Jota Pe ‘desenmascaró’ a Pizarro por su postura sobre la reducción del sueldo de los congresistas: “El salario no le alcanzaba”

Jota Pe Hernández compartió en su cuenta de X un video donde muestra que Pizarro se opuso a la reducción salarial en 2019 y 2022 - crédito @JotaPeHernandez/X

El debate sobre la reducción del salario de los congresistas es un tema recurrente en el Congreso de la República y esta no la excepción, ya que la discusión sobre el tema se presentó en la Comisión Primera del Senado y el senador Jonathan Ferney Pulido, conocido o Jota Pe Hernández, confrontó a la senadora María José Pizarro, perteneciente al Pacto Histórico, por lo que consideró una postura incoherente respecto a la iniciativa —que en periodos legislativos pasados él la había presentado—.

Desde hace cuatro sesiones, la comisión no avanza en la discusión del proyecto que busca reducir los salarios de los congresistas. En la última, la senadora Pizarro expresó su molestia por la dilatación del debate y solicitó que se tratara con seriedad el tema: “Pido, por favor, seriedad, no conmigo, sino con la ciudadanía, porque mañana vamos a llegar con otra excusa diferente”.

El senador Jota Pe Hernández intervino en el debate, señalando que el tema ha sido abordado en múltiples ocasiones a lo largo de los años y acusó a la senadora Pizarro de estar utilizando el asunto con fines políticos: “Cuando se dice que le respondan a la ciudadanía y a los medios si los congresistas quieren o no dar el debate, eso es dejar algo en el aire, que no es real, porque este es el proyecto número 25, así que por más de una década los congresistas han dado el debate”.

El senador Jota Pe Hernández cuestionó la postura de María José Pizarro y afirmó que ella ha estado en contra de la reducción salarial en varias oportunidades - crédito @jotapehernandez/Instagram

La confrontación directa entre los congresistas

En su intervención, Hernández calificó el proyecto de reducción salarial como “politiquero y engañoso”, afirmando que varios congresistas han apoyado iniciativas similares en el pasado, como él mismo, pero señaló a Pizarro como la única que no ha querido disminuir su salario y aseguró tener pruebas al respecto.

“La única que no se ha querido bajar el salario es usted y lo voy a demostrar hoy con pruebas”, sentenció Hernández, lo que generó una respuesta inmediata de Pizarro. La senadora lo acusó de tergiversar sus palabras y manipular la información.

“Estamos ante un tergiversador profesional. Lo que hace el senador siempre es utilizar las palabras, tergiversarlas, editarlas. Quién les miente es usted, pero como usted es el dueño de la verdad”, replicó Pizarro.

María José Pizarro asegura que votó y firmó a favor del proyecto de Hernández, de la reducción al salario de los congresos, pero el senador presentó declaraciones pasadas para demostrar lo contrario - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Jota Pe Hernández señala incoherencias en la postura de Pizarro

Hernández respaldó sus declaraciones compartiendo en su cuenta de X un video con su intervención en la Comisión Primera del Senado, donde exhibió un titular de 2019 de un medio nacional que indicaba que Pizarro se había manifestado en contra de la reducción del salario de los congresistas.

“Desde el 2019 que no se querían bajar el salario a decir que, ‘hoy sí se quieren bajar el salario’. María José Pizarro no solamente se opuso en el 2022 a mi proyecto de ley, sino que yo quiero que los colombianos miren esto”, publicó Hernández en su red social.

El senador agregó que en 2022, durante un almuerzo del Pacto Histórico, Pizarro señaló estar en contra de la reducción salarial, bajo el argumento de que su sueldo no le alcanzaba para sostener a su familia. “(...) Año 2019. Esto es en el medio Blu Radio y el titular dice: ‘La congresista, refiriéndose acá a María José Pizarro, se declaró en contra de la propuesta de reducir el salario de los congresistas’”, enfatizó Hernández.

Jota Pe Hernández expuso a María José Pizarro en cuanto a su pasado con la reducción del salario de los congresistas - crédito @JotaPeHernandez/X

En resumidas cuentas, el senador del Pacto Histórico desglosó su punto al señalar: “Y ahí, desde el 2019, María José Pizarro en contra de bajarse el salario, así como lo hizo en el 2022, que el salario no le alcanzaba, así como en el 2022 me dijo que ella defendía el salario de los congresistas y que no se lo podía bajar, así mismo lo decía en el 2019 que porque supuestamente lo usa para refrigerios y transportes”.

Ante estas acusaciones, María José Pizarro denunció lo que calificó como un “matoneo” por parte de Hernández, asegurando que el senador ha utilizado su influencia en redes sociales para tergiversar información en su contra: “Lo cierto es que su proyecto, yo lo voté positivo y lo firmé a pesar de sus mentiras y de su matoneo, y no solamente a mí, sino a todos los congresistas del Senado de la República”.

El senador Jota Pe Hernández cuestionó la postura de María José Pizarro y afirmó que ella estuvo en contra de la reducción salarial en varias oportunidades - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Además, la senadora recordó que el Congreso hundió esta iniciativa en 24 ocasiones anteriores y defendió su coherencia en el debate: “Dije ‘congresistas’, a buen entendedor pocas palabras, pero como lo suyo es tergiversar, como lo suyo es el matoneo, como lo suyo es coger las palabras que uno dice a su acomodo y editar videos para las redes sociales porque esa es su actuar cotidiano en el Congreso de la República”.

La Comisión Primera del Senado retomará la discusión sobre la reducción del salario de los congresistas en una nueva sesión programada para el miércoles a las 10:00 a. m.