Juan Pablo Raba reveló que realizó un viaje a Bután, en Asia, porque soñó con un monje: “Es un lugar muy especial”

El actor Juan Pablo Raba recordó su viaje a Bután - crédito @juanpabloraba/Instagram

El actor bogotano Juan Pablo Raba, conocido por su participación en producciones nacionales e internacionales como Narcos y El cartel, vivió una experiencia transformadora en Bután, un país del sur de Asia que él mismo describió como un lugar profundamente espiritual.

En una entrevista con la periodista Cristina Estupiñán en su programa Sinceramente Cris, Juan Pablo contó que este viaje marcó un momento importante en su vida personal y profesional, llevándolo a reflexionar sobre su salud mental y su propósito de vida.

De acuerdo con lo compartido por el bogotano, su conexión con Bután comenzó aproximadamente 27 años atrás, cuando tuvo un sueño que lo impactó profundamente. En esa visión, una figura similar a un Buda apareció en su hogar, enseñándole una técnica de meditación basada en colores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El actor Juan Pablo Raba cuenta cómo una visión en su juventud, donde una figura similar a un Buda le enseñó a meditar, lo conectó con la espiritualidad de Bután - crédito @cristinaestupinan/Instagram

“En un momento de mi vida en me sentía muy solo, muy perdido, muy intranquilo, se cruza un arte marcial que es el aikido. El aikido me lleva a la meditación trascendental. La meditación trascendental me lleva a empezar a mirar hacia dentro y a dejar un poquito la ansiedad de qué voy a hacer y qué necesito y yo quiero”, explicó inicialmente.

“Y eso me lleva a un sueño (...) En el sueño (aparece) una figura como una especie de Buda. Estaba en el salón de mi casa y él me estaba enseñando a meditar con colores (...) Empecé a practicar esa meditación y después de unos meses, después de una sesión, me fui a dormir y tuve una visión muy clara. Y en esa visión, un monje era occidental, vestido de azafrán, me dijo: ‘Ven a Bután’”, contó el actor.

Este sueño, que lo llevó a investigar sobre Bután, quedó grabado en su memoria, aunque en aquel momento decidió no emprender el viaje debido a su carrera actoral. Sin embargo, años después, y en medio de una crisis personal, su esposa, la presentadora Mónica Fonseca, lo animó a finalmente visitar el país que tanto había mencionado.

Un mensaje recibido durante una caminata en Bután inspiró al actor a crear su pódcast ‘Los hombres sí lloran’ - crédito @cristinaestupinan/Instagram

“Estaba empezando mi carrera y fue tan claro que dije en ese momento: ‘No, yo no estoy listo para esto’. Dejé de meditar y dejé todo en ese momento y me dediqué a sacar mi carrera adelante. Y 20 y puchos años después, pasando por momentos complejos y por una crisis de mediana edad, Moni es la que me dice: ‘Oye, tanta lora que has dado con Bután, vete a Bután’”, contó el actor.

El viaje a Bután no solo cumplió un sueño que había postergado, también le ofreció al bogotano una serie de experiencias importantes. Según detalló en la entrevista, durante una caminata de seis horas hacia un templo, recibió un mensaje claro: debía regresar a Colombia y crear un pódcast sobre salud mental. Esta idea, que inicialmente había rechazado, cobró sentido en ese momento, marcando el inicio de un nuevo proyecto personal.

“Yo, desde que empecé en el tema de la salud mental, desde que descubrí mi crisis, desde que empecé a hablar con otros hombres y empezamos a descubrir que había otras personas viviendo lo mismo, yo le digo a Moni: ‘Óyeme, hay otra gente viviendo esto’. Y Moni me dice: ‘Tienes que hacer un pódcast’. Y yo le dije: ‘Yo soy actor. ¿Pódcast?’ (...) Y lo primero que pasó, muy interesante en Bután, es que después de una larga caminata de 6 horas para ir a un templo específico, cuando me senté en ese templo, tuve el mensaje claro: tú vas a volver a Colombia y vas a hacer un pódcast de salud mental. Así, directo. Después de que llevaba ya 3 años diciéndole a Mónica, nada que ver”, añadió.

Un encuentro inesperado con el agregado militar cercano a los Reyes de Bután llevó al actor a ser recibido en la residencia real, donde compartió una emotiva comida y conversación sobre salud mental - crédito @diarioascolombia/Instagram

Otro momento destacado de su estadía ocurrió cuando, tras compartir una publicación en redes sociales, fue contactado por un agregado militar cercano a los reyes de Bután. Este encuentro lo llevó a ser recibido por los monarcas en su residencia, donde compartieron una comida y conversaron sobre temas como la salud mental.

“Estamos en un museo y el guía me dice: ‘Juanpa, dame un segundo porque tengo que tomar esta llamada. Ve al museo’. Salgo del museo y me dice: ‘¿Te importaría cambiar de planes un momento?’ Y yo: ‘Sí, sí, claro, no pasa nada’. Y me dice: ‘Hay alguien que te quiere conocer, es que vieron como una historia tuya en Instagram y que te quieren conocer porque conocen tu trabajo’ (...) Y vamos, y llega un agregado militar que es la mano derecha de los Reyes de Bután”, contó.

El actor describió este encuentro como profundamente emotivo, destacando la conexión que sintió con el rey, que también compartió sus propias herramientas para el bienestar emocional: “Efectivamente, la reina y el rey de Bután me recibieron en su casa y comimos pasta, me prepararon noodles súper picantes además, y conocí a sus hijos. Hablamos de la vida y le conté al rey de Bután mis planes con el tema de salud mental, y yo lloraba (...) Me habló de su salud mental, me habló de sus herramientas (...) y es un tipazo. El día de hoy todavía nos mandamos fotos de la familia (...). Es un lugar muy especial, con una vibración que es muy particular”.

El actor colombiano compartió imágenes de su viaje a Bután - crédito @juanpabloraba/Instagram