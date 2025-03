Potro habló de la relación entre Norma y ‘Peluche’ en ‘La casa de los famosos Colombia 2’: “La familia es sabia, Peluchín”

Potro habla de Norma Nivia y Peluche - crédito @marysolruiiz/TikTok

El exparticipante del reality mexicano Acapulco Shore, Luis Potro Caballero, y también de La casa de los famosos México, viene hablando en su pódcast El potrero sobre lo que sucede en La casa de los famosos Colombia, ya que el público le empezó a pedir más contenido y sus opiniones al respecto.

En un primer momento, Potro se refirió a los posicionamientos de la segunda temporada del formato, asegurando que eran “muy buenos”, pero especialmente por las palabras y la actitud de la participante Melissa Gate.

El influenciador mexicano dijo que había visto en las redes sociales algunos clips de lo que está sucediendo en el programa colombiano y reconoció que le gusta el carácter de la influenciadora y que considera que ha logrado un nivel de impacto sin precedentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Y ahora todos los que son fans de La casa de los famosos (México y All-stars) y de los realities y tal, pero los posicionamientos que realmente están bien cabrones son los de La casa de los famosos Colombia. (Muestra parte del momento en el que Melissa se posiciona frente a Yina Calderón y le dice que no le gusta su ropa y que quiere que se vaya de la casa) ¿Ves eso y qué? Sí, güey, te haces fan”, indicó Potro.

“Potro” Caballero reconoció el impacto de 'La casa de los famosos Colombia', especialmente de Melissa Gate y se declaró fan - crédito @luispotrocaballero/Instagram

Luego de eso volvió a tocar el tema en su pódcast, enfatizando en la gran acogida que tuvo su opinión sobre el programa y también confirmando que ellos son “team Meli”.

“Un abrazo para la banda de Colombia que estuvo muy metida en el episodio pasado (cuando mencionaron el posicionamiento de Melissa). A Meli Gate (lo dice con acento italiano) ¿O es Meli Gate? (lo dice de manera correcta), bueno, lo vamos a dejar en Meli. A Meli le mandamos un beso y un abrazo, y a toda la gente de La casa de los famosos Colombia. Nosotros somos team Meli y estamos al pendiente desde que empezamos a hablar de ese pedo, a mucha gente les gustó“, expresó.

A partir de ese momento empezó a buscar información y contenido sobre lo que pasa al interior del programa para hablar al respecto en su show de opinión, como se lo ha pedido el público. En la mayoría de las oportunidades hablan de las acciones de Melissa y el apoyo que le están brindando desde México, pero en un reciente capítulo se refirieron al congelado de la hermana de Mateo Varela, ya que fue tendencia en las redes sociales y lo que más les enviaron sus fans.

Melissa, la hermana de “Peluche”, ingresó a La casa de los famosos Colombia junto a su hija Lucía, sobrina del modelo y le dejó contundentes palabras en las que lo apoyó con su participación y también de cariño, pero aprovechó para hablar sobre el romance con Norma Nivia de manera negativa.

“Te veo desenfocado, yo sé que tienes una relación, pero tú viniste a hacer otras cosas, hay momentos para el amor, si es verdadero afuera habrá esos momentos. Tú eres un hombre maravilloso, estás a la altura de cualquier mujer, recuerda tu valor para que los demás lo puedan ver (...) no necesitas plataformas, nunca has tenido problemas de autoestima, no necesitas nada de eso, eres perfecto como eres (...) tú llegaste aquí con un brillo, una luz, no la estoy viendo, te veo apagado, no hay motivos para bajonearte de esa manera”, le dijo Melissa a su hermano “Peluche”.

Así fue la entrada de la hermana de "Peluche" a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

Como era de esperarse, esas palabras llegaron a todos los fanáticos del programa, entre los cuales está Potro y sin pensarlo dos veces mencionó el tema en su pódcast, dejando en firme su posición al respecto y apoyando la determinación de la hermana de Mateo Varela.

“Lo que está muy cagado es que dicen que el momento emotivo en el que Melissa Varela, la hermana de ‘Peluche’, entró a la casa con su hija, la sobrina de ‘Peluche’, pero lo que parecía una visita familiar terminó afectando su relación con Norma Nivia. La familia es sabia, peluchin. La casa es temporal, dura unas cuantas semanas, pero tus relaciones personales y reales están afuera", puntualizó el mexicano.