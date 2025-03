Colombianos denuncian a ‘tiktokers’ que se dedican a encontrar tesoros y tumbas indígenas para vivir

En redes preocupa el manejo que se les da a las piezas - crédito @herenciaancestraldelloco y @elrastrodeantepasados

Una creciente preocupación han despertado entre los colombianos los videos de guaqueros, dedicados a “cazar” tesoros precolombinos y tumbas indígenas, para compartir sus hallazgos en redes sociales.

Proyectos como ‘Herencia ancestral del loco’ y ‘El rastro de antepasados’ han generado dudas entre los nacionales por el trato que reciben las vasijas y demás elementos encontrados, al quedar bajo su cuidado.

Y es que, a pesar de que parecen conocer el inmenso valor de sus hallazgos, en redes ponen en duda su capacidad para sacarlos de la tierra sin que sufran daños y, luego, mantenerlos intactos.

Elementos de cocina, figuras talladas y joyería precolombina se encuentra en su lista de tesoros que, contrario a lo que indica la Ley, serían almacenados en condiciones no controladas, cuando, la normativa indica que debe reportarse cada hallazgo a la Fiscalía.

La búsqueda de tumbas precolombinas no es algo nuevo, pero los denunciantes insten que videos de este tipo podrían iniciar una oleada de saqueos, dejando al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) sin nada que analizar.

En el 2024, Colombia solicitó a España que el tesoro Quimbaya regrese al país:

El tesoro Quimbaya, una colección de 122 piezas de orfebrería precolombina que data de entre los siglos IV y VII, se encuentra en el centro de una disputa diplomática entre Colombia y España. El 9 de mayo (2024), el Gobierno colombiano formalizó una solicitud para que estas piezas, actualmente albergadas en el Museo de América en Madrid, sean restituidas a su país de origen. La petición fue presentada mediante una carta firmada por el entonces ministro de Cultura, Juan David Correa, y el entonces canciller, Luis Gilberto Murillo, que argumentaron que la devolución de este patrimonio sería un acto de reivindicación de la soberanía cultural colombiana.

De acuerdo con el documento enviado por las autoridades colombianas, la solicitud se suma a la política de “descolonización de los museos” anunciada por el Gobierno español en enero de 2024. Este enfoque busca revisar la procedencia de los bienes culturales en las colecciones de los museos españoles, especialmente aquellos que podrían haber sido obtenidos en contextos de desigualdad o colonialismo. Según detalló el medio, la devolución del tesoro Quimbaya sería un paso significativo en esta dirección, al tratarse de un conjunto de piezas que representan un valor histórico y cultural incalculable para Colombia.

La disputa por el tesoro Quimbaya no es nueva. En 2006, el ciudadano colombiano Felipe Rincón presentó un caso ante la Corte Constitucional de Colombia, argumentando que la donación de estas piezas realizada en 1893 violaba la Constitución de 1886. La Corte falló a favor de Rincón, estableciendo que el acto de entrega de las piezas a España no cumplió con los requisitos legales de la época. Sin embargo, y pese al fallo, los gobiernos de los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque no avanzaron en la reclamación formal de las piezas.

La última solicitud del Gobierno colombiano marcó un cambio en la postura oficial del país, que ahora busca recuperar este patrimonio como parte de un esfuerzo más amplio por proteger y reivindicar su herencia cultural. En la carta enviada a España, las autoridades colombianas destacaron que la restitución del tesoro Quimbaya sería un acto de justicia histórica y un reconocimiento a los derechos culturales de las naciones de origen.

El tesoro Quimbaya fue entregado a España el 30 de junio de 1893 por el entonces presidente colombiano, Carlos Holguín Mallarino, como un gesto de agradecimiento hacia la reina regente de España, María Cristina de Habsburgo-Lorena. Según un documento fechado en 1891, la donación se realizó en reconocimiento al papel de España como árbitro en un conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela. En ese momento, el tesoro estaba compuesto por 433 piezas, que habían sido adquiridas por el Gobierno colombiano con el propósito de exhibirlas en Madrid durante una celebración.

Actualmente, solo 122 piezas de la colección original permanecen en el Museo de América, donde han sido preservadas y exhibidas como parte de su acervo cultural. Estas piezas, elaboradas en oro y aleaciones de oro y cobre, incluyen objetos ceremoniales y utilitarios que reflejan la maestría artesanal de la cultura Quimbaya, una de las civilizaciones precolombinas más avanzadas de la región.