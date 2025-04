Estudiante de Nariño que aseguró que ser pobre da “asco”, se disculpó: “Jamás fue mi intención ofender”

Las jóvenes, que cursan primer semestre en la Universidad Cooperativa de Colombia, aseguraron que no aplicaron a la Universidad de Nariño porque hay personas "pobres" allí - crédito Redes sociales/X

Una estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la sede de Pasto (Nariño), causó indignación por haber hecho comentarios discriminatorios relacionados con la situación socioeconómica de los alumnos de la Universidad de Nariño. La joven, que cursa primer semestre de odontología en la institución educativa, en la cual apenas lleva dos meses como alumna vinculada, hizo sus declaraciones en un “en vivo” de una red social.

En la dinámica, en la que participó otra compañera, respondió a una crítica de un usuario que aseguró que ninguna de ellas había podido ingresar a la Universidad de Nariño y que, por tanto, estaban haciendo comentarios en contra de la institución. “Menos mal no quisimos entrar, qué asco ser pobre”, dijo entre risas.

Su afirmación molestó a los internautas y motivó a la universidad a pronunciarse a través de un comunicado, en el cual rechazó lo dicho por la estudiante y advirtió que se adelantaron los procesos internos respectivos para atender el caso. Esto, sin especificar sanciones en contra de la alumna.

Las declaraciones de la estudiante involucrada: “Aprendí una lección”

Tras la polémica que generaron sus palabras y el pronunciamiento de la institución educativa, la joven publicó un video en su cuenta de TikTok expresando su arrepentimiento y reconociendo lo incorrecto de sus afirmaciones. Aseguró que lo dijo en su momento, no refleja su formación educativa y familiar.

“Quiero ofrecer disculpas sinceras a la Universidad de Nariño, sus directivas, estudiantes y comunidad académica por el contenido del video que se circuló recientemente, en el que hice comentarios desafortunados y reconozco que mis palabras no fueron apropiadas; fueron irrespetuosas y no reflejan en lo absoluto los valores que me han inculcado de mi familia y que he aprendido en las instituciones educativas en las que me he formado”, precisó.

Según explicó, sus declaraciones surgieron en un momento de “inmadurez”, en el que no tuvo en cuenta las consecuencias que de ellas surgirían, así como tampoco las afectaciones. Asimismo, admitió entender que la educación, los estudiantes y las mismas instituciones no deben ser valoradas o medidas por aspectos económicos, sino por el esfuerzo de los alumnos por aprender y salir adelante. “Todos y todas tenemos el derecho de una formación digna, sin importar de dónde venimos (…). Jamás fue mi intención ofender ni menospreciar a nadie”, aclaró.

Insistió en que sus afirmaciones fueron insensibles e injustas, por lo que reiteró su petición de disculpas a la comunidad educativa, a las directivas de la universidad y a las personas que hayan sentido ofendidas por sus aseveraciones. En ese sentido, aseguró que aceptará las sanciones que se le impongan por su “error”, pero solicitó que se le dé otra oportunidad.

“Estoy dispuesta a asumir las consecuencias de mis actos, pero también pido una oportunidad para enmendar mi error. Aprendí una lección muy valiosa y me comprometo a seguir creciendo con más empatía y respeto por los demás”, indicó.

El comunicado de la universidad

La institución educativa informó a través de un comunicado que las palabras de la alumna no se ajustan a los valores de la universidad, que se centra en promover el respeto, la empatía y la responsabilidad en sus estudiantes, y no solo la formación profesional. Indicó que, en consecuencia, inició “procesos internos” para aplicar el reglamento estudiantil al caso.

“Entendemos que el proceso formativo no solo implica adquirir conocimientos académicos, sino también desarrollar habilidades éticas, ciudadanas y humanas. Nuestra misión educativa tiene un profundo compromiso social, muestra de ello es que el 90% de nuestros estudiantes provienen de los estratos 1, 2 y 3, lo cual refuerza nuestra convicción de trabajar por la equidad, el respeto y la inclusión”, añadió.

