Daniel Quintero es blanco de críticas por comentario contra Juan Diego Alvira tras episodio con un rayo: “Es muy bajo”

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín; Juan Diego Alvira, periodista - crédito @juandiego.alvira/IG/Colprensa

El periodista Juan Diego Alvira estuvo cerca de la muerte, porque un rayo cayó a escasos metros de donde se encontraba, y el fuerte estruendo lo obligó a buscar refugio de manera inmediata.

Alvira se encontraba grabando su programa Sin carreta, de W Radio, en Medellín, cuando sucedió el impactante momento, que quedó grabado, y fue compartido en redes sociales por el periodista.

“¡Casi me les voy! La lluvia y ¡peor aún los rayos! Nos alcanzaron hoy en medio de una grabación en Medellín. Hoy en W Sin carreta, el escándalo con todos los detalles a las 7:00 p. m. en Canal 1 y W Radio”, aseguró Juan Diego Alvira en sus redes sociales.

Por este hecho, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, realizó un comentario en la red social X, que fue calificado como inapropiado por varios usuarios.

“A Juan Diego Alvira casi lo mata un rayo por andarle comiendo cuento a Fico. Fico va para la cárcel”, aseguró el exmandatario de la capital de Antioquia.

En video, Daniel Quintero, que se enfrenta a la justicia por el caso de Aguas Vivas, aseguró que “a Juan Diego Alvira casi lo mata un rayo por andarle creyendo cuentos a Fico que es más malo que el diablo. Vamos a responder cada una de las mentiras que le dijo”.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, se refirió al episodio que vivió Juan Diego Alvira con un rayo - crédito @QuinteroCalle/X

Los comentarios contra el exalcalde de Medellín no se hicieron esperar. ““¡Qué bajeza de comentario (...) Daniel! ¡Qué mal eso que acaba de publicar! ¡Dos eventos totalmente aislados pero con un propósito! ¡Definitivamente, la justicia puede hoy no tener claridad de inocencia, pero tienes un perfil de culpable! (...) Juan Diego Alvira no es santo de mi devoción, pero usar lo acontecido con él para un tema político es muy bajo (...) Es un muy bajo utilizar lo que pudo haber sido una tragedia humana, politizando. Solo los seres despreciables hacen eso”, comentaron algunos usuarios en X.

Otros internautas calificaron el mensaje de Quintero como “subliminal”, cuestionando el “nivel” de los políticos en Colombia.

“Es un mensaje subliminal del verdadero ser que es usted (...) Qué bajeza para el país representa lo que dice esta cuenta (...) Cero nivel el comentario de Daniel Quintero, con lo que pudo ser una tragedia fatal para Juan Diego Alvira. Lamentable el nivel de los políticos colombianos para hacer sus campañas. Nada que ver este man. Triste, lo tenía en otro concepto”, se leen en los comentarios de la publicación del exalcalde de Medellín.

Usuario de X rechazó la publicación de Daniel Quintero contra Juan Diego Alvira - crédito @hugovargas007/X

Cómo va el caso de Aguas Vivas

Para el martes 25 de marzo de 2025 estaba programada la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero por su presunta participación en el caso del lote Aguas Vivas; sin embargo, a cuatro horas de llevarse a cabo, se aplazó.

Ahora, la justicia informó que la audiencia contra Daniel Quintero, así como a un grupo de altos funcionarios en su administración, quedó fijada para el martes 1 de abril de 2025 a las 2:10 p. m.

El caso de Aguas Vivas tiene que ver con el cambio de uso del suelo en un lote en El Poblado, que, según las denuncias, se habría hecho sin el debido cumplimiento de la ley y tenía un presunto interés económico.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, aunque la valorización del predio se realizó durante la primera administración del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue Daniel Quintero quien firmó el decreto que modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

La audiencia de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quedó fijada para el martes 1 de abril de 2025 a las 2:10 p. m - crédito Luis Eduardo Noriega A/EFE y Fiscalía General de la Nación

Así las cosas, el ente acusador tratará de probar la responsabilidad de Quintero por los siguientes tres delitos: prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos y peculado de apropiación en favor de terceros.

La justicia también investigará a un grupo de personas que trabajaron con Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín, que son: Alethia Carolina Arango Gil, subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; Carlos Mario Montoya Serna, secretario de Gestión y Control Territorial; Fabio Andrés García Trujillo, subsecretario de Ejecución Contractual de Medellín y secretario general; Ingrid Vanessa González Montoya, secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, secretaria de Suministros y Servicios; Leidy Jiménez Echavarría, subsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores; Natalia Andrea Jiménez Pérez, subsecretaria de Ejecución y secretaria general (e); Yina Marcela Pedroza Gómez, subsecretaria legal de la Secretaría de Movilidad., y Sergio Andrés López Muñoz, director del Departamento Administrativo de Planeación.