Petro rectificó con ironía tras fallo del Consejo de Estado por llamar ‘victimarios’ a integrantes de la oposición

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a enfrentar al Consejo de Estado por abrir un proceso de desacato en su contra. Según el máximo juez de la administración pública, Petro desestimó la orden emitida el 6 de marzo de 2025, de disculparse con opositores a su Gobierno, a los cuales tildó de “victimarios” en redes sociales.

“La Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió la acción constitucional mediante providencia del 6 de marzo de 2025. En su decisión amparó el derecho fundamental a la protesta del señor Fiesco Agudelo y de quienes participaron en las marchas del 24 de noviembre de 2024″, enunció el Consejo de Estado en un documento.

La decisión no sentó bien al jefe de Estado, que en sus redes sociales argumentó que están protegiendo a las personas culpables de las injusticias, además de perpetuar la violencia en el país.

“Hay quienes quieren que las injusticias se sigan perpetuando en nuestro país. Hay quienes quieren que no haya reivindicación para las víctimas. Hay quienes quieren seguir levantando los fusiles”, escribió en su cuenta de X.

Lejos de retractarse de sus palabras, Petro mencionó: ”Hay todavía victimarios que rechazan el progresismo. Pero esos no son todos los marchantes. Siempre impulsaré a fortalecer el debate público y promover una discusión profunda sobre las reformas y los desafíos que enfrenta nuestra Nación”.

De igual manera, reiteró su compromiso de dar vía libre a las marchas de la oposición, pero sin violar los derechos humanos (DD. HH.).

“Pueden marchar porque lo vamos a permitir. Ni una mujer violada, ni un gas lacrimógeno, ningún joven con sus ojos destrozados, ninguna tortura, ni miles de detenidos. Sientan mis queridos y queridas manifestantes que es vivir en democracia”, escribió Petro en la misma red social el 23 de noviembre de 2024.

Incluso, sostuvo que desde su llegada a la Casa de Nariño ha velado por la protección de derechos que fortalezcan a la ciudadanía, como el de la protesta. Así mismo, se excusó con las personas que han resultado afectadas en las manifestaciones legítimas.

“Siempre he ordenado la protección por parte del Estado para quienes en el ejercicio legítimo de sus derechos fundamentales contribuyen al debate público. He sostenido que el debate político debe darse en las calles, en las plazas, y no en los estrados judiciales. Mis excusas para quienes no lo han podido hacer de esta manera”.

A propósito, el gobernante de los colombianos celebró el fallo del Consejo de Estado que le permite seguir usando la bandera del M-19 en actos públicos. “Insisto que la bandera del M-19 es legal por acuerdo de paz de 1989, y que es parte de la historia de un partido político, también legal, la ADM-19, que cambió su nombre por partido Verde”-

El presidente Gustavo Petro recordó el contexto histórico del M-19, señalando que surgió en 1970 luego de las elecciones presidenciales de ese año. “Es apenas 14 años después del triunfo presidencial de la ANAPO del general Gustavo Rojas Pinilla, a quien hicieron fraude en las elecciones del 19 de abril de 1970. Por eso surgió el M-19″, dijo.

En la publicación en sus redes sociales también mencionó cómo el grupo pasó de ser legal a clandestino, se armó en 1974 con el apoyo del movimiento tupamaro de Uruguay, y luego se legalizó nuevamente en 1984. Tras un proceso de paz fallido, el M-19 abandonó las armas en 1989, y en 1990 ganó las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. “Ya no es con las armas, pero siempre con el pueblo”, dijo, destacando el cambio de estrategia y la transición hacia la nueva Constitución de 1991.