Alcaldía le impuso fuerte multa a taxista que dejó tirada a perrita con graves lesiones en Bucaramanga: son más de 200 salarios mínimos diarios

El rescate de la perrita herida despertó donaciones ciudadanas y reavivó el debate sobre el compromiso con la protección animal - crédito @CamiMachado10_ / X

El caso de maltrato animal que generó indignación en Bucaramanga desde el 31 de marzo, cuando un hombre fue captado en video abandonando a una perrita en delicado estado de salud frente a una veterinaria en el barrio Kennedy, en el norte de la ciudad, tuvo un nuevo giro.

Según informó la Alcaldía en la mañana de este jueves 3 de abril, el taxista identificado por las autoridades fue sometido a una audiencia en la que se definió la millonaria suma que deberá pagar por abandonar a Lilo, una mascota que presentaba una fractura en la columna y que requería atención médica inmediata.

La administración municipal determinó que el sujeto recibió una multa por más de 210 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, una suma de diez millones de pesos.

La sanción, que se fundamenta en el artículo 6 literal “e” de la Ley 84 de 1989, busca reforzar el compromiso de las autoridades locales con la protección de los animales y la promoción de una cultura de respeto hacia ellos.

Cámara de vigilancia captó el abandono de ‘Lilo’, herida, dentro de una bolsa frente a una veterinaria - crédito @CamiMachado10_ / X

De acuerdo con la información proporcionada por la administración municipal, el caso fue liderado por Esteban Nicolás Álvarez, inspector de Protección de la Vida, que presidió la audiencia en la que se determinó la sanción.

Según comentó el inspector, aunque el ciudadano sancionado no era el propietario del animal ni responsable del atropellamiento inicial que sufrió la perrita, sus acciones fueron consideradas una infracción grave.

Tras recoger al animal herido, el hombre decidió abandonarlo nuevamente en la vía pública, lo que constituye una violación directa a la normativa de protección animal vigente.

“La invitación a la ciudadanía es que activen los protocolos de denuncia de atención de casos de maltrato animal. Nosotros entendemos que tienen esa voluntad de ayudar a los caninos, pero existimos las autoridades que tenemos la posibilidad de realidad un manejo adecuado”, señaló el inspector Álvarez.

Cámaras de seguridad permitieron a las autoridades identificar el taxi y al conductor señalado de abandonar a la perrita - crédito @soyjaimeandres / X

El caso se remonta la 31 de marzo, cuando el hombre descendió de un taxi con placas SUD-595 y dejó a la perrita en unas escaleras frente a un establecimiento veterinario, sin asegurarse de que alguien la recibiera.

El acto quedó registrado por una cámara de vigilancia, cuyas imágenes han sido clave para identificar al responsable que aparecen en las imágenes. Wilson Rey, veterinario que atendió a Lilo, explicó que la fractura en la columna podría ocasionar la pérdida de sensibilidad en sus patas si no se realiza una cirugía de emergencia.

“Me enteré cuando una clienta me llamó y me dijo que estaba en la puerta de la veterinaria. Tal vez el conductor no quiso maltratarla, pero debió esperar a que yo llegara o no dejarla sola”, declaró Rey a Caracol Radio.

En su momento, el secretario del Interior de Bucaramanga, Gildardo Rayo, señaló que, aunque la Ley Ángel, que endurece las penas por maltrato animal, aún no ha entrado en vigor, este caso será procesado bajo la normativa vigente. Además, el funcionario destacó que el caso será remitido a la Fiscalía General de la Nación, donde el responsable podría enfrentar cargos penales por maltrato animal, un delito que en Colombia puede acarrear penas duras.

‘Lilo’ enfrenta posible pérdida de movilidad, pero recibe atención con ayuda ciudadana - crédito @CamiMachado10_ / X

El abandono de Lilo ha generado una ola de indignación en la comunidad local y en redes sociales, donde el video del incidente ha sido ampliamente compartido.

Este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de implementar medidas más estrictas para prevenir el maltrato animal y garantizar el bienestar de los animales en el país. La situación también ha puesto en evidencia la importancia de la Ley Ángel, una legislación que busca endurecer las sanciones contra quienes cometan actos de crueldad hacia los animales.

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, expresó su rechazo al acto y aseguró que su administración está comprometida con la protección de los animales.

En un comunicado, Beltrán reiteró que este tipo de comportamientos no serán tolerados y que se trabajará para que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.