“Petro nos echa la culpa para salvarse”: exministra Cecilia López

La exministra Cecilia López Montaño, que formó parte del primer gabinete del presidente Gustavo Petro, rompió su silencio en una entrevista con Colprensa, en la que lanzó fuertes críticas contra el mandatario. López aseguró que el actual Petro es completamente distinto al que la invitó a formar parte de su gobierno y afirmó que no volvería a trabajar con él.

Durante la conversación, la exministra de Agricultura se mostró sorprendida por las recientes declaraciones del presidente, que en un consejo de ministros calificó como un “error inmenso” haberla incluido en su equipo. López cuestionó por qué, dos años después de su salida, Petro sigue mencionando a exfuncionarios y los culpa por supuestos fracasos del Gobierno, a pesar de que actualmente habla de un panorama económico positivo.

“Si el Gobierno es el éxito que él dice, ¿por qué insiste en hablar del fracaso y echarnos la culpa a nosotros?”, preguntó.

López aseguró que ingresó a un Gobierno que en ese entonces era distinto y más coherente. Sin embargo, señaló que todo cambió con el debate sobre la reforma a la salud, cuando ella, junto con los exministros José Antonio Ocampo y Alejandro Gaviria, comenzó a notar un giro preocupante en la gestión de Petro.

El presidente Gustavo Petro aseguró que nombrar a José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria y Cecilia López como ministros @petrogustavo/X

“Yo no sé la verdad, pero el día que yo me di cuenta fue cuando empezó el tema de la salud, cuando empezamos a responder una petición del presidente José Antonio (Ocampo), Alejandro (Gaviria) y yo. Después de que nos llama, nos pone a trabajar como locos, hacía reuniones fuera de los consejos de ministros y aprobaba lo que nosotros decíamos; luego se nos venia en contra y se nos armó una situación muy difícil. Creíamos que era solo el tema de salud, pero las cosas eran muy complicadas”, señaló.

López aseguró que ingresó a un Gobierno que en ese entonces era distinto y más coherente. Sin embargo, señaló que todo cambió con el debate sobre la reforma a la salud, cuando ella, junto con los exministros José Antonio Ocampo y Alejandro Gaviria, comenzó a notar un giro preocupante en la gestión de Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Colprensa/Mariano Vimos/Colprensa

La exfuncionaria también expresó su preocupación por la falta de interlocutores cercanos que puedan hacerle ver al presidente sus errores. Según López, todos en su entorno le tienen miedo y no hay nadie que pueda hablarle con franqueza.

En cuanto a la situación económica del país, alertó sobre la falta de preparación de algunos altos funcionarios, entre ellos el nuevo ministro de Hacienda, y la ausencia de un director de Planeación Nacional. “La economía está creciendo poco, la inflación no baja, el desempleo sigue en dos dígitos y no hay señales de que esto vaya a mejorar”, advirtió.

La exfuncionaria lanzó dardos contra el Gobierno - crédito Luisa González/Reuters

“El presidente no es consciente de algo que está haciendo y es muy negativo. Si fuera el éxito que dice que es y que el Banco de la República le está frenando. ¿Para qué tiene que hablar del fracaso? Me parece que es contradictorio que al final termina reconociendo que ha fracasado lo que prometió y nos echa la culpa para salvarse y a los ministros que siguieron, Somos unos genios porque en ocho meses hicimos un daño que dos años después más de 40 ministros no han podido reparar. Es absurdo esa posición, hay una incoherencia evidente”, señaló.

Finalmente, dio a entender que el presidente Petro buscará culpables en todas las personas e instituciones que pueda para evadir las responsabilidades de los errores cometidos desde las entrañas del poder Público, creando narrativas en contra de opositores y exfuncionarios.

“Esto se trata de la democracia. Me parece que el presidente en vez de estar gobernando está peleando y cuando uno ve eso pues uno se preocupa. Ojalá alguien le hablara al presidente, pero no tiene quién le hable, quién le diga algo en privado como lo hemos hecho todos los que hemos estado en distintos gobiernos. Todos tenemos sesiones privadas, él nos regaña y otras veces uno le dice que no está de acuerdo; pero nunca habíamos visto un presidente que no tiene quién le hable y que él escuche, solo tiene subalternos”, señaló.