Denuncian desaparición de ocho personas en Guaviare: habrían sido secuestrados por las disidencias de las Farc

Según cifras reportadas en 2024 por el exministro de Defensa Iván Velásquez, el secuestro aumentó en un 70,8% en lo corrido del mandato del presidente Gustavo Petro, es decir, en un poco más de dos años. Además, entre agosto de 2022 y julio de 2023, los secuestros se incrementaron en un 90%, pasando de 154 casos a 293.

La problemática parece no disminuir en 2025. Ocho personas, al parecer, fueron secuestradas en Calamar, Guaviare, el 4 de abril, cuando asistieron a una cita, luego de haber recibido una llamada telefónica. La persona que pidió el encuentro no se identificó, pero se presume que podría estar vinculada a las disidencias de las Farc, según reportó Semana. Hasta el momento se desconoce su paradero de las ocho personas y su estado de salud.

“A la fecha, desconocemos la situación, el porqué se los llevaron, si están vivos. Entre ellos se llevaron al expresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), también se llevaron a dos mujeres (que son madres de familia), y el resto son hombres”, precisó una denunciante, en conversación con Guaviare Estéreo de Caracol Radio.

Disidencias de las Farc podrían estar detrás del posible secuestro de los ocho habitantes - crédito Sudamérica Colombia Política/X

El alcalde de Calamar, Farid Castaño, informó a la revista Semana que, hasta el momento, ningún ciudadano ha instaurado alguna denuncia formal por la desaparición y posible secuestro de los habitantes. Sin embargo, confirmó estar informado sobre lo sucedido.

De acuerdo con testimonios de algunos allegados, después de que las ocho personas desaparecieron, presuntos integrantes de las disidencias se comunicaron e indicaron que no tenían en su poder a las víctimas; pero después cambiaron su versión.

“Llamaron y dijeron que no, que ellos (las disidencias de las Farc) no los tenían, luego que sí, luego que no, luego que ‘tranquilos’, que fueron a otro lugar a mirar, pero allá no había nadie. Entonces ahí ya se empezó a generar la situación”, precisó el mandatario local al informativo citado.

Habitantes de Calamar prefieren no denunciar oficialmente la desaparición de los ocho ciudadanos por temor a represalias - crédito Christian Escobar Mora/EFE

Pese a la gravedad del caso, la mayoría de las personas en la comunidad se abstiene de hablar por temor a represalias. Mientras tanto, la Alcaldía de Calamar y la Gobernación del Guaviare están investigando los hechos y preparando acciones para dar con el paradero de los ciudadanos. “Ya hoy miramos a ver qué medidas vamos a tomar”, detalló.

Por otro lado, según el pastor David Mayorga, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Denominación Evangélica Alianza de Colombia, cuatro de las víctimas hacen parte de la comunidad cristiana Alianza de Colombia y otras cuatro pertenecen al Concilio Cuadrangular.

“Todo el mundo comenta que es la primera vez que ha pasado algo así (en la vereda Pueblo Seco)”, indicó la denunciante a Guaviare Estéreo, afirmando que en la comunidad hay incertidumbre y preocupación. Además, informó que las personas presuntamente secuestradas eran trabajadoras, campesinas.

Denunciante pidió al grupo armado que podría tener secuestrados a los ciudadanos, que les respete la vida - crédito Colprensa

Adicionalmente, envió un mensaje a quienes puedan tener secuestrados a los ciudadanos: “Por favor, que les respeten la vida. Entiendan que son personas trabajadoras, personas humildes, personas campesinas, dedicadas a su labor y a cuidar a su familia, a sus hijos”, indicó.

La crítica situación en Colombia por el incremento de los secuestros ya había sido advertida por diferentes instituciones y entidades. En 2023, el entonces defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis, aseguró que los departamentos de Arauca, Antioquia y Norte de Santander presentaban el mayor número de casos reportados. No obstante, la problemática aumentó en un 39% en todo el país para ese año.

“El aumento de los secuestros nos quiere poner en jaque, su recurrencia en esos territorios son dos factores que se constituyen como una consecuencia directa de la agudización del conflicto armado en el país”, precisó el exfuncionario, citado por la Defensoría.