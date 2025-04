Shakira sigue facturando y dejando la bandera de Colombia en alto: amplía su gira con nuevas fechas en Estados Unidos

La cantante barranquillera sigue su recorrido con nuevas paradas en Nueva York y Miami, luego de conquistar México, Colombia, Argentina y más - crédito @shakira/Instagram

Shakira, la reina de las caderas, sigue ampliando su gira Las mujeres ya no lloran World Tour con la incorporación de dos nuevas presentaciones en Estados Unidos. La cantante barranquillera, que comenzó el tour en Brasil en febrero de 2025 y luego visitó países como Colombia, Perú, Argentina y México, entre otros, ha atendido la gran demanda de su público al confirmar segundas funciones en los estadios de Nueva York (MetLife Stadium) y en Miami (Hard Rock Stadium).

La nueva fecha en el área de Nueva York será el viernes 16 de mayo, en East Rutherford, Nueva Jersey, mientras que en Miami, la presentación adicional tendrá lugar el sábado 7 de junio. Estos conciertos se suman a los ya programados en estos recintos y reafirman el éxito que ha tenido la gira en sus primeras semanas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La noticia llega tras el arrollador paso de Shakira por América Latina, donde marcó un hito en la industria musical. La cantante de Hips Don’t Lie hizo historia en Ciudad de México al convertirse en la primera artista femenina en agotar siete conciertos en el Estadio GNP Seguros, conocido anteriormente como Foro Sol. Gracias a este logro, ahora comparte el récord de mayor cantidad de fechas en dicho recinto con la agrupación mexicana Grupo Firme, que tiene programada una octava presentación en junio; sin embargo, la estrella colombiana volverá a la capital mexicana en el verano para ofrecer una segunda serie de conciertos.

La cantante de Hips Don’t Lie hizo historia en México con siete conciertos llenos en el Estadio GNP Seguros y ahora amplía su gira con nuevas fechas en EE. UU. - crédito Eduardo Verdugo/AF Photo

El éxito de Las mujeres ya no lloran World Tour no solo se ha reflejado en la cantidad de fechas agotadas, sino en cifras económicas. Según Billboard Boxscore, en febrero la gira recaudó USD32,9 millones con la venta de 282.000 boletos, un dato que la llevó a encabezar por primera vez la lista mensual Top Tours de Billboard. De esta manera, Shakira se convirtió en la primera mujer solista latina en alcanzar el puesto número uno en este ranking, siguiendo los pasos de Bad Bunny, Los Bukis y RBD, que también han liderado la lista en ocasiones anteriores.

El reconocimiento de la colombiana dentro de la industria musical no se detiene ahí, pues ecientemente, la misma prestigiosa revista la nombró la artista número uno en el listado de ‘las 50 mejores artistas pop latinas de todos los tiempos’, reafirmando su influencia y legado en el género. Con una trayectoria de más de tres décadas, la intérprete de Ojos Así y Whenever, Wherever continúa rompiendo récords y consolidándose como una de las figuras más importantes de la música en español.

Los boletos para las nuevas fechas en Nueva York y Miami estarán disponibles para el público general a partir de las 10 a. m., hora local, el 7 de abril a través del portal oficial de Live Nation. Dada la alta demanda que tuvo sus conciertos anteriores, se espera que las nuevas fechas también se agoten rápidamente, por lo que los fanáticos deberán estar atentos para asegurar su lugar en uno de los espectáculos más esperados del año.

Con su tour mundial, la colombiana Sahkira ha logrado ventas millonarias y llenos totales en cada país que visita. Su legado en la música sigue creciendo - crédito Reuters

Shakira rompe récord en México con su gira: otros países también destacaron

Con un espectáculo lleno de energía, fuegos artificiales y un estadio completamente abarrotado, Shakira marcó un nuevo hito en su carrera la noche del domingo 30 de marzo de 2025 en la Ciudad de México. La artista colombiana se convirtió en la cantante con más fechas consecutivas en el Estadio GNP Seguros, consolidando su impacto en el país.

Gracias al éxito de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, la intérprete vendió más de 600.000 boletos en México y anunció cuatro nuevas presentaciones en Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Puebla para agosto y septiembre de este mismo año. El tour de Shakira también ha batido récords en otros países, como en Colombia, donde se convirtió en la primera artista en llenar cinco estadios en distintas ciudades. Además, su gira ocupa el segundo lugar en la lista de las más lucrativas a nivel mundial, solo por detrás de Coldplay, según la publicación especializada Pollstar.

Con invitados de lujo, récords de asistencia y un show inolvidable, 'Las mujeres ya no lloran World Tour', de Shakira, se perfila como una de las giras más importantes del año - crédito @shakira/Instagram

Durante su paso por México, la cantante sorprendió a sus fans con invitados especiales como el Mariachi Gama 1000 y Grupo Frontera. Entre los asistentes destacaron celebridades como Eugenio Derbez y Jessica Alba, avivando aún más la euforia por sus conciertos.

Pese al éxito, la gira también enfrentó reprogramaciones, incluyendo su presentación en República Dominicana el 2 de abril por “problemas operativos” ajenos a la artista. Situaciones similares ocurrieron en Chile, Colombia y Perú. La barranquillera continuará su gira en mayo con fechas en Estados Unidos y Canadá, con paradas en ciudades como Chicago, Toronto, Boston, Miami, Houston, Los Ángeles y Las Vegas.