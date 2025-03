Alicia Machado no para de imitar a Melissa Gate y apoyarla para que gane ‘La casa de los famosos’: “La estás rompiendo”

Alicia Machado expresó su deseo de que Melissa Gate gane 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @machadooficial/Instagram y cortesía Canal RCN

Alicia Machado, Miss Universo 1996 y ganadora de una de las versiones de La casa de los famosos en Estados Unidos, no deja de ser tendencia al imitar a Melissa Gate, pues se declaró fanática de todas frases que la influencer paisa utiliza en la segunda temporada de este reality en el país.

Sin embargo, la admiración de la exreina venezolana por la enemiga número uno de Yina Calderón en la competencia de convivencia no se quedó en solo un tema de redes sociales, pues la también exparticipante de Masterchef Celebrity Colombia está haciendo campaña a favor de la creadora de contenido. “Te hablo de ganadora a ganadora, quiero conocerte en persona”, dijo.

El efecto de Melissa Gate se está apoderando de los famosos a nivel internacional, ya que no solo la Miss Universo se contagió de su carisma y empoderamiento, sino que otras celebridades, como Kunno y Chiky Bombom, han dejado saber que también son seguidores de la llamada “reina de la casa” en el reality del Canal RCN.

Luego de se empezara a especular sobre posible fraude que estaría haciendo Melissa desde afuera del programa, puesto que algunos de sus compañeros denunciaron que la creadora de contenido es amiga de un hacker que estaría alterando las votaciones del concurso, Machado reiteró su apoyo a la influencer paisa para demostrar que su fandom es real y están con ella de forma genuina.

“Hola, mi reina bella, ¿Cómo estás? Soy Alicia Machado y bueno, aquí solamente quiero mandarte un mensaje de mucho ánimo, de mucho entusiasmo, la estás partiendo”, es parte del mensaje que Alicia grabó para Melissa Gate.

Dentro del contenido que Alicia graba doblando la voz de Melissa están als oraciones que cada noche hace la influencer antes de dormir, los chistes y las icónicas respuestas con las que se defiende Yina Calderón. Pero, además, Machado también expresó el deseo que tiene por conocer a la modelo paisa en persona.

“Meli, sigue así de auténtica, la estás rompiendo con todos tus con todas tus frases y bueno, yo estoy totalmente contagiada con Melissa Gate. Así que de ganadora a ganadora, espero conocerte muy pronto y nos vemos aquí afuera como ganadora de la casa de los famosos Colombia. Un beso”, añadió la presentadora.

Karina García hizo llorar a Melissa Gate con los cambios de cuartos en ‘La casa de los famosos Colombia 2025′

La novena semana del reality de convivencia arrancó con nuevo juego, pues no solo quedaron por primera vez todos los concursantes en placa de nominados, sino que, los equipos fueron redistribuidos. Karina García, por ser la líder es la única de los 13 habitantes que hasta el momento no está en riesgo de eliminación.

De esta forma en el equipo agua, Norma Nivia es ahora la única mujer que comparte espacio con el “Flaco” Solórzano y los ‘lavaplatos’, Camilo Trujillo, La Liendra, el “Negro” Salas y “Peluche”.

Por su parte, en la habitación fuego se armaron asegurando a los que hasta el momento son considerados las fechas fuertes de la segunda temporada. Emiro Navarro y Melissa Gate ahora comparten habitación con Lady Tabares, “la Toxi”, Yina Calderón, Karina García y Alerta.

Ante el desconsuelo de la influencer paisa por tener que dormir en la misma habitación con ‘las chicas fuego’ y su principal enemiga Yina Calderón, Norma Nivia trató de animarla con palabras de aliento.

“Puedes estarte aquí todo el tiempo que desees, pasas el día aquí, haces tus cosas aquí, hasta que te quieras dormir y cuando ya te haga efecto la pastilla de la vaina te vas para allá, no tienes que estar allá. Puedes estar aquí con nosotros todo el tiempo. Y en la prueba de beneficio y castigo, o sea, obviamente cada que nos den la opción de traer a alguien para dejar parejo a los equipos vas a estar tú obviamente. Eso sí no hay lugar a dudas”, mencionó la modelo.

No obstante, Melissa se mostró desilusionada y advirtió que está pensando en abandonar el juego. “Yo estaba bien acá, me arruinaron la vida, acabaron con mi paz, sabiendo que allá hay que me odia, allá hay personas que me detestan, me quiero ir”, agregó.

“Yo no soy maldadosa, no lo hice con ánimo de causar problemas, me voy a encargar de que te traten bien, dime en que cama quieres dormir y en esa duermes”, añadió Karina.