Así fue como descubrió que el hombre con el que había estado por más de un año la engañaba: “En la casa lo apoyan”

Paola Romero, usuaria de TikTok, compartió su dolorosa experiencia al descubrir que su pareja mantenía múltiples relaciones simultáneas - crédito pao_roomero/TikTok

Los casos de infidelidad suelen provocar risas nerviosas, indignación y, sobre todo, dolor para quien es engañado.

La usuaria de TikTok Paola Romero relató su propia experiencia a través de varios videos en los que contó con detalles cómo descubrió que el hombre con el que salía desde hacía más de un año no solo tenía novia, sino que mantenía, al menos, otra relación al mismo tiempo.

Con voz temblorosa y el corazón roto, Paola Romero decidió desahogarse públicamente, consciente de que muchas mujeres viven situaciones similares, pero también dispuesta a ofrecer un ejemplo de fortaleza ante la traición.

El hallazgo de un engaño múltiple

Paola Romero narró la sospecha que tenía desde hace un tiempo: notaba comportamientos extraños en su pareja, contradicciones en su discurso y señales que indicaban que algo no iba bien.

Sin embargo, jamás logró confirmar por completo que él estuviera viéndose con alguien más, hasta que la novia del hombre la contactó.

Juntas planearon un encuentro para desenmascararlo: “Llevo más de un año con este man y ya necesitaba confirmar si me estaba engañando”, comenzó por explicar Romero.

Según explicó, la novia del hombre también estaba cansada de sentirse engañada, dado que no era la primera vez que él la traicionaba y ya no soportaba sus mentiras.

Por si fuera poco, descubrieron la existencia de una tercera mujer, quien también habría estado saliendo con el mismo hombre.

Una cita para descubrir la verdad

Para aclarar lo que sucedía, las dos mujeres decidieron verse en un bar y tras lograr que el infiel llegara, confrontarlo.

La idea era que él llegara primero, creyendo que se encontraría únicamente con Paola Romero; después, la novia haría acto de presencia para que no pudiera evadir la situación; sin embargo, el plan no salió tal cual lo habían concebido: la otra mujer tuvo que marcharse antes de tiempo, pero alcanzó a mostrarle a Paola pruebas contundentes de los mensajes, fotografías y coartadas que el hombre utilizaba para manipularlas a ambas: “Confirmamos que no éramos dos, sino tres”.

Paola sospechaba de comportamientos extraños en su pareja, hasta que la novia del hombre la contactó para desenmascararlo - crédito pao_roomero/TikTok

En su declaración, Paola Romero confesó una situación que se volvía cada vez más dolorosa y surreal: la propia familia del hombre habría estado encubriendo sus acciones, algo que para ella resultó muy difícil de entender.

“En la casa lo apoyan, se sientan a tomar con todas y lo ven normal”.

El enfrentamiento y la decepción mayor

Pocos minutos después, el hombre apareció, por lo que Romero, presa de los nervios y con algunos tragos de aguardiente en el cuerpo, se sentía al borde de un colapso: “No sabía si quería gritar, llorar o golpearlo”.

Aseguró que el infiel percibía algo extraño, pues miraba hacia todos lados y se notaba incómodo.

Paola Romero expresó su decepción al saber que la familia del hombre encubría sus acciones, normalizando su comportamiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La rabia y la tristeza se acumularon al punto de que, cuando finalmente lo enfrentó, la discusión terminó en un violento choque.

Según relató, lo que más la enfureció no fue tanto el engaño múltiple, sino un comentario hiriente que el hombre hizo sobre su hijo: “Pueden lastimarme a mí, pero no a mi hijo”.

La resaca emocional de un corazón roto

Al día siguiente, con la cabeza adolorida y el cuerpo exhausto, Paola Romero subió un segundo video para contar la “resaca emocional” que experimentaba: “Me duele la cabeza, los ojos… No pude dormir”.

Las dos mujeres planearon un encuentro en un bar para confrontar al infiel, descubriendo pruebas contundentes de sus mentiras - crédito pao_roomero/TikTok

En el metraje, reiteró cómo había sido la secuencia de los hechos: las pruebas que vio, los mensajes de la otra mujer, la confirmación de una tercera involucrada y, sobre todo, el comentario cruel hacia su hijo que la hizo estallar.

En esa segunda grabación también reconoció que el hombre intentó contactarla después para disculparse y justificarse; sin embargo, optó por no bloquearlo de inmediato, aunque dejó de responderle: “Siempre dice lo mismo, ruega que lo perdone, pero no es sincero”.