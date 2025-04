Gustavo Petro reiteró su ataque en contra de los exministros Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo y Cecilia López: “Eso se llama ‘verle la cara de pendejo a uno’”

El presidente Gustavo Petro aseguró que nombrar a José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria y Cecilia López como ministros @petrogustavo/X

En el quinto Consejo de Ministros trasmitido en vivo, el presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas en contra de los exministros José Antonio Ocampo (Hacienda), Alejandro Gaviria, (Educación) y Cecilia López (Agricultura).

“Yo cometí un error inmenso, un error mío, político, por creerme el cuento que podíamos juntarnos con fuerzas políticas diferentes y hacer un diálogo y un acuerdo y ser generosos. Eso se llama ‘verle la cara de pendejo a uno’; ser generosos y ofrecer parte del gobierno a fuerzas que habían perdido, tratando de que hubiera una unidad mayor de la sociedad colombiana y un esfuerzo mayor para hacer las reformas que la sociedad colombiana necesita”, aseveró Petro.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar de los exministros de su gobierno, calificando la situación como “mi mayor error en el gobierno”.

El presidente Gustavo Petro aseguró en la reunión gubernamental que las personas que hablaron de Ocampo, Gaviria y López tenía razón.

“Tienen razón los que dicen, ‘eso le pasa por llegar novato a la Presidencia’. Metimos al señor Ocampo, prestigioso economista, varios cargos internacionales, ministro de Hacienda en tiempos anteriores; metimos al señor Alejandro Gaviria, era candidato presidencial del mal llamado centro, que se parece como al Centro Democrático, exministro de Salud, como era rector de los Andes, pues dije ‘¿qué mejor que ministro de Educación?... Creo que no pensó un día en Educación, siempre en Salud. Y a la señora Cecilia López, que había estado en el gobierno de Samper; dije ‘como buena liberal que ha sido, pues debe apoyar una de las banderas principales del Partido Liberal en su historia, que es la reforma agraria’”, afirmó Gustavo Petro.

Alejandro Gaviria, cuando fungía como ministro de Educación, en el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El jefe de Estado afirmó que “creyeron que nos estaban haciendo un favor, pensando que nosotros no sabíamos gobernar y ellos sí, pero terminaron saboteando el programa de gobierno”.

Además, explicó que el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo “giró un chequecito en efectivo por 36 billones de pesos a Ecopetrol, ahí generó el subsidio a la gasolina. Lo contrario de lo que el pueblo nos ordenó. Qué injusticia tan berraca la que se cometió trasladando ese dinero de los pobres subsidiando a los ricos. Debería ir a financiar energías limpias y todo esto que hemos hablado de la descarbonización y la reforma agraria, trasladaron el dinero a la economía fósil, lo contrario a lo que dice Petro a nivel internacional”.

Por otra parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que es “inocente” por imaginar que los casos de corrupción solo habían sucedido en los gobiernos afines a la derecha.

“La plata en el municipio se desvía, no porque la corrupción sea municipal y no nacional. Carreta. Está en todas partes. Tenemos un régimen de corrupción, ven el Estado como la vaca de ordeño, como la última oportunidad de enriquecerse. Pasa en derecha y pasa en izquierda, eso de que la derecha es la que roba y la izquierda no, es carreta. Ya perdí esa inocencia hace tiempo”, afirmó el jefe de Estado.

De acuerdo con Petro, se necesita aplicar sistemas de control para controlar los recursos, para definir si hubo mejoras en la calidad de vida de las personas con los proyectos que ofrezca el Gobierno nacional. Por tal motivo, el mandatario le pidió a su gabinete ministerial hacer un seguimiento a los recursos que gira el Gobierno nacional a las diferentes regiones de Colombia.

El mandatario insistió que no hay seguimiento suficiente de lo que está sucediendo con los fondos que llegan a las administraciones departamentales y locales.

“En un acueducto, si la plata se suelta al municipio y no se controla que se hizo la obra, se pasa una estadística de que se solucionaron tantos problemas de acueducto y cuando vas a ver la realidad es que no hay un acueducto en el pueblo”, aseveró.

Gustavo Petro aseguró que la corrupción no distingue entre la derecha o izquierda - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, confirmó que seguirán convocando otras reuniones para mirar cómo está la situación en cada uno de los sectores del Estado.