Vivió 19 años en Holanda, vino de visita a Colombia, se enamoró y planea radicarse: “Solo por la comida me mudaría”

Durante su viaje, Valentina Cocar recorrió varios departamentos y se reencontró con familiares, experimentando una Colombia que superó sus expectativas - crédito valencocar/TikTok

La migración de Colombia suele ser unidireccional: muchos salen buscando estabilidad y oportunidades, pero rara vez se escucha de alguien que, tras años en el extranjero, decida volver.

Valentina Cocar, que vivió 19 años en Holanda, podría ser una excepción, pues durante una visita de dos meses al país, redescubrió una Colombia que le ha robado el corazón y la ha hecho contemplar el regreso definitivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Valentina Cocar dejó el país siendo muy joven, pero en este viaje recorrió varios departamentos y se reencontró con familiares, por lo que para ella, no hay comparación entre lo que le contaban de Colombia y lo que experimenta hoy: “Siempre me dijeron que la gente es amable y el país muy bonito, pero vivirlo es otra historia”.

La calidez de los colombianos<b> </b>

A través de un video que publicó en su cuenta de TikTok, Valentina Cocar explicó que uno de los aspectos que más la ha sorprendido es la cercanía y afecto con que la han recibido en el país.

Reconoció que la seguridad es un tema delicado: “En Holanda a las diez de la noche camino sola sin problema; acá no lo haría”, pero siente que, con precaución, se puede vivir sin mayores sobresaltos.

“Solo he conocido gente muy bacana, y la calidez humana aquí es única”, explicó.

También, aseguró que encontrar personas dispuestas a ayudar en casi cualquier situación le resulta impactante tras tanto tiempo en Europa, dado que le agrada que las relaciones sean menos formales, un rasgo cultural que muchos colombianos dan por sentado: “En Colombia te hacen sentir parte de la familia con solo un par de conversaciones”.

Valentina Cocar destacó la cercanía y afecto de los colombianos, algo que le resultó impactante tras vivir en Europa - crédito valencocar/TikTok

Contrastes con Europa y Australia

Valentina Cocar explicó que vivió en Holanda y también en Australia, países que describió como seguros y estables, pero con un estilo de vida más frío.

“Holanda es un gran país; me dio educación y parte de mi familia vive allí, pero el clima es gris. En Australia disfruté la libertad, aunque estaba lejos de mis seres queridos”.

Por lo tanto, al comparar esas experiencias se dio cuenta de que en Colombia hay algo que la llena de energía: “No sé si es la sangre latina, pero al llegar sentí una conexión que no encontraba en otros lugares. Hay problemas, sí, pero también una alegría que no he visto en ningún lado”.

Medellín conquistó a Valentina Cocar con su clima, gente y atmósfera, haciéndola considerar un futuro en la capital antioqueña- crédito Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona

La ciudad que la conquistó

Con familia en distintas regiones, Valentina Cocar ha recorrido Antioquia, Santander, Boyacá y Quindío y confesó que los paisajes montañosos y la diversidad natural la han cautivado.

“Holanda es muy plano, así que ver montañas y valles me deja sin palabras. Hasta mi prima holandesa quedó en shock”.

La gastronomía colombiana también la conquistó: “Solo por la comida me mudaría”, y aunque Bogotá fue su base temporal, confesó que el flechazo real ocurrió en Medellín.

El clima, la gente y la atmósfera de la ciudad la hicieron considerar un futuro en la capital antioqueña: “Quiero buscar oportunidades laborales allá y quedarme un tiempo”.

Aunque Valentina Cocar reconoció la seguridad y estabilidad de Holanda y Australia, encontró en Colombia una energía y conexión emocional únicas- crédito AP

Reflexiones sobre la migración y el retorno

Según su relato, Valentina Cocar comprendió las dificultades que enfrentan los colombianos que emigran y sabe que la economía inestable y la inseguridad pueden generar dudas.

Sin embargo, la conexión emocional que siente en Colombia pesa mucho: “En Holanda tengo un trabajo seguro y buena calidad de vida, pero aquí encuentro una calidez que me hace sentir más viva”.

Por tal motivo, piensa que, con planes y precauciones, podría construir una vida estable y feliz en su tierra natal: “No es sencillo, pero ver mi cultura en acción, disfrutar la comida y rodearme de gente tan cálida me hace pensar que vale la pena intentarlo”.