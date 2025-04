Ministerio del Interior rechazó el asesinato de Sara Millerey en Bello, Antioquia: pidió agilizar la investigación

Armando Benedetti, ministro del Interior; Sara Millerey, mujer asesinada en Bello, Antioquia - crédito Ministerio del Interior/Colprensa

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior, liderado por Armando Benedetti, rechazó el crimen cometido contra Sara Millerey González, la mujer trans que falleció tras ser víctima de violencia en el municipio de Bello, departamento de Antioquia.

Por los hechos, la cartera exhortó a las autoridades competentes a acelerar la investigación del caso para dar con los responsables de este hecho “e implementar las acciones judiciales a las que haya lugar”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El Ministerio del Interior precisó que, una vez tuvo conocimiento del caso el lunes, 7 de abril de 2025, instó a las entidades que integran la Mesa Nacional de Casos Urgentes LGBTI, para atender la situación a través de sus competencias.

Además, realizó una sesión extraordinaria de esta instancia con las entidades pertinentes y el Ministerio Público, con el propósito de revisar este y otros hechos de violencia en contra de la población LGTBIQ+ del territorio.

Activistas y organizaciones sociales convocaron movilizaciones para exigir justicia en este atroz crimen - crédito redes sociales

El próximo 23 de abril, el Ministerio del Interior realizará en Bogotá, la primera sesión de alto nivel de la Mesa Nacional de Casos Urgentes LGBTI y de personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas (Osiegd), para abordar la violencia sistemática de la cual son víctimas y las acciones del Estado al respecto.

Asimismo, la cartera del Interior informó que, previamente, se hará seguimiento en el territorio a los compromisos y acuerdos establecidos con la Gobernación de Antioquia y demás autoridades departamentales en la Mesa Descentralizada de Casos Urgentes LGBTI, que se llevó a cabo el 23 de agosto de 2024, en el municipio de Bello, donde se emitió la alerta de las violencias por prejuicio en este departamento.

Según la Fiscalía General de la Nación, en el 2024 se registraron 29 asesinatos de mujeres y hombres trans en el país, 5 de ellos en Antioquia. No obstante, durante el 2025 ya se registran 13 casos, de los cuales 6 ocurrieron en este mismo departamento.

“El Ministerio del Interior mantiene activa la Mesa Nacional de Casos Urgentes LGBTI y el diálogo con las organizaciones defensoras de derechos humanos LGBTIQ+, con el fin de atender sus requerimientos”, precisó la cartera.

Comunicado del Ministerio del Interior sobre el asesinato de Sarah Millerey - crédito Ministerio del Interior

Y agregó: “Asimismo, realiza seguimiento constante al avance de la investigación de estos casos y a las medidas de prevención que se deben implementar para evitar que la transfobia y homofobia sigan cobrando vidas en Colombia”.

Recompensa por el crimen

En respuesta al asesinato, calificado como un posible acto de odio, la Alcaldía de Bello y la Gobernación de Antioquia anunciaron una recompensa conjunta de $100 millones para quienes proporcionen información que permita identificar y capturar a los responsables.

La alcaldesa de Bello, Lorena González, expresó su rechazo al crimen y pidió celeridad en las investigaciones. “Ya pusimos en conocimiento de la Fiscalía este crimen atroz”, afirmó, destacando que la recompensa busca incentivar la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad solicitó la activación inmediata de la Mesa de Casos Urgentes, exigiendo a las autoridades locales y nacionales que se reconozca el carácter diferencial de este homicidio, el cual podría configurarse como un crimen de odio. Además, instaron a adoptar medidas de protección para las personas trans y la comunidad Lgbti+, que enfrentan altos niveles de discriminación y violencia en el país.

Del mismo modo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el caso, condenando el asesinato de Sara Millerey. Pese a que el crimen ocurrió en Bello, Gutiérrez expresó su solidaridad con la familia y amigos de la víctima, calificando el hecho como un reflejo de una sociedad marcada por la intolerancia y la discriminación.

“Rechazo con profunda indignación el atroz crimen contra Sara ‘La Millerey’. Ocurrió en Bello, no en Medellín. Me pronunció sobre esto como ciudadano: toda mi solidaridad con su familia y amigos. Qué sociedad tan enferma, me da mucha tristeza que ocurran hechos de violencia tan atroces por discriminación e intolerancia. Que este crimen no quede impune”, enfatizó en su cuenta personal de X.

Alcalde de Medellín se refirió al presunto crimen de odio contra una mujer trans - crédito @FicoGutiérrez/X

Entre tanto, la comunidad Lgbti+ en el país se ha solidarizado con el crimen, hasta el punto de realizar actos simbólicos para exigir justicia.

En Bogotá, se convocó una velatón en memoria de Sara y de las más de 23 víctimas de violencia contra esta población en lo que va del año 2025. El evento se llevará a cabo el miércoles 9 de abril en el parque de Los Hippies, ubicado en la calle 60 con carrera Séptima.