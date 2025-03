Jessica Alba disfrutó el concierto de Shakira en México: así fue el emotivo encuentro

Alba publicó un video en el que se ve junto a Shakira antes del concierto, destacando su admiración por la cantante - crédito jessicaalba/Instagram

La gira Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira ha dado mucho de qué hablar, no solo por las emotivas presentaciones de la cantante colombiana, sino por la notable presencia de celebridades entre el público.

La actriz Jessica Alba fue una de las famosas que no quiso perderse el espectáculo y compartió con sus seguidores en Instagram su experiencia en uno de los conciertos de la artista en Ciudad de México.

El encuentro entre Jessica Alba y Shakira

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Jessica Alba compartió algunos momentos especiales de su visita al concierto.

En el metraje se puede ver a la actriz mientras se prepara para el evento y se encuentra con Shakira antes de que esta suba al escenario. Alba compartió varios minutos con la barranquillera e incluso aprovecharon la oportunidad para tomarse algunas fotografías juntas.

La actriz no dudó en expresar su admiración por la cantante, destacando lo increíble que fue verla en vivo; además, durante el concierto, Alba disfrutó de un exclusivo Tequila Clase Azul Reposado y gracias a su pase VIP, pudo presenciar la presentación de la barranquillera en compañía del actor y creador de contenido mexicano Juanpa Zurita.

Shakira y su emotivo momento con “Antología”

Entre los momentos destacados de los conciertos de la colombiana se encuentra el que la interpretación de Antología, uno de los temas más íntimos y sentimentales de su carrera.

Durante esa presentación, la barranquillera no pudo contener las lágrimas tras recibir una ovación de casi un minuto por parte del público mexicano.

Conmovida por la reacción de sus seguidores, Shakira apenas pudo pronunciar un “Gracias, México” antes de continuar el show.

El video de este emotivo momento se viralizó rápidamente en redes sociales, en las que los fanáticos elogiaron la conexión de la cantante con sus seguidores y el impacto que Antología ha tenido en su carrera.

Esta canción, lanzada en 1995 hace parte del álbum Pies Descalzos, se ha convertido en un símbolo de la primera etapa artística de Shakira y suele ser uno de los momentos más esperados por sus fanáticos en cada presentación.

Críticas por la demora en el inicio del concierto

A pesar de los emotivos momentos que se vivieron en el espectáculo, no todo fue alegría para los asistentes, pues la presentación del 21 de marzo en la Ciudad de México comenzó con un retraso cercano a las dos horas, lo que generó molestia en parte del público.

Usuarios en redes sociales expresaron su descontento destacando que Shakira incumplió la hora programada en los boletos y aunque la barranquillera explicó que el retraso fue causado por las condiciones climáticas, la controversia no tardó en extenderse.

“Segunda noche en esta ciudad que tanto quiero… no saben lo que estaba sufriendo allá atrás porque ya quería estar con ustedes y me decían que tocaba esperar para que me baje el viento, en fin… yo comiéndome las uñas porque quería ya verlos“, explicó la cantante durante el show, tratando de justificar el retraso.

Sin embargo, esta explicación no convenció a todos los asistentes, dado que en redes sociales se viralizaron críticas que acusaban a la cantante de ser poco profesional. Algunos internautas defendieron a Shakira, asegurando que este tipo de retrasos suelen ser normales en eventos de gran magnitud.

Una madre y su hija abandonan el concierto por el retraso

Uno de los momentos más tristes de la noche fue protagonizado por una madre que decidió retirarse del concierto debido al cansancio de su hija, que no pudo resistir las dos horas de espera.

En un video publicado en redes sociales, la mujer relató que había llegado temprano para garantizar un buen lugar, pero que finalmente tuvo que abandonar el espectáculo porque la niña estaba demasiado cansada.

“Hoy estamos muy tristes porque Shakira comenzó dos horas tarde de la hora indicada en el boleto… Pues mi chiquita ya está muy cansada, con mucho sueño. La estuve esperando con mucha ilusión, pero no se logró”.

El video generó diversas reacciones en redes sociales. Algunos internautas defendieron a Shakira, argumentando que los problemas técnicos y climáticos están fuera de control del artista y otros criticaron que la organización del evento no haya tenido en cuenta las necesidades del público familiar.