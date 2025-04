Familiares revelaron detalles de la muerte de la niña de 8 años que murió en intervención policial en Cachipay

La niña de 8 años murió en intervención policial en el municipio de Cundinamarca - crédito @PasaenBogota/X/Captura video Noticias Caracol

La comunidad en el municipio de Cachipay, en el departamento de Cundinamarca, se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de Allison Yuliana Hernández Pinto, una niña de tan solo 8 años, que perdió la vida en medio de un operativo policial.

El suceso ocurrió el viernes 4 de abril cerca de las 11:00 p. m., en un predio conocido como el “antiguo matadero”, donde residen más de 40 familias.

De acuerdo con información proporcionada por el Comando del Departamento de Policía Cundinamarca, los hechos se desencadenaron cuando una patrulla policial, que realizaba labores preventivas en la zona fue requerida por habitantes del sector.

Los residentes solicitaron la intervención de los agentes debido a la presencia de un grupo de personas que, bajo los efectos del alcohol, estaban generando disturbios y alterando el orden público.

Una niña de ocho años murió durante un altercado ocurrido en un operativo de la Policía en Cachipay, generando investigaciones oficiales sobre los hechos - crédito CACHIPAY CUNDINAMARCA Noticias y Clasificados / Facebook

La intervención policial buscaba controlar el comportamiento de los individuos que estaban causando desórdenes, pero el desenlace resultó en la muerte de la menor, un hecho que generó indignación y dolor en la comunidad.

En medio del dolor, los familiares de Alison Hernández alzaron su voz para exigir que se esclarezcan los hechos y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

Una de las tías de la menor expresó su profundo pesar y su demanda de justicia, señalando: “Es muy duro, es muy duro aceptarlo, pero lo único que queremos es que paguen, que se entreguen, que si tienen un poquito de conciencia se entreguen las personas que lo hicieron”, indicó la familiar en diálogos para el informativo local City TV.

El relato de la familiar explicó que el incidente se relaciona con varias promesas de las administraciones municipales y no se han cumplido. “Con el alcalde pasado, él nos prometió que si votábamos por él nos iba a empezar a hacer las escrituras de cada lote”, señaló al medio mencionado.

Familiares de Allison alzaron su voz para hacer justicia - crédito Jesús Áviles / Infobae Colombia

Cornelio Pinto, tío de la menor, señaló que las familias que residen en la zona no tienen los recursos necesarios para mudarse a otro lugar o pagar un alquiler. “Es mi sobrinita y la verdad, pues estas familias no hacen nada malo acá. Si ellos están aquí es porque no tienen recursos para vivir en otro lado, para pagar un arriendo. Ellos no le hacen mal al pueblo”, afirmó para Noticias Caracol.

Por su parte, Laura Pinto, otra familiar de la menor, describió el impacto emocional que le causó ver a la niña tras el ataque. “Cuando yo vi a esa niña ahí botada en esa camilla, con un tiro acá (señalándose la frente), la verdad me partió el alma porque a cualquier familia le duele”, declaró para el mismo medio.

Detalles del incidente

La menor identificada como Allison falleció tras recibir un impacto de bala durante un enfrentamiento que involucró a civiles y agentes policiales.

Los hechos ocurrieron en una zona residencial donde los disturbios se extendieron por varias calles, dejando un saldo de múltiples heridos y daños materiales.

El comunicado oficial de la Policía Nacional precisó que los uniformados fueron llamados para mediar, ya que los implicados tenían la música a alto volumen y bloqueaban el paso en una vía pública.

Esto dijo la institución ante el incidente en el municipio de Cachipay - crédito Policía Nacional

Ante esta situación, los policías instaron al grupo a moderar su conducta, pero la respuesta fue violenta. El conflicto rápidamente escaló y lo que comenzó como una solicitud terminó en un enfrentamiento, el cual, según la versión oficial, fue provocado por los miembros del grupo.

La Policía indicó que, debido al estado de ebriedad, los implicados atacaron a los agentes con machetes. Durante el altercado, los uniformados dispararon contra varios de los involucrados, entre ellos una menor de edad, quien, lamentablemente, falleció después de ser trasladada a un centro asistencial, al llegar sin signos vitales.

De acuerdo con los testimonios recogidos, los enfrentamientos estuvieron marcados por un clima de caos y violencia.

En videos captados por cámaras de seguridad, se observa a un hombre armado con un machete atacando a dos policías, mientras otros participantes lanzaban piedras y se escuchaban disparos. Una testigo del incidente relató el miedo que sintió al encontrarse en medio de la balacera, explicando que no pudo huir debido a problemas de salud. “Yo decía, yo voy a salir corriendo, pero no porque ya empezó la balacera, ¿y yo cómo iba a salir así si yo estoy sufriendo del corazón?, tengo hijos, tengo nietos”, expresó para Noticias Caracol.