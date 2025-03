Niña de 6 años murió en Cauca después de que su casa fuera arrastrada por un deslizamiento de tierra

Las autoridades acudieron a atender la situación - crédito BASARNAS via AP

Un deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias que se han presentado en el corregimiento El Rosal, ubicado en el municipio de San Sebastián, Cauca, dejó una escena de destrucción a su paso. Según informó la alcaldesa del municipio, Paola Ordóñez, el desastre natural ocurrido el 29 de marzo de 2025 acabó con la vida de una niña de 6 años, identificada como Karen Sofía Anacona; además de afectar a más de 80 familias de la zona.

La menor, que cursaba el segundo grado en la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario de San Sebastián, se encontraba durmiendo en su vivienda cuando un alud de tierra derribó una de las paredes de su hogar y la sepultó. A pesar de los esfuerzos desesperados de su familia y vecinos por rescatarla, el peso del lodo y los escombros impidió salvarla con vida. Incluso, equipos de emergencia llegaron al lugar, pero ya era demasiado tarde para evitar el lamentable desenlace de la niña.

En declaraciones ofrecidas por Paola Ordóñez y citadas por Noticias RCN, se confirmó el fallecimiento de la menor y describió la gravedad de la situación en el corregimiento El Rosal mediante el siguiente mensaje: “Desde el municipio de San Sebastián queremos manifestarle a la comunidad que lamentablemente, el día de ayer, 29 de marzo, debido a las torrenciales lluvias en el corregimiento El Rosal, se ha reportado la pérdida de una niña de 6 años, Karen Sofía. Estamos acompañando a los familiares desde la alcaldía municipal en este difícil momento”.

Además, la alcaldesa detalló que la familia de la menor está compuesta por seis integrantes, que también se vieron afectados por el desastre. Por esta razón, se iniciaron las gestiones necesarias con la Unidad de Gestión del Riesgo para brindar apoyo a los demás damnificados por esta tragedia.

Más de 80 familias afectadas

El impacto del deslizamiento no se limita a la muerte de la menor de edad, sino que la alcaldía informó que más de 80 familias han sufrido daños en sus viviendas o pérdidas materiales significativas. La situación se agrava debido a que dos vías de acceso al municipio permanecen bloqueadas por los deslizamientos, lo que ha generado dificultades con la llegada de ayuda humanitaria y la movilización de los equipos de emergencia.

Del mismo modo, la alcaldesa señaló que ya se han realizado visitas a las zonas afectadas para evaluar los daños y coordinar las acciones necesarias. Sin embargo, la magnitud del desastre puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades, que ahora enfrentan el desafío de atender a las familias damnificadas y restablecer la conectividad vial en la región.

Lluvias torrenciales en la región

Esta situación no solo ha afectado al corregimiento El Rosal, sino que tuvo influencia en otras zonas del Cauca, que son considerados como lugares vulnerables debido a los deslizamientos de tierra que se presentan por causa de las intensas lluvias que suelen azotar a la región. Este tipo de fenómenos naturales no solo representan un riesgo para las viviendas, sino para la infraestructura vial y la seguridad de las comunidades, por lo que las autoridades recomiendan no construir en terrenos de invasión.

Ante la tragedia de Karen Sofía Anacona, las autoridades recordaron la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y respuesta ante emergencias en las áreas que son propensas a desastres naturales, donde generalmente viven familias de escasos recursos. Mientras tanto, las autoridades locales continúan trabajando para atender las necesidades inmediatas de los afectados y mitigar los efectos de esta devastadora emergencia que causó luto en toda la comunidad.