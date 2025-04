Ministro de Defensa arremetió contra el ELN tras declaraciones de sus comandantes: “Siempre ha traicionado al pueblo colombiano”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó al ELN como un grupo "netamente criminal" y aseguró que ha traicionado al pueblo colombiano - crédito Colprensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió con dureza a las declaraciones de dos comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), alias Ricardo y alias Silvana Guerrero, quienes aseguraron que la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro ha fracasado y se ha convertido en una “guerra total”.

Sánchez calificó al ELN como un grupo “netamente criminal” y acusó a sus líderes de ser responsables de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo el desplazamiento de 56.000 personas y el confinamiento de otras 23.000.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“El ELN siempre ha traicionado al pueblo colombiano, lo ha asesinado, lo ha secuestrado, ha violado a mujeres y niños, los ha llevado a actividad criminal. Son terroristas”, afirmó el ministro.

Las declaraciones del jefe de la cartera de Defensa surgieron tras la emisión de una entrevista en el programa Los Informantes del Canal Caracol, en la que alias Ricardo calificó la política de paz total como un “fracaso total” y aseguró que el conflicto continuará hasta que las disidencias del Frente 33 de las Farc y el Ejército abandonen el territorio.

“¿Es posible firmar la paz con Petro? No, se acabó el tiempo”, afirmó el comandante guerrillero, quien lanzó una crítica directa al presidente: “Yo le recomendaría que vaya al psiquiatra para que se eche una revisadita, porque va muy en contravía de lo que fue elegido”.

La crisis humanitaria en la región se ha agravado con más de 57.000 desplazados y 19.000 personas confinadas. A pesar de la violencia desatada, alias Ricardo aseguró que no siente remordimiento alguno. “¿Tiene la conciencia tranquila cuando se duerme?”, le preguntaron. “Claro que sí. Claro que sí. Súper tranquila”, respondió sin titubeos.

El Ejército colombiano atribuye al ELN movimientos estratégicos por Venezuela hacia zonas de influencia insurgente en el Catatumbo - crédito Daniel Muñoz / AFP

El cabecilla del ELN también ratificó que la confrontación no cesará hasta que su grupo logre el control total del Catatumbo. “¿Hasta cuándo va a seguir el combate? Hasta que los saquemos del Catatumbo”, sentenció.

Además, reafirmó la postura del ELN en contra de las empresas extranjeras en la región. “Estamos en contra de las multinacionales. Estamos en contra de la explotación minera, energética y de la agroindustria a gran escala”, aseguró.

El Gobierno de Petro y el ELN iniciaron un nuevo ciclo de negociaciones en noviembre de 2022 en Caracas, Venezuela. Sin embargo, las conversaciones se suspendieron en enero de 2023 tras una ofensiva del ELN en el Catatumbo, que dejó al menos 80 muertos y más de 57.000 desplazados.

Petro acusó a la guerrilla de cometer “crímenes de guerra”, mientras que el ELN justificó los asesinatos de firmantes de paz de las Farc alegando que estos habían retomado las armas y colaboraban con el Frente 33.

La delegación de paz se pronunció

La delegación condenó las declaraciones de alias Ricardo y alias Silvana - crédito Delegación de Paz del Gobierno de Colombia

En un comunicado oficial, la delegación de paz expresó su rechazo categórico a las declaraciones de la integrante del ELN, calificándolas como un obstáculo para la construcción de acuerdos.

“Descalificar a un gobierno que se tomó en serio la paz es inaceptable y sigue cerrando no sólo el camino hacia cualquier posibilidad de paz con el ELN, también borrando su propia existencia como organización rebelde”, señaló el documento, según consignó la prensa nacional.

El presidente Gustavo Petro había respondido directamente a las acusaciones de “Silvana Guerrero” a través de su cuenta en la red social X.

En un extenso mensaje, el mandatario negó que su objetivo sea obtener votos y reafirmó que su prioridad es alcanzar la paz en el país. “Yo no estoy buscando votos, señora del ELN que traicionó su papel negociador, yo busco la paz que ustedes, señores del ELN, no entendieron; y creo que no entenderán jamás”, escribió Petro, según reportaron los medios.

Respuesta de Gustavo Petro a comandantes del ELN - crédito Gustavo Petro/X

El presidente también aprovechó la oportunidad para criticar duramente al ELN, señalando que el grupo ha abandonado los ideales revolucionarios que alguna vez defendió, priorizando en cambio intereses económicos ilegales.

En su mensaje, Petro recordó la figura del sacerdote Camilo Torres Restrepo, quien fue un símbolo de la lucha social en Colombia, y contrastó su legado con el camino que, según él, ha tomado el ELN.

“Si desde el principio dije que había que escoger entre el camino del sacerdote Camilo Torres Restrepo y el camino de Pablo Escobar, era porque ustedes tenían ambos caminos desarrollándose en su seno. Y desecharon el del amor eficaz y la paz, y pudo más la codicia”, afirmó el mandatario.