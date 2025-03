Rating Colombia: bajo rendimiento del relanzamiento de ‘La reina del Flow’ fue superado por ‘El After’ de ‘Lcdlf’

El relanzamiento de la novel de Caracol Televisión no ha logrado cumplir con las expectativas del rating - crédito montaje @karensevillano / Instagram - Caracol Televisión

La noche del miércoles 12 de marzo, Caracol Televisión reestrenó la primera temporada de La reina del flow como parte de la estrategia promocional para el lanzamiento de su tercera entrega, prevista para mediados de 2025.

La telenovela, que debutó en 2018, fue programada para emitirse todas las noches a las 10:30 p.m..

Aunque los fanáticos de la historia mostraron entusiasmo por su regreso, los niveles de audiencia no cumplieron con las expectativas del canal.

Pese a que la historia en 2028 logró marcar cifras de 12 puntos de rating, ahora la producción tuvo un mal desempeño dentro del ranking de las diez producciones más vistas, publicado por Kantar Ibope Media de la semana del 12 de marzo al lunes 17 de marzo.

En su semana de reestreno, La reina del flow solo entro una vez en el promedio de rating - crédito Kantar Ibope Media

Entre las diez producciones más vistas La reina del flow logró entrar solo en una oportunidad de toda la semana, en el últimp puesto, con un desempeño de 3,81, en el capítulo emitido en la noche del viernes 14 de marzo.

El after de La casa de los famosos Colombia, conducido por Karen Sevillano y Vicky Berrío, ha logrado superar el promedio de audiencia de La reina del flow.

Estas cifras sorprendieron a los televidentes en redes sociales, ya que muchos esperaban que la producción de Caracol Televisión desplazara al programa de RCN.

En la noche de reestreno de 'La reina del flow', la producción no logró entrar al ranking; sin embargo, 'El After' se hizo con el séptimo lugar - crédito Kantar Ibope Media

El programa conducido por Sevillano y Berrío ha logrado marcar 4,40, promedio que ha mantenido durante unos días, según datos de Kantar Ibope Media.

Estas producciones de ambos canales se enfrentan entre semana a las 10:30 p. m. sin embargo, El After ha logrado entrar más veces al top 10 y ha marcado una audiencia mayor que La reina del flow, lo que también ha despertadas reacciones en redes sociales.

“Tantos productos que tienen por lanzar y no los estrenan deben volver al horario de las 9. y las 10. Por algo la reina no entro al top”, “Jajaja la reina del flow no quedó ni de última jajajaja y según venía a desaparecer al after”, “la reina del flow ni por las curvas”, “ser un exito en las repeticiones es solo para Betty”, “La reina del flow es buena, pero es muy reciente para repetirla, ya cansa y por eso no sale en ningún lado”, fueron algunos de los comentarios.

Rating Colombia, lunes 17 de marzo

Yo me llamo (Caracol Televisión) 11,63 puntos de audiencia, 26 % de hogares conectados Noticias Caracol de las 7:00 p. m. (Caracol Televisión) 8,77 puntos de audiencia, 21 % de hogares conectados Nuevo rico, nuevo pobre (Caracol Televisión) 7,81 puntos de audiencia, 17 % de hogares conectados La casa de los famosos Colombia (Canal RCN) 6,43 puntos de audiencia, 12 % de hogares conectados Noticias Caracol del medio día (Caracol Televisión) 6,21 puntos de audiencia, 26 % de hogares conectados Darío Gómez: el rey del despecho (Canal RCN) 6,06 puntos de audiencia, 11 % de hogares conectados La rosa de Guapalupe (Canal RCN) 4,87 puntos de audiencia, 10 % de hogares conectados Todo por mi familia (Caracol Televisión) 4,64 puntos de audiencia, 10 % de hogares conectados El cuerpo del deseo (Caracol Televisión) 4,64 puntos de audiencia, 9 % de hogares conectados Noticias RCN de las 7:00 p.m. (Canal RCN) 4, 57 puntos de audiencia, 8% de hogares conectados

Lo que se sabe de la tercera temporada de La reina del flow

La tercera parte de La reina del flow promete ser un punto de inflexión en la historia. Según informó Caracol Televisión, esta entrega contará con la participación de varios actores nuevos, quienes llegarán para alterar la dinámica entre los protagonistas y aportar nuevas perspectivas a la narrativa.

Además, parte de la producción de esta tercera entrega se llevó a cabo en España, lo que añade un componente internacional a la serie. También se realizaron grabaciones en Colombia, incluyendo grandes conciertos en uno de los escenarios más importantes de la capital.

Los seguidores de la serie están a la espera del estreno de la tercera temporada - crédito manoloalzamora / Instagram

El anuncio de la tercera temporada generó una ola de entusiasmo entre los seguidores de la serie, quienes han inundado las redes sociales con preguntas sobre los detalles de esta nueva etapa.

Entre las inquietudes más frecuentes destaca la fecha de estreno, un dato que ha sido motivo de especulación durante meses, sin embargo, ni los productores ni el canal han revelado la fecha exacta del estreno. Por otro lado, algunos insiders y fanáticos de la serie aseguran que la tercera parte podría estar llegando a las pantallas en la segunda mitad del 2025.