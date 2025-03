Nuevos indicios del paradero del funcionario de la Corte Suprema que investiga caso Dian: se registraron transacciones bancarias sospechosas

El abogado de la Corte Suprema se encuentra desaparecido desde la noche del 27 de marzo de 2025 - crédito redes sociales

El abogado especialista en derecho penal y técnica probatoria Iván David Uribe Jiménez se encuentra desaparecido desde la noche del jueves, 27 de marzo de 2025.

De acuerdo con el boletín difundido a través de redes sociales y la información suministrada por sus familiares, la última vez que lograron ubicarlo fue en el sector de Quinta Camacho, en Bogotá.

En la imagen donde se alerta sobre su desaparición se especifican datos personales y físicos, como su estatura, su peso y su tipo de sangre, además de señalar el sector donde fue visto por última vez.

Víctor Julio Uribe, padre del hombre desaparecido, conversó con W Radio y dio detalles de algunas de las actividades que Iván realizó durante el día de su desaparición: “Nosotros ayer almorzamos en familia y él se dirigió a sus actividades propias de la investigación. Por la noche me enteré de que salió para Quinta Camacho, pero no sé, no volví a saber nada de él. Estamos preocupados”.

Uribe también mencionó una irregularidad en sus transacciones bancarias de su hijo, registradas en otro sector de la ciudad, lo que podría indicar que pudo haber sido víctima de un robo millonario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El abogado especialista en derecho penal y técnica probatoria Iván David Uribe Jiménez, desapareció desde la noche del 27 de marzo de 2025 - crédito redes sociales

En el momento en que los familiares se percataron de que algo no estaba bien, se dirigieron a la vivienda del joven y pudieron confirmar que sus cuentas bancarias habían tenido movimientos en las últimas horas, los cuales no solían ser acordes a sus actividades cotidianas.

“Vinimos al apartamento, porque ya es un muchacho independiente. Consultamos su computadora y, efectivamente, aparecieron unos retiros en Lago Timiza, Parque Timiza, no sé exactamente. Le sacaron el dinero y le hicieron, inclusive, un crédito. No sé cómo los bancos hacen eso, pero lo pudimos advertir y lo pusimos en conocimiento de las autoridades”, fueron los detalles que dio Víctor en el medio de comunicación, los cuales son de suma importancia para la investigación.

En el momento en que los familiares se percataron de que algo no estaba bien, se dirigieron a la vivienda del joven y pudieron confirmar que sus cuentas bancarias habían tenido movimientos en las últimas horas - crédito redes sociales

Otro de los detalles que podría contribuir a la búsqueda es que su padre afirma que lo más probable es que no esté vestido de traje y corbata, pues, después de llegar de su jornada laboral, se cambia y se encuentra con su entrenador personal, por lo que podría haber sido raptado con ropa deportiva. Esta información fue corroborada por uno de los compañeros de trabajo, quien, cuando la familia se comunicó con él, aseguró que Iván sí había asistido a su cita habitual, ya que, como es costumbre, subió un estado en sus redes sociales.

El padre de Iván aseguró que no han podido establecer comunicación con el entrenador hasta el momento del diálogo con la cadena radial. Sin embargo, es una persona que ha estado acompañándolo durante varios años en el proceso.

W Radio también habilitó sus canales de comunicación, para quien tenga información sobre Iván pueda comunicarlas por estos medios.

Juan David Uribe es investigador de la unidad de apoyo investigativo de la sala de instrucción y está relacionado con el manejo del expediente que está en el despacho de la magistrada Cristina Lombana que tratan sobre las denuncias presentadas por el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, y las presiones para realizar contrataciones solicitadas por funcionarios públicos, por lo que no se descarta que su desaparición esté relacionada con este tema.

Juan David Uribe es investigador de la unidad de apoyo investigativo de la sala de instrucción y está relacionado con el manejo del expediente que está en el despacho de la magistrada Cristina Lombana - crédito @CPenalistas/X

Desde el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia se replicó la información sobre la desaparición de este hombre de 37 años, pidiendo colaboración para poder encontrarlo: “Ayúdanos a encontrar a nuestro colega Iván David Uribe, desaparecido desde anoche”.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles del proceso de investigación que conduzca a su ubicación.