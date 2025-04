Reapareció la imitadora de Marisela en ‘Yo me llamo’ y contó detalles de su enfermedad: “Me vi al borde de la muerte”

La imitadora de Marisela en ‘Yo me llamo’ supera una grave peritonitis y avanza en su recuperación - crédito @yomellamomarisela2025/Instagram - captura de pantalla de ‘Yo me llamo’

Patricia Henao fue participante de Yo me llamo, imitando a la cantante Marisela y su nombre ha sido tendencia en las últimas semanas, debido a un fuerte quebranto de salud causado por una peritonitis, que la mantuvo internada en una UCI.

La artista enfrentó este problema desde finales de 2024 y, después de varios días de permanecer bajo estricta observación médica, logró salir de la Unidad de Cuidados Intensivos a una habitación para continuar bajo cuidado de los especialistas.

A través de su cuenta de Instagram, su esposo ha entregado algunas actualizaciones al respecto sobre el avance de su proceso de recuperación.

Patricia Henao es hospitalizada por complicaciones derivadas de peritonitis - crédito yomellamomarisela2025 / IG

Recientemente, la imitadora de Marisela dialogó con el programa La red, donde entregó nuevos detalles de lo que ha sido para ella este proceso, teniendo en cuenta que hace varias semanas salió de la clínica y ya se encuentra resguardada en su hogar junto a su familia.

Según contó Henao inicialmente, presentó dolores abdominales debido a la gastritis, lo que provocaba que sus cuerdas vocales se quemaran debido al reflujo abdominal y estomacal que subía por su garganta.

“Yo sentía que era algo momentáneo, algo de pronto, de no saber respirar. El grave error mío, lamentablemente, fue automedicarme. Empecé a tomar unos medicamentos fuertes. En el momento en que yo ya estaba con un dolor horrible, yo ya no tenía consciencia. Ya me había desvanecido. Mi esposo corría conmigo por toda la zona de urgencias, pero, pues gracias a Dios, el cirujano estaba ahí en ese momento y de una me hicieron exámenes”, relató inicialmente la imitadora.

Marisela no causó tanta controversia como en su presentación anterior - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

De acuerdo con su relato para el programa de variedades del Canal Caracol, la imitadora aseguró que fueron momentos de angustia para ella y su familia, ya que sintió que estaba al borde de la muerte.

“Me hacen electro. Estaba presentado bradicardia. No estaba en una buena saturación como tal. El corazón estaba muy delicado (…) Casi me vi al borde la muerte”, agregó la artista a La red.

Familiares y equipo agradecen apoyo en redes mientras Patricia Henao camina por primera vez tras cirugía - crédito @yomellamomarisela2025/Instagram

Estas declaraciones de la artista generaron opiniones de apoyo, en los que varios de sus seguidores y cercanos desean pronta recuperación, como el caso del jurado de Yo me llamo, Rey Ruiz, que escribió: “Lo importante es que ya todo paso. Recupérate pronto que la música espera por ti 👍“.

Al igual que el cubano, los imitadores de Pimpinela también emitieron un pronunciamiento a favor de Marisela, que mencionan: “Pronto estarás super bien, gracias a Dios ya pasó lo peor 🙏🏽 un abrazo fuerte nos vemos en las tarimas amiga bella🌹🌹“.

¿Qué es la peritonitis y cómo afectó a Patricia Henao?

De acuerdo con información del portal médico Medline Plus, la peritonitis es una inflamación del peritoneo, el tejido que recubre la pared interna del abdomen y cubre la mayoría de los órganos abdominales. Esta condición puede ser causada por la acumulación de sangre, fluidos corporales o pus en el abdomen, así como por una ruptura del apéndice o infecciones posteriores a cirugías. En el caso de Patricia Henao, la gravedad de la afección la llevó a ser intervenida quirúrgicamente y a permanecer en cuidados intensivos mientras los médicos monitoreaban su evolución.

Un poco de la carrera de Patricia Henao

Patricia Henao interpretó a Yuri en la edición de 2018 de 'Yo me llamo' - crédito YouTube/Canal Caracol

El nombre de Patricia Henao no es desconocido para los seguidores del formato musical y de imitación, pues la artista participó en dos ocasiones en Yo me llamo: la primera en 2018 cuando decidió imitar a Yuri y ahora en 2025 con Marisela.

Su desempeño en el reality le permitió ganar reconocimiento y acumular más de 13 mil seguidores en redes sociales, quienes destacan su talento y compromiso con cada presentación.