Asesinaron a un hombre en la vía Popayán-Cali por robarle su moto: se opuso al atraco y fue herido de muerte

Un nuevo caso de inseguridad y violencia sacudió la vía Panamericana, en el tramo que conecta Popayán con Cali, cuando un motociclista fue asesinado por delincuentes en el corregimiento de El Cairo, municipio de Cajibío.

Según informó la comunidad local, el hecho ocurrió en la noche del lunes festivo 24 de marzo, cuando la víctima identificada como Fáber Daniel Mazabuel fue interceptada por varios delincuentes que intentaron despojarlo de su vehículo.

Al resistirse al robo, Mazabuel recibió un disparo en el pecho que le causó la muerte de manera inmediata.

De acuerdo con los testimonios recogidos por los habitantes de la zona, el ataque ocurrió en un punto del corredor vial que ha sido señalado por su creciente inseguridad, quienes han denunciado un aumento en los actos delictivos.

“Cuando llegamos al lugar tras escuchar lo sucedido, encontramos el cadáver del joven. Según lo que se comenta, todo ocurrió porque intentaron robarle la motocicleta y él se resistió”, relataron los pobladores para el diario regional El País.

El cuerpo sin vida de Faber Daniel Mazabuel fue hallado en el lugar del ataque por habitantes de El Cairo, quienes se movilizaron al sitio tras enterarse de la presencia de un cadáver en la zona.

Según detallaron los testigos, la víctima portaba algunos documentos que permitieron su identificación preliminar. Posteriormente, los bomberos y la comunidad colaboraron para trasladar el cuerpo a la morgue del hospital de Piendamó, donde el caso fue reportado a las autoridades competentes.

Sin embargo, los residentes del sector señalaron que no reconocían a Mazabuel como habitante de la zona, lo que ha generado interrogantes sobre su procedencia y las circunstancias que lo llevaron a transitar por este tramo de la vía Panamericana.

“Esperamos que la Policía o la Fiscalía nos informe más detalles sobre quién era esta persona, porque nadie de la comunidad lo identificó como vecino ni se acercaron familiares al lugar”, expresaron los habitantes al mismo medio mencionado.

Fue asesinada en el “corredor de la muerte” por robarle su moto

La inseguridad en las carreteras del departamento del Cauca dejó una nueva víctima el martes 4 de marzo, cuando Nilsa Morera Belalcázar, una joven de 25 años, fue asesinada mientras se desplazaba en su motocicleta.

Según informó El País de Cali, el ataque ocurrió en la variante de Santander de Quilichao, donde delincuentes intentaron despojarla de su vehículo, un hecho que ha generado conmoción en la comunidad local.

De acuerdo con los reportes, el cuerpo de Morera Belalcázar fue encontrado por conductores que transitaban por la zona en las primeras horas de la mañana.

Aunque algunas personas intentaron auxiliarla, la joven no sobrevivió debido a la gravedad de sus heridas. Según detalló el medio, no se logró trasladarla a un hospital porque una ambulancia no llegó a tiempo al lugar del ataque.

Nilsa Morera Belalcázar era oriunda de la vereda San Pedro, en el municipio de Piendamó, Cauca. Según lo informado por El País de Cali, trabajaba en una empresa de seguridad en la ciudad de Cali, lo que la llevaba a desplazarse regularmente por la vía Popayán-Cali, una ruta que en los últimos años ha sido escenario de numerosos actos de violencia e inseguridad.

Amigos y conocidos de la joven la describieron como una persona trabajadora y comprometida con su futuro. Sergio Rey, comerciante y amigo cercano de la víctima, expresó su indignación por el crimen y lamentó la situación de violencia que afecta a la región.

“Nilsa buscaba construir un mejor futuro para ella y su familia. Su muerte ha causado un profundo impacto, no solo entre quienes la conocían, sino en toda la comunidad”, declaró Rey, según consignó El País de Cali.

