Se dispararon el euro y el dólar en Colombia en medio de la guerra de aranceles de Donald Trump

Ante la amenaza de una posible recesión por la política de aranceles recíprocos del presidente Donald Trump, el dólar y el euro le ganaron ventaja al peso colombiano, en una jornada marcada por el desplome de los principales mercados internacionales.

Según informó el economista y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario Andrés Moreno Jaramillo, el dólar rompió la barrera de los 4.400 pesos colombianos, llegando, incluso, a los 4.418 pesos.

Mientras, el euro llegó a cotizarse por encima de los 4.800 pesos, de acuerdo con la firma Valora Analitik, luego de haber ganado más de doscientos pesos desde el viernes, 4 de abril.

Entre subidas y bajadas, sobre el mediodía del lunes, el dólar rondaba los 4.281,29 pesos colombianos y el euro, los 4.686,40.

De seguir la tendencia de depreciación, el poder adquisitivo de los colombianos estaría en riesgo y es que, el último año, el euro tuvo un incremento del 14.96%. De ahí que inversionistas recomienden refugiarse de la guerra económica en monedas más estables como el yen o el franco suizo.

Colombia seguiría “con los pantalones abajo” tras el anunció de nuevos aranceles:

La reciente imposición de aranceles recíprocos por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado preocupación en el ámbito económico internacional, especialmente en América Latina. Desde el pasado 5 de abril, un arancel del 10% comenzó a aplicarse a productos provenientes de países como Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y Costa Rica, marcando una nueva etapa en la política proteccionista de la administración estadounidense. Aunque el mayor impacto recae sobre economías asiáticas como Camboya (49%), Vietnam (46%) y China (34%), las repercusiones para los países latinoamericanos no son menores.

En el caso de Colombia, los sectores productivos, especialmente el agroexportador, están evaluando las posibles consecuencias de esta medida. Productos emblemáticos como el café, el plátano, el aguacate, los limones y las flores podrían enfrentar serias dificultades para competir en el mercado estadounidense. Esto se debe a que bienes provenientes de México, gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), continúan ingresando sin aranceles, lo que les otorga una ventaja competitiva significativa.

Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), advirtió que la diferencia de precios podría inclinar la balanza a favor de los productos mexicanos: “Al tener un producto más barato, el consumidor estadounidense va a empezar a preferir estos bienes”, y destacó que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia.

El impacto de los aranceles ha dejado en evidencia las debilidades de la economía nacional para hacer frente a los desafíos comerciales. Según explicó Andrés Pinzón, internacionalista de la Universidad del Rosario, a Infobae Colombia, el país no estaba preparado para responder de manera efectiva a esta medida, a pesar de que era previsible. Pinzón señaló que el llamado “día de la liberación” de Donald Trump, en referencia a la implementación de los aranceles, no fue una sorpresa. Sin embargo, criticó que el Gobierno colombiano no haya diseñado un plan integral para mitigar los efectos de esta decisión.

“El establecimiento de un plan a nivel nacional era un requisito indispensable para afrontar la decisión. Plan del que no se conoce mucho (o al menos nada más allá del ‘trabajo con el sector privado’)”, afirmó Pinzón. El experto indicó que una renegociación bilateral con Estados Unidos, en ese momento, habría sido poco factible y por eso era fundamental contar con una estrategia clara y estructurada para proteger los intereses comerciales del país.

Pero el impacto de los aranceles no se limita a Colombia. La medida ha generado preocupación en el panorama económico global, especialmente en los países latinoamericanos afectados. La política proteccionista de Donald Trump busca priorizar la producción nacional estadounidense, pero al hacerlo, impone barreras significativas para los productos extranjeros que buscan acceder a su mercado.

En este contexto, los países de la región enfrentan el desafío de mantener su competitividad frente a economías que cuentan con acuerdos comerciales más favorables, como es el caso de México. Además, la incertidumbre generada por estas políticas podría afectar las decisiones de inversión y las relaciones comerciales a largo plazo.