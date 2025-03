Fuerte reclamo de Petro al alcalde de Bogotá durante su discurso en la plaza de Bolívar: “Traiga agua a Bogotá, no humille al pueblo”

El mandatario se la dedicó al alcalde Galán en su discurso en la Plaza de Bolívar - crédito Luisa González/Reuters y Alcaldía de Bogotá/EFE

El presidente Gustavo Petro se paró frente a los manifestantes que se congregaron en la Plaza de Bolívar, en la mañana del 18 de marzo de 2024, para apoyar las reformas que planea ejecutar en su gestión, en especial las de la salud y la laboral, que han contado con cuestionamientos en el Senado.

Pero más allá de defender sus iniciativas, el mandatario dedicó un mensaje a varios de sus opositores durante su discurso, incluido el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con quien ha sostenido fuertes rifirrafes y encontronazos que han girado, de manera especial, alrededor de proyectos como el levantamiento del metro elevado, las medidas de racionamiento de agua y los planes de construcción en zonas de la sabana de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su discurso, frente a una Plaza de Bolívar llena de manifestantes, dedicó un fuerte mensaje a Galán en el que dijo, de manera enérgica: “Señor alcalde Galán, traiga el agua a Bogotá, y no humille al pueblo. Dónde queda, (de la Constitución), que iban a funcionar los servicios públicos en Bogotá, ¿Dónde está el agua que es lo esencial para la vida”, cuestionó.

Partidarios del presidente Gustavo Petro se manifiestan durante una marcha convocada para respaldar sus propuestas de reforma laboral y de salud - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Además, sugirió sobre Galán un aparente desconocimiento de la situación hídrica del país, y afirmó que el racionamiento no es una solución. De hecho, afirmó que se trata de “una mentira”.

Dijo textualmente que “sus propios especuladores de la tierra, compañeros de campaña, y amos del gobierno local, acabaron con el agua en Bogotá, y el alcalde no se supo poner, y no sabe para dónde va, porque aún cree que con un racionamiento soluciona el problema, y eso es una mentira. El problema es tan grave, porque es un problema climático producido por la codicia que un racionamiento no puede solucionar”, dijo.

Así se ve la Plaza de Bolívar. en las marchas convocadas por el presidente Petro, el 18 de marzo de 2025 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Entonces también dijo entre líneas que el alcalde algún plan tendría con el agua, porque la situación meteorológica habría permitido que los embalses puedan abastecer a la ciudad, y afirmó que había un poder detrás de las suspensiones de agua en la capital, que sería el mismo que querría detener sus reformas.

“Ya los expertos de la televisión dirán que hay que racionar más, y racionar más, y la gente dirá: «pero ante la lluvia, ante caídas torrenciales del agua, cómo es que la ciudad capital de Colombia tiene que acabar su propia agua en medio de la lluvia». Nos daremos cuenta de que algo anda muy mal, y es que los gobernantes aún no entienden qué pasa en el mundo, y ponen sobre el pueblo y sobre su vida, sobre su calidad de la vida, la codicia y a los amos del dinero, que son los mismos que hoy ordenan al Congreso frenar la reforma”, comentó el jefe de Estado.

Jaime Alberto Cabal criticó impacto económico de las marchas convocadas por el gobierno de Gustavo Petro

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, advirtió que las recientes marchas convocadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, en conjunto con la declaración del 18 de marzo como día cívico, podrían generar pérdidas económicas significativas para el país.

Según informó Caracol Radio, Cabal estimó que estas movilizaciones podrían costarle a Colombia alrededor de 300 millones de dólares, afectando gravemente la actividad comercial y laboral.

De acuerdo con el medio, Cabal expresó su preocupación por el impacto que estas medidas tienen en la economía nacional, señalando que las marchas, realizadas en un día laboral, dificultan el normal desarrollo de las actividades productivas. Además, calificó estas manifestaciones como “prefabricadas” y afirmó que representan una presión indebida en un momento en el que el Congreso atraviesa una etapa de división interna.

Jaime Alberto Cabal también cuestionó al Gobierno Petro por posible salida de Diego Guevara - crédito @JaimeA_Cabal

El presidente de Fenalco también cuestionó la decisión del gobierno de declarar el 18 de marzo como día cívico, lo que, según él, agrava aún más las dificultades económicas. Cabal destacó que, aunque desde la federación respetan el derecho a la protesta, consideran que estas acciones afectan directamente a los trabajadores y empresarios, quienes no pueden desempeñar sus labores con normalidad.

“Es una contradicción convocar marchas en un día laboral y, al mismo tiempo, buscar la aprobación de la reforma laboral”, afirmó Cabal en declaraciones recogidas por el medio radial. Según el líder gremial, este tipo de decisiones no solo generan incertidumbre en el sector empresarial, sino que también perjudican a los empleados, quienes ven interrumpidas sus jornadas laborales.