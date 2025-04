Inseguridad en Bogotá: dos jóvenes fueron atacadas con arma blanca por ladrones extranjeros

Una de las jóvenes resultó apuñalada en medio del robo - crédito Marijan Murat/dpa

Dos jóvenes fueron víctimas de robo en Bogotá con un arma cortopunzante, que fue utilizada por los criminales que las despojaron de su bicicleta eléctrica en la avenida Boyacá con calle 63, en el momento en el que regresaban a sus hogares tras finalizar su jornada laboral. El ataque fue perpetrado por dos hombres armados y dejó a una de las mujeres con una lesión en la mano.

De acuerdo con el relato de las afectadas al medio local Citytv, los delincuentes las abordaron mientras transitaban por el sector. Estos portaban cuchillos y las empujaron de la bicicleta eléctrica con el objetivo de robarles el vehículo. Una de las jóvenes intentó resistirse al ataque, pero los agresores, que eran de nacionalidad extranjera, actuaron con violencia y hasta empujaron a una de ellas hacia el borde de un puente cercano.

En medio del caos, una de las jóvenes intentó apagar la bicicleta eléctrica utilizando el control de proximidad, con la esperanza de frustrar el robo. Sin embargo, uno de los delincuentes la persiguió por varias cuadras, logrando alcanzarla y lesionarla físicamente, pues le causó una herida en la mano con el arma blanca. Además, el agresor intentó apuñalarla en la espalda, pero la chaqueta que llevaba puesta amortiguó el impacto, evitando una lesión que pudo ser mortal.

La joven relató que el ladrón no solo logró herirla, sino que le arrebató las llaves de la bicicleta eléctrica, lo que facilitó su huida con el vehículo: “Él tenía un puñal, me agredió con el puñal, me quitó las llaves de la moto, adicionalmente, me mandó una puñalada al hombro. Afortunadamente, esta no pasó, pero sí rompió la chaqueta”, explicó la víctima al medio.

Los criminales atacan a sus víctimas en cualquier momento del día - crédito Colprensa

Tras el ataque, las jóvenes intentaron buscar ayuda. Una de ellas se comunicó con sus familiares, mientras que la otra contactó a la Policía, aunque afirman que los oficiales llegaron al lugar aproximadamente 15 minutos después del hecho y la respuesta entregada causó indignación. Según relataron, los agentes no ofrecieron soluciones concretas ni avances significativos en la búsqueda del vehículo robado: “Lo único que ellos dijeron fue que, ya no hay nada que hacer, usted está bien, le pasó algo. Ah, bueno”, comentó una de las afectadas, visiblemente frustrada.

Y es que el robo no solo dejó heridas físicas, sino un impacto económico para una de las víctimas, pues la bicicleta eléctrica que le robaron había sido adquirida menos de un mes antes de que ocurriera el ataque: “Me dejaron disfrutarla 20 días. Me costó $3.900.000”, dijo la joven a Citytv.

A pesar de que la Policía aseguró que realizaría una redada para intentar recuperar el vehículo, hasta el momento no se han reportado avances en la investigación ni en la localización de los responsables, por lo que este hecho dejó a las víctimas con un sentimiento de inseguridad y desconfianza en las autoridades, sumándose a la cantidad de ciudadanos que no creen en los uniformados.

Pese a que se prometieron acciones, la víctima no ha visto avances - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

El violento robo ocurrido en la avenida Boyacá con calle 63 se convierte en un ejemplo de los problemas de inseguridad que enfrentan los ciudadanos en Bogotá, sin importar que se trate de zonas transitadas. Además, los allegados a las jóvenes resaltan la violencia con la que actuaron los delincuentes en su contra y exigen una respuesta más efectiva por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los habitantes.

Mientras tanto, las jóvenes afectadas intentan superar el impacto emocional y físico del ataque, esperando que las autoridades logren dar con los responsables y recuperar el vehículo robado, además de implementar medidas que garanticen la seguridad de los capitalinos.