestara por medio de la misma red social.

La publicación de la ministra llegó como una respuesta a un mensaje del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, quien con respecto a esta decisión en un fragmento de un extenso mensaje comentó lo siguiente: “Que me quieren censurar no es para mi, sorpresa. Hasta me torturaron para que no dijera mis ideas”.

Este es un fragmento del largo pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en redes sociales, contra el fallo a las transmisiones del Consejo de Ministros - crédito @petrogustavo/X

También comentó Gustavo Petro en su mensaje que “creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la república y jefe de estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente, simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano, o porque mi poder solo proviene del voto popular y no de los clubes del dinero, y por eso, a través de fallos han quitado mis facultades constitucionales, y me obligan a decir o no decir en mis discursos, sobretodo si expongo la doble moral de Vargas Lleras”.

En respuesta al mensaje del presidente Gustavo Petro sobre la decisión del Consejo de Estado, la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya Requene, cuestionó el fallo y defendió la posibilidad de mantener espacios de comunicación directa entre el Gobierno y la ciudadanía. A través de su cuenta de X, señaló que la medida limita el acceso a la información pública.

Ministra de Ciencia también cuestionó la decisión del Consejo de Estado - crédito @YeseniaOlayaR

“¡La democracia implica el debate público! Con la decisión del Consejo de Estado, le niegan el derecho a millones de colombianos a conocer la verdad del país”, escribió la jefa de cartera perteneciente al Gobierno de Gustavo Petro.

La senadora María Fernanda Cabal respondió con dureza a las declaraciones de la ministra Yesenia Olaya, cuestionando la legitimidad del discurso oficial promovido por el Gobierno. A través de sus redes sociales, rechazó la idea de que la Presidencia represente una única versión de la realidad nacional. En su mensaje, advirtió que la concentración del relato político en una sola visión pone en riesgo la democracia y desacredita el debate público.

“¿Cuál verdad, ministra? ¿La que dictan desde la Presidencia? Cuando el petrismo se arroga el monopolio de la verdad, no solo destruye la democracia: impone una narrativa a conveniencia, silencia la crítica y subestima la inteligencia del país. Sorprender a Petro diciendo la verdad es casi un milagro”, escribió por medio de su cuenta de X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

María Fernanda Cabal le contestó a la ministra de Ciencias - crédito @MariaFdaCabal

Con respecto a la decisión del Consejo de Estado con respecto a los consejos de ministros televisados de Gustavo Petro, en el documento del fallo se lee los siguiente: “Ordenar al presidente de la República, o la Presidencia de la República (Dapre) y a la CRC que, una vez notificada esta providencia, no se reincida en la conducta vulnerada y, por consiguiente, no transmitan los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión, del canal Uno y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta”.

El presidente Gustavo Petro ha justificado la transmisión de los consejos de ministros señalando que busca garantizar la transparencia, permitiendo que la ciudadanía conozca directamente las discusiones y decisiones que se toman sobre asuntos de interés nacional.