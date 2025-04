Francisco Barbosa cuestionó a Gustavo Petro y le recordó ‘desastre’ en la energía: “El plan es dañar lo que está bien”

Francisco Barbosa (der.) culpó al presidente Gustavo Petro de un posible apagón en la Costa Atlántica - crédito Colprensa

Con un contundente pronunciamiento en las redes sociales, el ex fiscal General de la Nación Francisco Barbosa cuestionó el jueves 3 de abril de 2025 la gestión del presidente Gustavo Petro en relación con la crisis energética que amenaza con dejar sin electricidad a cerca de 10 millones de personas en la Costa Atlántica, a raíz del incumplimiento en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio.

El pronunciamiento de Barbosa, que fue titular del organismo de investigación judicial entre 2020 y 2024, y ahora es declarado opositor al Gobierno nacional, se produjo tras la advertencia del contralor General Carlos Hernán Rodríguez: titular del ente de control fiscal, que alertó sobre la posibilidad de un apagón en el norte del país por la falta de recursos para subsidiar a los usuarios del servicio eléctrico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El exfiscal General Francisco Barbosa habló de cómo el Gobierno Gustavo Petro podría sumir en una crisis mayor al sistema energético - crédito @fiscaliacol/X

Según Rodríguez, que participó en la presentación del estudio sectorial Subsidios en electricidad, gas combustible, GLP y combustibles líquidos (2014-2024), “la mejora de los controles para su adecuada asignación y la sostenibilidad fiscal de cada sistema es fundamental”, y agregó que el informe de la Contraloría “plantea la discusión sobre los ajustes necesarios en los esquemas de solidaridad”.

La dura postura de Francisco Barbosa sobre Gustavo Petro: lo acusó de autosabotaje

Al respecto, el exfiscal Barbosa respondió a esta situación y la calificó como una “calculada incompetencia” del Gobierno. “Hace varios meses venía advirtiendo en mis columnas de El Heraldo y La República que el autosabotaje de Gustavo Petro iba a dejar sin energía a la Costa Atlántica”, dijo; y añadió que “el plan de gobierno de Petro es dañar lo que estaba bien y empeorar lo que funcionaba mal”.

Con esta publicación, el exfiscal Francisco Barbosa lanzó nuevas pullas al presidente Gustavo Petro; en esta ocasión por la crisis en materia energética - crédito @FBarbosaDelgado/X

En su declaración en las plataformas digitales, el exfuncionario también cuestionó el manejo del Ejecutivo frente a otros sectores, como el abastecimiento de medicamentos y el precio de los combustibles.“Ya me lo imagino agitando a sus primeras líneas para que protesten porque hay apagones, los medicamentos no llegan y la gasolina está a $20 mil”, expresó Barbosa en su cuenta de X.

El informe de la Contraloría, que generó fuertes reacciones entre diferentes sectores, se centró en la falta de sostenibilidad financiera del esquema de subsidios: una herramienta implementada para aliviar el costo del servicio eléctrico en regiones con alta vulnerabilidad económica. Por ello, para Rodríguez, deben analizarse “posibles mejoras para garantizar su destinación a quienes realmente los necesitan”.

Cabe destacar que, los riesgos vinculados a la transparencia en el manejo de los recursos públicos se suman a las deficiencias que, según el líder del organismo de vigilancia y control, en declaraciones recogidas por Valora Analitik, afectan los esquemas de subsidios. Estas fallas comprometen los objetivos de calidad, acceso equitativo y sostenibilidad financiera, y preocupaciones sobre los fines del sistema.

Con este mensaje, el exfiscal Francisco Barbosa cuestionó los señalamientos del presidente Gustavo Petro a miembros del Banco de la República - crédito @FBarbosaDelgado/X

Más críticas de Francisco Barbosa hacia Gustavo Petro

En otra de sus publicaciones, en las que citó las declaraciones del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, que a su vez defendió la posición del emisor de mantener la tasa de interés en 9,5% y rechazó los señalamientos del jefe de Estado, Barbosa cuestionó, justamente, la manera en la que Petro buscaría presionar a los miembros de la junta directiva para lograr su cometido.

“Vuelve otra vez Petro a sus fueros. No entiende que la estructura del Estado no se maneja como la jerarquía de un grupo guerrillero. Los funcionarios públicos deben acatar la ley, más allá de las directrices del presidente. En eso consiste la idea de Estado de derecho. Pero claro, que se puede esperar de un señor que no se ha tomado la molestia de leer la Constitución del país que gobierna”, afirmó Barbosa.