Participante de ‘La casa de los famosos All stars’ confesó que las autoridades le negaron la entrada a Colombia por su exrelación: qué pasó

Dania Méndez contó cómo le negaron la entrada a Colombia - crédito @lacasadelosfamosostlmd/IG

En medio de una conversación que sostuvo la modelo y creadora de contenido mexicana Dania Méndez con otros participantes en la cocina de La casa de los famosos All Stars, la influencer reveló que hubo una temporada en la que intentó ingresar a Colombia, pero le negaron el ingreso por temas legales.

De acuerdo con sus declaraciones, todo habría sucedido después de terminar su relación con el cantante David Lorduy Hernández, exintegrante de la agrupación musical Piso 21.

Tras estar juntos por más o menos dos años tomaron la decisión de tomar caminos separados, pero inicialmente evitaron dar explicaciones sobre las razones.

Sin embargo, cuando la influencer mexicana estuvo participando en el reality La casa de los famosos 3, de México, comentó que su noviazgo se había terminado por una infidelidad de Lorduy, ya que según ella, leyó en un smartwatch que ella le regaló algunos chats de él con otra mujer, supuestamente, la diseñadora Mafer Jaime.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A pesar de las especulaciones y la cantidad de mensajes que en su momento llegaron al cantante, él siempre aseguró que la relación se había terminado por la distancia y que se trataba de un show que ella quería hacer.

Lorduy y Dani Méndez terminaron en medio de especulaciones sobre una infidelidad - crédito @lorduy_/IG

Ahora, la modelo e influenciadora mexicana comentó que por culpa de su exrelación colombiana le habrían negado la entrada al país y contó los detalles de lo que le habría sucedido.

“No me dejaron entrar a Colombia, por mi ex. Yo estaba como cónyuge con un colombiano, entonces cuando terminamos la relación yo firme todo de que ya no éramos cónyuges. Después fui a Colombia y yo ya tenía varias alertas porque entraba y salía a Medellín como si fuera mi casa. Entonces yo creo que eso les causó como curiosidad a migración o confusión, no sé”, empezó contando Dania Méndez.

Dani comentó que después de todo lo que sucedió con su expareja trató de volver a Colombia con la normalidad de siempre, pero en el aeropuerto la detuvieron, incluso, confesó que siempre la dejaban varias horas en migración para revisar su ingreso hasta que le tocó empezar papeleo legal.

“Ahora ya estoy viendo con abogados y todo porque ya me dijeron que no puedo entrar. Cada que entró o quiero entrar a Colombia me tienen en migración como tres horas. Entonces ahora estoy con un tema de abogado allá en Bogotá y están revisando”, explicó la modelo.

Dani Méndez confiesa que no puede entrar a Colombia y contó los detalles - crédito @hatelifeflt/TikTok

Adicionalmente, indicó que las veces en las que ha estado, recientemente, en el país ha sido porque la han traído como invitada o por temas laborales, es decir, que tiene una carta, soporte o permiso para ingresar, pues es de la única forma en la que podría entrar a Colombia sin problema.

“Me dejan entrar si me manda a llamar. Por ejemplo, fui con Telemundo a Top Chef (el concurso de cocina), a dar promoción de Los 50 (otro reality en el que participó), pero como iba con Telemundo fue que me dejaron entrar. La vez pasada mi amigo, Jay, que está con Karol G, él tuvo que mandar una carta también porque solo así me dejan entrar, ahí decía que iba por parte de Karol, si no no me dejan entrar a Colombia“, indicó la participante.

Finalmente, aprovechó para tirar una puya a su expareja, ya que expresó que toda esa situación legal la ha vivido después de que se dejó con Lorduy. Tal como ha sucedido en otros programas en los que ha estado en el último año, pues cuando tiene oportunidad expresa el dolor que le causó lo que vivió en ese momento de su vida, pero también cuenta detalles inéditos detrás de lo que pasó entre los dos.

“Todo por un cabrón”, puntualizó Laura Bozzo.