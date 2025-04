Secretario Distrital de Salud de Bogotá le responde al presidente Petro sobre afirmaciones en la tasa de mortalidad materna de Bogotá “estamos dispuestos a explicarle”

El presidente Petro afirmó avances en Cartagena y criticó a Bogotá, pero el secretario Bermont defendió datos históricos y destacó programas distritales de salud - crédito Julie Busch / AP Foto

Se presentó un nuevo cruce de declaraciones en las redes sociales, el presidente Gustavo Petro y el secretario Distrital de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, esta vez relacionado con los índices de mortalidad materna en Bogotá y Cartagena.

Todo comenzó el pasado 1 de abril, cuando el mandatario utilizó su cuenta oficial en X para afirmar que “mientras en Cartagena bajamos la mortalidad materna, indicador internacional de la eficiencia de los servicios de salud, a cero, 0, casos... En Bogotá se elevó, el año pasado, a 22 casos”.

El presidente también atribuyó esta problemática en Bogotá a lo que describió como una insuficiente atención primaria y preventiva en salud.

Sin embargo, el impacto de estas declaraciones fue inmediato e incitó respuestas contundentes. Bermont no tardó en defender la labor de la administración distrital liderada por la alcaldesa Claudia López, asegurando que los datos expuestos por Petro no reflejan completamente la gestión actual en salud en la capital.

Afirmaciones de Gustavo Petro sobre mortalidad materna - crédito captura de pantalla X

En un hilo en la misma red social, Gerson Bermont respondió con datos y un tono directo a las aseveraciones presidenciales. Según sus palabras, “la razón de mortalidad materna en nuestra ciudad en 2024 está influenciada por las gestaciones en 2023″.

De acuerdo con el secretario, si se toman los datos del último año completo, de abril del 2024 a marzo del 2025, se puede observar una reducción significativa de esta cifra: “Tenemos la razón de 25 muertes por cada 100 mil partos, el más bajo en toda la historia de Bogotá”, agregó, destacando la mejora progresiva en este indicador clave para la salud pública.

Asimismo, Bermont subrayó que cada pérdida humana duele profundamente y motiva a los equipos de salud a seguir trabajando para disminuir el impacto en las madres de Bogotá.

Según consigna el hilo, Bogotá ha implementado medidas para mitigar los efectos de “retrocesos en el sistema de salud”, aunque criticó de forma indirecta algunas decisiones del Gobierno Nacional en políticas sociales.

La discusión sobre indicadores de mortalidad materna abrió el debate en redes sociales, resurgiendo tensiones entre el gobierno central y la administración distrital - crédito captura de pantalla X

Entre los programas eliminados, mencionó Renta Ciudadana, Colombia Sin Hambre, Mi Casa Ya y la atención a migrantes, los cuales fueron reemplazados con programas locales para brindar una red de soporte.

Bermont explicó que el marco estratégico adoptado por la administración distrital se enfoca en lo que llamó Atención Primaria Social. “Esto es MASBienestar (SIC)”, enfatizó Bermont, destacando las acciones intersectoriales implementadas que han permitido recuperar terreno en temas de salud y bienestar comunitario.

Según el secretario, las comparaciones hechas por el presidente Petro no contribuyen a generar soluciones colaborativas entre el gobierno central y los gobiernos locales.

Los comentarios vertidos por Gustavo Petro también llevaron a un análisis más crítico de la relación entre las políticas de salud de la administración nacional y su implementación en las ciudades.

La polémica entre el mandatario y el secretario por los indicadores de salud en Bogotá y Cartagena amplifica tensiones políticas y territoriales - crédito captura de pantalla X

Según lo informado, el presidente sostuvo que los indicadores en Cartagena eran prueba de una mejora sustancial en los servicios sanitarios bajo su dirección, algo que contrastaba fuertemente con Bogotá, según su postura. No obstante, dicha afirmación fue rebatida por Bermont, no solo con cifras, sino también con cuestionamientos acerca de las políticas nacionales que afectan a los territorios.

El secretario no dudó en señalar que la discusión no debe centrarse en buscar culpables, sino en trabajar conjuntamente por mejores resultados. “Ya se ven resultados Presidente, las vidas las salvamos trabajando intersectorialmente y de forma articulada, no con comparaciones ni búsqueda de culpables”, afirmó según la publicación oficial.

El tema de la mortalidad materna continúa siendo un indicador clave no solo por su relevancia sanitaria, sino también por su peso como reflejo de las condiciones socioeconómicas y políticas de un territorio.

Bogotá enfrenta, además, una serie de desafíos únicos relacionados con el volumen de su población y el impacto de la migración, elementos que Bermont subrayó como factores adicionales a considerar en cualquier análisis comparativo con otras ciudades.

La mortalidad materna desató un intercambio por redes. Bermont aseguró logros distritales y cuestionó comparaciones entre ciudades sin considerar contextos poblacionales - crédito captura de pantalla X

Por su parte, usuarios en redes sociales y diferentes sectores han aprovechado la situación para abrir el debate sobre los modelos de gestión en salud pública y cómo el trabajo intersectorial puede fortalecer los servicios de atención para las mujeres en situación de vulnerabilidad.

La controversia también ha sacado a relucir las diferencias políticas entre los niveles de gobierno, dejando patente la necesidad de coordinar estrategias conjuntas que trasciendan las fricciones administrativas.

Este cruce de declaraciones se suma a las tensiones ya existentes entre la administración Petro y entes territoriales en temas como financiación de programas sociales y la viabilidad de nuevos modelos en salud.