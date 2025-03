Exreina de belleza contó las dificultades que tuvo con cirugía a la que se sometió para reasignación de sexo

Edith Dayanara Salas es una reconocida líder transexual - crédito @dayanarasalasmorelo/IG

Edith Dayanara Salas Moreno nació en el corregimiento de Palo Alto y desde muy pequeña se dio cuenta de que el cuerpo que le había asignado la vida no le pertenecía, por lo que afrontó varios problemas teniendo en cuenta el dilema que enfrentó por esta situación. A temprana edad tomó la decisión de instalarse en Italia, buscando mejores condiciones con las que no contaba en el país.

Instalada en territorio europeo, comenzó su proceso de transición y adopta el nombre con el que se conoce actualmente, sometiéndose a varias intervenciones quirúrgicas para tomar su actual apariencia. Una de esas intervenciones estéticas a las que se sometió fue la de reasignación de sexo, que trajo graves problemas para su salud como el hecho de quedar en silla de ruedas por un largo tiempo.

Como mujer, Salas ha sido merecedora de varios títulos de belleza como señora Sucre en el 2016 y señora Colombia en 2017, además, representó al país en República Dominicana como Maja Mundial de la Belleza 2018, siendo la primera mujer transgénero en llevarse estos títulos compitiendo contra mujeres cis; sin embargo, el proceso no ha sido fácil como lo reveló recientemente en entrevista con La Red.

En conversación con el programa de variedades, ha tenido que pasar por cerca de seis intervenciones, derivando en parálisis corporal, imposibilidad de movilidad, tuberculosis y problemas con sus necesidades fisiológicas, llevándola incluso a permanecer en hospitalización por una larga temporada. Según dijo, se sometió a la cirugía de reasignación para poder formar parte de Miss Universe Colombia, que actualmente acepta concursantes transgénero.

“La primera operación que duró 12 horas, tocaron los nervios de los pies, lo que me daba un dolor insoportable, quedé inválida. A los 15 días me tuvieron que operar otra vez porque se me desprendió uno de los labios de la vagina … El 24 de diciembre yo no podía orinar, ya me habían dado de alta y ese dolor, eso es algo terrible, me voy a la clínica de urgencias y me dijeron que tenía una infección urinaria, era mentira, me tuvieron que volver a operar porque la uretra se cerró, me tuvieron que poner unas sondas y eso fue como venderle mi alma al diablo”, expuso la exreina.

Según confesó en el programa de variedades de Caracol Televisión, Dayanara pensó en quitarse la vida en dos oportunidades, llegando al punto de tomarse una cantidad de medicamentos para no pensar en lo que le estaba pasando. “Llegué a tomarme 100 pastillas para no pensar más. Pensé que no iba a volver a caminar ni a recuperar la sensación sexual. No se lo deseo a nadie, porque en ese momento no quería seguir viviendo”, expuso la activista Lgbti con un profundo dolor.

Según contó la mujer, decidió no esperar la autorización de la EPS para someterse a tal procedimiento, pues debía esperar entre 5 y 10 años por una respuesta de todos los especialistas por lo que debía ser atendida como psiquiatras, endocrinólogos, psicólogos, entre otros. Además, el costo de la cirugía lo cubrió ella, cuya suma asciende a los 120 millones de pesos.

Sus aspiraciones en la política

En 2021 tomó la decisión de lanzarse al Senado y en repetidas ocasiones aseguró que se sintió atraída por las posturas políticas de Gustavo Petro, antes de dejar de lado la propuesta de pertenecer al partido de la exalcaldesa Claudia López.

“Siempre he tenido ideas un poco de centroizquierda, no soy totalmente de izquierda. Me sentía bien en el Verde, fui candidata a edilesa por la localidad de Usaquén en 2015 e hice parte de la mesa de mujeres”, mencionó en el evento.